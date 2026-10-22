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Михаела Доцова: Случилото се със Соня Колтуклиева е абсолютно недопустимо

Михаела Доцова: Случилото се със Соня Колтуклиева е абсолютно недопустимо

22 Октомври, 2026 22:57 2 217 110

  • михаела доцова-
  • инцидент-
  • соня колтуклиева-
  • недопустимо

Доцова беше категорична, че ще настоява за пълно изясняване на случая от ръководството на службата за сигурност

Михаела Доцова: Случилото се със Соня Колтуклиева е абсолютно недопустимо - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна лично с журналистката Соня Колтуклиева след инцидента със служители на Националната служба за охрана и изрази съжалението си за случилото се, информират от Нова телевизия. „Исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това, което се случи, е абсолютно недопустимо“, заяви Доцова пред журналисти пред сградата на Военно-окръжната прокуратура в София.
Тя поясни, че първоначално е отишла във Военномедицинска академия, където Колтуклиева е била настанена в спешното отделение. След като научила, че журналистката вече е напуснала болницата и се намира във Военно-апелативна прокуратура, Доцова е отишла на място, за да разговаря с нея.
„И това, което ѝ казах, е, че основно като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия, ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има, и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество“, каза председателят на парламента.

Попитана за реакцията на охранителите, Доцова подчерта, че служителите на НСО се ръководят от собствени правила и тя няма правомощия да им нарежда как да реагират. „Председателят на Народното събрание се охранява от Националната служба за охрана. Те действат по определени протоколи. Повярвайте ми, аз не мога да определям и да указвам на колегите от Националната служба за охрана какво да правят и как да правят“, посочи тя.

Доцова разказа и как е изглеждала ситуацията от нейна гледна точка в момента на потеглянето: „Когато аз влязох в колата, госпожа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което, когато колата тръгна, не знам точно как се е развила ситуацията след момента на тръгване“.

Доцова беше категорична, че ще настоява за пълно изясняване на случая от ръководството на службата за сигурност: „Аз, разбира се, ще отправя своето желание към Националната служба за охрана да предприемат възможно най-строгите мерки, пълна проверка и прозрачност за това, което се е случило. НСО е самостоятелна служба, не мога да им наредя, но мога да отправя искане“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    32 7 Отговор
    Ама Соня те удари с микрофона по русата глава?

    23:00 22.10.2026

  • 2 Софето

    36 43 Отговор
    Оставка безчовечно животно

    Коментиран от #48

    23:00 22.10.2026

  • 3 57345734578

    34 43 Отговор
    Убиици ! А ти къде беше - не видя ли , че тя падна възнак ! Нямате душа !

    Коментиран от #15

    23:01 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хммм

    21 24 Отговор
    Уволнете сотрудника и шефа на НСО!

    Коментиран от #18

    23:02 22.10.2026

  • 6 НСО

    65 24 Отговор
    Гарда си върши работата и не е задължително да знае коя е нападателката на охраняемото лице.

    Коментиран от #54, #104

    23:02 22.10.2026

  • 7 Умен

    41 22 Отговор
    Все пак колко часа ти трябваха,за да загрееш ,че оплескахте положението?

    23:04 22.10.2026

  • 8 Сбъркана работа!

    63 30 Отговор
    Охранителя от НСО си свърши работата перфектно, а сега всички властимащи ще го заклеймят. Първо беше Йотова, сега и Доцова. Вместо да наградят момчето, те ще го изкарат виновен! Дайте на Култуклиева скункс, ама не златен, а истински!

    Коментиран от #53

    23:04 22.10.2026

  • 9 Пръц

    47 17 Отговор
    Нищо и няма на "битата",поръчката е изпълнена

    Коментиран от #38

    23:04 22.10.2026

  • 10 иван костов

    46 26 Отговор
    Пеевски отвърна на удара! Провокацията на Колтуклиева е хитро замислена операция на ппдб/ЛГБТ, ДПС и ГЕРБ! Това беше очаквано, но не и толкова бездарно изпълнено!

