Михаела Доцова: Случилото се със Соня Колтуклиева е абсолютно недопустимо

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна лично с журналистката Соня Колтуклиева след инцидента със служители на Националната служба за охрана и изрази съжалението си за случилото се, информират от Нова телевизия. „Исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това, което се случи, е абсолютно недопустимо“, заяви Доцова пред журналисти пред сградата на Военно-окръжната прокуратура в София.
Тя поясни, че първоначално е отишла във Военномедицинска академия, където Колтуклиева е била настанена в спешното отделение. След като научила, че журналистката вече е напуснала болницата и се намира във Военно-апелативна прокуратура, Доцова е отишла на място, за да разговаря с нея.
„И това, което ѝ казах, е, че основно като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия, ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има, и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество“, каза председателят на парламента.
Попитана за реакцията на охранителите, Доцова подчерта, че служителите на НСО се ръководят от собствени правила и тя няма правомощия да им нарежда как да реагират. „Председателят на Народното събрание се охранява от Националната служба за охрана. Те действат по определени протоколи. Повярвайте ми, аз не мога да определям и да указвам на колегите от Националната служба за охрана какво да правят и как да правят“, посочи тя.
Доцова разказа и как е изглеждала ситуацията от нейна гледна точка в момента на потеглянето: „Когато аз влязох в колата, госпожа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което, когато колата тръгна, не знам точно как се е развила ситуацията след момента на тръгване“.
Доцова беше категорична, че ще настоява за пълно изясняване на случая от ръководството на службата за сигурност: „Аз, разбира се, ще отправя своето желание към Националната служба за охрана да предприемат възможно най-строгите мерки, пълна проверка и прозрачност за това, което се е случило. НСО е самостоятелна служба, не мога да им наредя, но мога да отправя искане“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
23:00 22.10.2026
2 Софето
Коментиран от #48
23:00 22.10.2026
3 57345734578
Коментиран от #15
23:01 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хммм
Коментиран от #18
23:02 22.10.2026
6 НСО
Коментиран от #54, #104
23:02 22.10.2026
7 Умен
23:04 22.10.2026
8 Сбъркана работа!
Коментиран от #53
23:04 22.10.2026
9 Пръц
Коментиран от #38
23:04 22.10.2026
10 иван костов
23:04 22.10.2026
11 София
Партията на данъците обираща работещите хора
Коментиран от #13
23:04 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Много ми е интересно!
Мммм...?!
Коментиран от #61, #71
23:06 22.10.2026
15 Беше
До коментар #3 от "57345734578":вътре в колата.
23:07 22.10.2026
16 Чакам жълтопаветните опорки
23:07 22.10.2026
17 Цеко
23:08 22.10.2026
18 Напротив!
До коментар #5 от "Хммм":Трябва да го наградят за бдителност и вярна служба....!
23:08 22.10.2026
19 Предизборни сценки
23:08 22.10.2026
20 Сидни Суини ръкоделие 👋
Ами да, НСО отнеха предимството и удариха със бронирания си джип семейство и го убиха, докато возеха Кирил Петков към предизборен митинг.
Коментиран от #70
23:09 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 До коментар 13
До коментар #13 от "Ти да не си по-хубава?":Ама аз съм мъж все пак съм пил 3 ракйи.Колежке лягай си,че явно си на повече от мен.Как реши,че съм жена хахахахааха. ФАТМАКА ОСТАВКА
Коментиран от #32, #37
23:10 22.10.2026
24 ЕВТИНО ТЕАТРО
23:11 22.10.2026
25 Д-р Костадинов преди 22 мин.
Коментиран от #60, #108
23:12 22.10.2026
26 Абе....
Коментиран от #73
23:12 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Положението е неконтролируемо
Коментиран от #42, #90
23:14 22.10.2026
29 ?????
Но ще помоля демократичната общност и активистите на ППДБ, които вече с лиги на уста призовават за оставки от председателя на Народното събрание, през министри, та до целия кабинет, да се скрият някъде от срам какви тегави лицемери сте.
Когато кола на НСО от кортежа на Кирил Петков УБИ човек, защото бързаха за партийно събрание, никой от вас не вадеше факли и вили срещу Петков или ПП, хеле па да призовавате за оставки. Те пък след два дни преасфалтираха мястото на катастрофата, за да заличат следите.
Аз реагирам еднакво сега, както и тогава. Вие, лицемери нещастни, тогава скачахте В ЗАЩИТА на Петков и НСО-то му, а сега сте в другата крайност - пълна офанзива. Всичко ви е двоен стандарт. Всичко ви е лицемерно. Всичко ви е конюнктурно, партийно, съобразено с интереса на политическата ви общност. И не минава случай, в който да не осъзная, колко точно не мога да ви трая."