    23:04 22.10.2026

  • 11 София

    31 22 Отговор
    Леле тая как изглежда добре,че съм на 3 ракйй.ОСТАВКА НА АГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ.
    Партията на данъците обираща работещите хора

    Коментиран от #13

    23:04 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много ми е интересно!

    56 15 Отговор
    Ако в САЩ,журналист си позволи да отвори демонстративно вратата на автомабила на Председателя на Сената,дали няма да бъде...застрелян на място от охраната...?!
    Мммм...?!

    Коментиран от #61, #71

    23:06 22.10.2026

  • 15 Беше

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "57345734578":

    вътре в колата.

    23:07 22.10.2026

  • 16 Чакам жълтопаветните опорки

    43 19 Отговор
    Ако някой отвори вратата на колата и държи нещо дълго приличащо на нож как трябва да реагира охраната?

    23:07 22.10.2026

  • 17 Цеко

    34 9 Отговор
    Култука е голям батал...

    23:08 22.10.2026

  • 18 Напротив!

    39 18 Отговор

    До коментар #5 от "Хммм":

    Трябва да го наградят за бдителност и вярна служба....!

    23:08 22.10.2026

  • 19 Предизборни сценки

    42 15 Отговор
    Точно пък Сончето се простна на тротоара, а пък ББ чакаше да документира събитието. И като реши Сончето да става се чува глас зад кадър - "стой, стой". Къде са шараните да вярват?

    23:08 22.10.2026

  • 20 Сидни Суини ръкоделие 👋

    26 14 Отговор
    Тоест Доцова заявява, че мутрата от НСО може да убие човек, защото това са техни правила при изпълнение на служебния дълг!?

    Ами да, НСО отнеха предимството и удариха със бронирания си джип семейство и го убиха, докато возеха Кирил Петков към предизборен митинг.

    Коментиран от #70

    23:09 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 До коментар 13

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ти да не си по-хубава?":

    Ама аз съм мъж все пак съм пил 3 ракйи.Колежке лягай си,че явно си на повече от мен.Как реши,че съм жена хахахахааха. ФАТМАКА ОСТАВКА

    Коментиран от #32, #37

    23:10 22.10.2026

  • 24 ЕВТИНО ТЕАТРО

    26 8 Отговор
    УТРЕ ОЧАКВАМ ОТ БАНКЯНСКАТА ТИКВА И ДУПЕСАРСКИЯ ШОПАР НЕЩО ДОСТОЙНО ЗА ОСКАР!!!

    23:11 22.10.2026

  • 25 Д-р Костадинов преди 22 мин.

    7 7 Отговор
    За 22 мин. 1600 човека са го подкрепили ...сигурно за няколко часа ще са над 50 хиляди...призова радев и йотова да напуснат

    Коментиран от #60, #108

    23:12 22.10.2026

  • 26 Абе....

    29 5 Отговор
    Защо никой не й помогна, а само я снимаха просната на земята?

    Коментиран от #73

    23:12 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Положението е неконтролируемо

    17 17 Отговор
    Наистина примката около мунчо боташов около крадливия му врат се затяга смъртоносно. Костадин Костадинов поиска незабавните оставки на Йотова и Радев. Борисов и Пеевски на Доцова и Йотова. Асен Василев апелира да се оттеглят и напуснат страната. Слави Трифонов афишира че няма да оставят нещата така спрямо управляващите, Радев и Йотова. Радостин Василев поиска преди малко публичен процес срещу тях. Единствения полезен ход на мунчо кРадев е да поиска доверие от народа на масов протест и да апелира да го подкрепят! Мислите ли някой ще излезе в негова подкрепа по улици и площади! Примката около крадливия му врат е наистина смъртоносна! Да връща милиардите и напуска държавата в посока която си избере!

    Коментиран от #42, #90

    23:14 22.10.2026

  • 29 ?????

    25 9 Отговор
    "Изразих симпатии към Соня Колтуклиева във връзка със случилото се и намирам това за човешко.

    Но ще помоля демократичната общност и активистите на ППДБ, които вече с лиги на уста призовават за оставки от председателя на Народното събрание, през министри, та до целия кабинет, да се скрият някъде от срам какви тегави лицемери сте.

    Когато кола на НСО от кортежа на Кирил Петков УБИ човек, защото бързаха за партийно събрание, никой от вас не вадеше факли и вили срещу Петков или ПП, хеле па да призовавате за оставки. Те пък след два дни преасфалтираха мястото на катастрофата, за да заличат следите.
    Аз реагирам еднакво сега, както и тогава. Вие, лицемери нещастни, тогава скачахте В ЗАЩИТА на Петков и НСО-то му, а сега сте в другата крайност - пълна офанзива. Всичко ви е двоен стандарт. Всичко ви е лицемерно. Всичко ви е конюнктурно, партийно, съобразено с интереса на политическата ви общност. И не минава случай, в който да не осъзная, колко точно не мога да ви трая."

    Кристиян Шкварек

    23:14 22.10.2026

  • 30 Читател

    32 13 Отговор
    Мръсни номера преди изборите изработени от ония двамата пролети свини.

    23:14 22.10.2026

  • 31 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Ако градът от НСО охранява Зеленски как трябва да реагира ?

    23:14 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 гошо

    25 18 Отговор
    Защо сте сложили това тъпо русо парче в тая скъпа кола?То е от село и се е стресирало!ОСТАВКА!

    23:14 22.10.2026

  • 34 Спецназ

    25 9 Отговор
    Соня е едно провокативно седесарско ИЗЧАДИЕ!

    ФАКТ!

    23:15 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мдаа!🤔

    25 11 Отговор

    До коментар #12 от "Кучето на Мими 🐕":

    Колтуклиева е получила огромен хонорар за изпълнение на поръчката! Очакваше се провокация с агитки и вандалщини, но щабовете на ппдб, ГЕРБ и ДПС са захитрели! Дано Костадин, не изпростее до там, да се включи в капанът на сглобката! На прогресивните им се видя, колко им е акъла!

    23:16 22.10.2026

  • 41 Рецептата е ясна

    16 5 Отговор
    Без елементарни номера и провокации! Бой на изборите пак за да се приберат обратно по дупките.

    23:18 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Абсолютно

    16 13 Отговор
    недопустимо е да си тръгне и след това осъзнавайки гафа да тича да се извинява. Голям страх да не и изстине местенцето. Самозабравиха се Много бързо.

    23:20 22.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 МЪЛЧАТ И НЕ РАСЪЖДАТ

    7 10 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА, КАКТО Е В РУСИЯ.

    23:21 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Европеец

    19 13 Отговор

    До коментар #2 от "Софето":

    Е защо оставка бе..... Доцова отива да я види в та и нормално ще е изкаже съжаление..... За мен охранител а постъпи правилно...... Гледам всички политици се нахвърлят срещу него, защото са политици, а иначе в главата си са наясно че е постъпил правилно.... Охранител на заслужава награда, защото си изпълнил за задълженията..... За мен тая псевдо журналистка, знае че е доцова е охранявана и понеже много си е повярвала смилява да отваря вратата на автомобила на охраняваното лице.... Няма да коментирам повече, охрани тела заслужава награда за съвестно изпълнение на задълженията си..... Интересно охраната на някой от големите лидери дали биха церемонили в такъв случай...... Каква е гаранцията, че нападателката няма да скубе русата косица на доцова или пък да е удари едно кроше.....

    Коментиран от #96

    23:22 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ЕЛИ

    11 7 Отговор
    около соня има снимачен екип -има и публика -правилно охраната си е тръгнала -виждат чи има хора и коли около соня -да останат и да чакат камъни към тях и да се ескалира -правилно са си тръгнали

    Коментиран от #93

    23:23 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ганю- простия

    10 8 Отговор
    Очаквам Бат Рублев да каже, че може да са били украинците или трета страна.