Кристиян Шкварек
23:14 22.10.2026
30 Читател
23:14 22.10.2026
31 Сатана Z
23:14 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 гошо
23:14 22.10.2026
34 Спецназ
ФАКТ!
23:15 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мдаа!🤔
До коментар #12 от "Кучето на Мими 🐕":Колтуклиева е получила огромен хонорар за изпълнение на поръчката! Очакваше се провокация с агитки и вандалщини, но щабовете на ппдб, ГЕРБ и ДПС са захитрели! Дано Костадин, не изпростее до там, да се включи в капанът на сглобката! На прогресивните им се видя, колко им е акъла!
23:16 22.10.2026
41 Рецептата е ясна
23:18 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Абсолютно
23:20 22.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 МЪЛЧАТ И НЕ РАСЪЖДАТ
23:21 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Европеец
До коментар #2 от "Софето":Е защо оставка бе..... Доцова отива да я види в та и нормално ще е изкаже съжаление..... За мен охранител а постъпи правилно...... Гледам всички политици се нахвърлят срещу него, защото са политици, а иначе в главата си са наясно че е постъпил правилно.... Охранител на заслужава награда, защото си изпълнил за задълженията..... За мен тая псевдо журналистка, знае че е доцова е охранявана и понеже много си е повярвала смилява да отваря вратата на автомобила на охраняваното лице.... Няма да коментирам повече, охрани тела заслужава награда за съвестно изпълнение на задълженията си..... Интересно охраната на някой от големите лидери дали биха церемонили в такъв случай...... Каква е гаранцията, че нападателката няма да скубе русата косица на доцова или пък да е удари едно кроше.....
Коментиран от #96
23:22 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ЕЛИ
Коментиран от #93
23:23 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ганю- простия
23:25 22.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Не може да
До коментар #6 от "НСО":хвърлиш една бабичка на земята и да духнеш. Да и бяха сложили белезници, ако е била действително заплаха. Най-обикновена гаменска постъпка.
Коментиран от #63
23:25 22.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Наглост Доцова без край
23:27 22.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Тодор
Можеше да й отговориш, можеше да спреш колите и да видиш как е.
Коментиран от #68
23:28 22.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Обаче!
До коментар #25 от "Д-р Костадинов преди 22 мин.":И това няма да му помогне!
Костадинов ще е трети...- след Йотова и Гюров...!
Коментиран от #69
23:29 22.10.2026
61 Сенатор
До коментар #14 от "Много ми е интересно!":Само че ние не сме в САЩ, а в Европа. Има голяма разлика...
23:30 22.10.2026
62 лимонче
23:33 22.10.2026
63 Ззз
До коментар #54 от "Не може да":Даже не е и гаменска - животинска. Такава уpoдщина и при управлението на пpacетaта не е имало.
23:34 22.10.2026
64 махинист
23:34 22.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Мокой
23:38 22.10.2026
67 Искам да попитам
23:38 22.10.2026
68 Европеец
До коментар #58 от "Тодор":Тая така наречена журналистка имало достатъчно време да си задава въпросите, а не след като охраняваното лице се е качил в колата и вратата е затворена да си предава важности като отваря вратата и казва слез да говорим.... При явна заплаха охраняваното лице няма думата, охранителите действат По протокол.... Никой от охранителите не може да знае какво става в главата на нападателя, случая баба Соня, ако беше превъртяла , което е типично за нейния характер и беше ударила или по друг начин застрашила живота на охраняваната какво правим тогава.... Въобще хайде стига с лицемерието..... Охранителя е постъпил правилно и заслужава награда, а въпреки че никога не съм харесвал еничарите.......
Коментиран от #94, #97
23:38 22.10.2026
69 Горски
До коментар #60 от "Обаче!":Костадинов отива на балотажа според ексресно проучване на Мяра на принципа на тел.интервю преди час..Балотаж с Гюров
Коментиран от #92
23:40 22.10.2026
70 Кирчо
До коментар #20 от "Сидни Суини ръкоделие 👋":Глупава аналогия...............
23:41 22.10.2026
71 Европеец
До коментар #14 от "Много ми е интересно!":Въпросът ти е уместен И отговора е ясен на всички разумни хора.... Нито един охранител не може да предвиди какво става в главата на журналиста, който в случая си е потенциален нападател....
Коментиран от #105
23:42 22.10.2026
72 свети дух
Коментиран от #99
23:42 22.10.2026
73 Европеец
До коментар #26 от "Абе....":Е как защо ,такъв беше сценария....