    23:25 22.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Не може да

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "НСО":

    хвърлиш една бабичка на земята и да духнеш. Да и бяха сложили белезници, ако е била действително заплаха. Най-обикновена гаменска постъпка.

    Коментиран от #63

    23:25 22.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Наглост Доцова без край

    14 11 Отговор
    Тая нагла и тъпа фатмашка слугиня, дето на дядо й му ивкали Доцо, е студенокръвно двукопитно нищожество! И тя, и гавазите й - изверги и потенциални убийци, оставиха журналистката просната на земята! А, ако не дай Боже се беше случило най-лошото?! Българи, всички в неделя на изборите, българи, всички! Ако искаме да останем нормална държава и ако искаме да сме българи, а не поданици на кремълския золдей! И в неделя нито един глас за "прогресивниет" изверги, НИТО ЕДИН!

    23:27 22.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тодор

    9 5 Отговор
    Да бе, най-висшата държавна длъжност не може да нарежда на НСО. Хаха, тия са приказки за 5 клас.
    Можеше да й отговориш, можеше да спреш колите и да видиш как е.

    Коментиран от #68

    23:28 22.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Обаче!

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Д-р Костадинов преди 22 мин.":

    И това няма да му помогне!
    Костадинов ще е трети...- след Йотова и Гюров...!

    Коментиран от #69

    23:29 22.10.2026

  • 61 Сенатор

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Много ми е интересно!":

    Само че ние не сме в САЩ, а в Европа. Има голяма разлика...

    23:30 22.10.2026

  • 62 лимонче

    8 5 Отговор
    Ако беше в СССР щяха да застрелят цялата рода на нападателя до 9 коляно.

    23:33 22.10.2026

  • 63 Ззз

    11 3 Отговор

    До коментар #54 от "Не може да":

    Даже не е и гаменска - животинска. Такава уpoдщина и при управлението на пpacетaта не е имало.

    23:34 22.10.2026

  • 64 махинист

    8 9 Отговор
    Доцова трябва да си подаде оставката и да се предаде на следствието.

    23:34 22.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мокой

    4 3 Отговор
    Збспи6я пуснали от спешно то за домашно лечение, а в един друг сайт четох, че била тежко пострадала и с мозъчно сътресение! Мнооого добра постановка на твърде неприятната журналистка. Утре по всички телевизии ще е само тя-Култуклиева, ужас?!

    23:38 22.10.2026

  • 67 Искам да попитам

    9 4 Отговор
    защо прогресивна България ходят на партийни срещи с НСО и автомобили. Виждали сме на Позитано как всички отиваха пеша в централата на БСП. Това е безобразие! А тази Доцова какво се прави, че не видяла. Видя и още как, и не слезе от колата да попита жива ли или умряла журналистката. Оставка на тези позорници!

    23:38 22.10.2026

  • 68 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #58 от "Тодор":

    Тая така наречена журналистка имало достатъчно време да си задава въпросите, а не след като охраняваното лице се е качил в колата и вратата е затворена да си предава важности като отваря вратата и казва слез да говорим.... При явна заплаха охраняваното лице няма думата, охранителите действат По протокол.... Никой от охранителите не може да знае какво става в главата на нападателя, случая баба Соня, ако беше превъртяла , което е типично за нейния характер и беше ударила или по друг начин застрашила живота на охраняваната какво правим тогава.... Въобще хайде стига с лицемерието..... Охранителя е постъпил правилно и заслужава награда, а въпреки че никога не съм харесвал еничарите.......

    Коментиран от #94, #97

    23:38 22.10.2026

  • 69 Горски

    4 5 Отговор

    До коментар #60 от "Обаче!":

    Костадинов отива на балотажа според ексресно проучване на Мяра на принципа на тел.интервю преди час..Балотаж с Гюров

    Коментиран от #92

    23:40 22.10.2026

  • 70 Кирчо

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сидни Суини ръкоделие 👋":

    Глупава аналогия...............