23:44 22.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 78978756
Коментиран от #88
23:45 22.10.2026
76 Тонев
23:46 22.10.2026
77 Тъкмо навреме
23:46 22.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Реалист
Коментиран от #91
23:51 22.10.2026
81 Перо
23:51 22.10.2026
82 Много лицемерно
Ако изборите бяха минали, даже нямаше да благоволят да се появяват.
23:51 22.10.2026
83 Бай Хой
Коментиран от #106
23:52 22.10.2026
84 Чичо от село
23:52 22.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Анонимен
23:54 22.10.2026
90 Коцето не е в позиция да иска каквото и
До коментар #28 от "Положението е неконтролируемо":да било.
С Мунчо са като скачени съдове и братя близнаци. Само дето Коцето завижда на Радев, а Радев завиждаше на Орбан. Един дол дренки.
Принципът на Коцко е "Стани, за да седна". Излагация.
23:56 22.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Значи така
До коментар #69 от "Горски":Хептен няма шанс.
23:57 22.10.2026
93 Не трябваше да си тръгват така
До коментар #50 от "ЕЛИ":Някой трябваше да се увери, че не са я повредили. Никой не се доближи, докато лежеше на улицата. Не трябваше да допускат подобен инцидент.
23:57 22.10.2026
94 Анонимен
До коментар #68 от "Европеец":ОХРАНЯВАНО ЛИЦЕ ХАХАХА ТАЗИ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ БИЕ РАБОТЕЩИ ХОРА ТАЯ НЕ Е НА НАРКОБАРОН НАЛИ А СЛУЖИТЕЛ НА ГРАЖДАНИТЕ
23:58 22.10.2026
95 Резултатът е ясен
Коментиран от #103
23:58 22.10.2026
96 Анонимен
До коментар #48 от "Европеец":И ТАМ ОХРАНИТЕЛ Е НАПАДНАЛ ОПЕРАТОР НА БНТ
23:59 22.10.2026
97 Какво правим ли?
До коментар #68 от "Европеец":По 3 бири и музиката да свири.
23:59 22.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 г-н Тонев
Така ли се блъска жена, било то и журналистка? С какво тя застраши охраняваното лице?
00:03 23.10.2026
101 Жоржета
До коментар #78 от "Батковски":Ами шо не се заключила от вътре
00:04 23.10.2026
102 ПАТЕТИЧНО!
00:04 23.10.2026
103 Йотова пее в един глас
До коментар #95 от "Резултатът е ясен":Йотова пее в един глас в хора на мисирките. Доцова също. Да не останеш последният неразбрал?222
00:05 23.10.2026
104 .....
До коментар #6 от "НСО":Ма като ги бута ли си върши работата некадърника?
00:08 23.10.2026
105 Потенциален нападател
До коментар #71 от "Европеец":Потенциален означава освен възможност да има силите, средствата и мотивацията да нападне. За професионалист, какъвто трябва да е охранителят, тази преценка трябва да не представлява трудност.
00:09 23.10.2026
106 3446798756
До коментар #83 от "Бай Хой":"охранявано лице " - вчерашна ....кла
00:10 23.10.2026
107 ттт
00:11 23.10.2026
108 Мишел
До коментар #25 от "Д-р Костадинов преди 22 мин.":Костадин Костадинов който има и рекламен договор с този сайт е прав! Сега погледнах 1 час след публикацията му е подкрепен вече от 26 хиляди граждани. Асен Василев от преди 2 часа има подкрепа 31 хиляди ,Борисов 16 хиляди ,бившия началник на кабинета на Радев в първият му мандат - Калоян Методиев 15 хиляди. Да не изброявам и останалите. Стотици хиляди реални хора в мрежите а не няколко трола. Радев няма как да продължи да е на власт занапред - всички са го разкрили. Единствено правилен ход е да поиска доверие от народа по примера на Вучич в Сърбия преди няколко месеца с про- правителствена проява и да събере 100-150 хиляди човека на митинга си или както се казва събитието. Да покаже че народната подкрепа е най важна а не че всички политически формации и лидери са срещу него! Мислите ли че Радев би могъл да събере 100 хиляди в негова подкрепа? Дори олигархията зад него да опита да плаща за платени автобуси от страната няма как да се купят толкова защото ще стане видно и много ще споделят. А Радев няма народна подкрепа също както от никоя друга политическа формация.
ПРИКЛЮЧЕН Е
00:11 23.10.2026
109 Вярно ли е
00:12 23.10.2026
110 Стресирала се била, а
00:13 23.10.2026