    23:41 22.10.2026

  • 71 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Много ми е интересно!":

    Въпросът ти е уместен И отговора е ясен на всички разумни хора.... Нито един охранител не може да предвиди какво става в главата на журналиста, който в случая си е потенциален нападател....

    Коментиран от #105

    23:42 22.10.2026

  • 72 свети дух

    5 5 Отговор
    Българи.Напускайте тази държава докато не е станало късно!

    Коментиран от #99

    23:42 22.10.2026

  • 73 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Абе....":

    Е как защо ,такъв беше сценария....

    23:44 22.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 78978756

    5 5 Отговор
    И какъв председател си на Народно събрание като не можеш да кажеш на един фатмак да спре колата ! Иначе всички знаем как карат по пътищата - с цел да те изтласкат от пътя и убият !

    Коментиран от #88

    23:45 22.10.2026

  • 76 Тонев

    1 5 Отговор
    Народът е озверял, оскотяването е тотално. Всичко читаво отдавна е зад граница, тук са останали само пенсионери, психично болни, тарикати на дребно и ченгета.

    23:46 22.10.2026

  • 77 Тъкмо навреме

    0 1 Отговор
    Сега ще има за какво да се пише и коментира

    23:46 22.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Реалист

    3 1 Отговор
    Толупите са активизирали всичките си слуги. Шпагати се правят всякакви. Дават одеви и Йончева как излязла да ги брани, гадна история.

    Коментиран от #91

    23:51 22.10.2026

  • 81 Перо

    4 1 Отговор
    Тая селяндурска служба, натъпкана с военни некадърници, трябва веднага да се закрие! Има я само в САЩ и Русия, но там рисковете и ситуацията са други! В Европа тези функции са поети от звено в полицията. Охраняват измислени политици - случайници!

    23:51 22.10.2026

  • 82 Много лицемерно

    2 0 Отговор
    Ама толкова си могат.
    Ако изборите бяха минали, даже нямаше да благоволят да се появяват.

    23:51 22.10.2026

  • 83 Бай Хой

    4 2 Отговор
    В нормална държава тая ,,журналистка,,утре щяха да и носят цветя не извинения ,а на драскачите тука ще кажа ,ако се беше случило нещо с охраняваното лице пак щяхте да плюете че не си вършат работата а вземат ,,големи ,,заплати ,, ...с вързани ръце работа не се върши

    Коментиран от #106

    23:52 22.10.2026

  • 84 Чичо от село

    6 3 Отговор
    Това си е чиста провокация от страна на С.Колтуклиева.Ако случайно се бе добрала по този начин до колата на Тръмп и отваря вратата вече щеше да е мъртва.Всяко нещо си има граници.Свободата не е свободния.Демокрацията е законост и ред.

    23:52 22.10.2026

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  • 89 Анонимен

    1 0 Отговор
    РАДЕВИТЕ БИЯЧИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЕЗЧИНСТВАТ БЛЪСНАЛИ ОПЕРАТОР ОТ БНТ СПАСИЛ СЕ ИМАЛ КЪСМЕТЕГАТИ РАДЕВИТЕ БИЯЧИ

    23:54 22.10.2026

  • 90 Коцето не е в позиция да иска каквото и

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Положението е неконтролируемо":

    да било.
    С Мунчо са като скачени съдове и братя близнаци. Само дето Коцето завижда на Радев, а Радев завиждаше на Орбан. Един дол дренки.
    Принципът на Коцко е "Стани, за да седна". Излагация.

    23:56 22.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Значи така

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Горски":

    Хептен няма шанс.

    23:57 22.10.2026

  • 93 Не трябваше да си тръгват така

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "ЕЛИ":

    Някой трябваше да се увери, че не са я повредили. Никой не се доближи, докато лежеше на улицата. Не трябваше да допускат подобен инцидент.

    23:57 22.10.2026

  • 94 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Европеец":

    ОХРАНЯВАНО ЛИЦЕ ХАХАХА ТАЗИ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ БИЕ РАБОТЕЩИ ХОРА ТАЯ НЕ Е НА НАРКОБАРОН НАЛИ А СЛУЖИТЕЛ НА ГРАЖДАНИТЕ

    23:58 22.10.2026

  • 95 Резултатът е ясен

    6 4 Отговор
    Утре да се очаква мобилизация на всички мисирки в поръчковите тв. Ще квичат възбудено в последен опит за промиване на мозъците. Но няма да помогне този планиран цирк за обръщане на резултата.

    Коментиран от #103

    23:58 22.10.2026

  • 96 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Европеец":

    И ТАМ ОХРАНИТЕЛ Е НАПАДНАЛ ОПЕРАТОР НА БНТ

    23:59 22.10.2026

  • 97 Какво правим ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Европеец":

    По 3 бири и музиката да свири.

    23:59 22.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 г-н Тонев

    1 0 Отговор
    Генерале харесва ли Ви случката с журналиската Соня Колтуклиева?
    Така ли се блъска жена, било то и журналистка? С какво тя застраши охраняваното лице?

    00:03 23.10.2026

  • 101 Жоржета

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Батковски":

    Ами шо не се заключила от вътре

    00:04 23.10.2026

  • 102 ПАТЕТИЧНО!

    2 0 Отговор
    Фа666и30иди трият коментари!

    00:04 23.10.2026

  • 103 Йотова пее в един глас

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "Резултатът е ясен":

    Йотова пее в един глас в хора на мисирките. Доцова също. Да не останеш последният неразбрал?222

    00:05 23.10.2026

  • 104 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "НСО":

    Ма като ги бута ли си върши работата некадърника?

    00:08 23.10.2026

  • 105 Потенциален нападател

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Европеец":

    Потенциален означава освен възможност да има силите, средствата и мотивацията да нападне. За професионалист, какъвто трябва да е охранителят, тази преценка трябва да не представлява трудност.

    00:09 23.10.2026

  • 106 3446798756

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Бай Хой":

    "охранявано лице " - вчерашна ....кла

    00:10 23.10.2026

  • 107 ттт

    0 0 Отговор
    Нагла ,по-нагла ,най-нагъл Радев позора на българия

    00:11 23.10.2026

  • 108 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Д-р Костадинов преди 22 мин.":

    Костадин Костадинов който има и рекламен договор с този сайт е прав! Сега погледнах 1 час след публикацията му е подкрепен вече от 26 хиляди граждани. Асен Василев от преди 2 часа има подкрепа 31 хиляди ,Борисов 16 хиляди ,бившия началник на кабинета на Радев в първият му мандат - Калоян Методиев 15 хиляди. Да не изброявам и останалите. Стотици хиляди реални хора в мрежите а не няколко трола. Радев няма как да продължи да е на власт занапред - всички са го разкрили. Единствено правилен ход е да поиска доверие от народа по примера на Вучич в Сърбия преди няколко месеца с про- правителствена проява и да събере 100-150 хиляди човека на митинга си или както се казва събитието. Да покаже че народната подкрепа е най важна а не че всички политически формации и лидери са срещу него! Мислите ли че Радев би могъл да събере 100 хиляди в негова подкрепа? Дори олигархията зад него да опита да плаща за платени автобуси от страната няма как да се купят толкова защото ще стане видно и много ще споделят. А Радев няма народна подкрепа също както от никоя друга политическа формация.
    ПРИКЛЮЧЕН Е

    00:11 23.10.2026

  • 109 Вярно ли е

    0 0 Отговор
    Че Колтуклиева е със счупен гръбнак, лежи в гипсово корито, а Доцова вече и е уредила инвалидна пенсия?

    00:12 23.10.2026

  • 110 Стресирала се била, а

    0 0 Отговор
    Дърпа вратата отвътре, а гавазина простак с непремерена сила, да я беше хванал за ръката и затваря врата, колата тръгва, а той остава с Колтуклиева, боксира я, да я утрепе, какво са пощуряли

    00:13 23.10.2026

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