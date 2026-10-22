Михаела Доцова: Случилото се със Соня Колтуклиева е абсолютно недопустимо

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна лично с журналистката Соня Колтуклиева след инцидента със служители на Националната служба за охрана и изрази съжалението си за случилото се, информират от Нова телевизия. „Исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това, което се случи, е абсолютно недопустимо“, заяви Доцова пред журналисти пред сградата на Военно-окръжната прокуратура в София.

Тя поясни, че първоначално е отишла във Военномедицинска академия, където Колтуклиева е била настанена в спешното отделение. След като научила, че журналистката вече е напуснала болницата и се намира във Военно-апелативна прокуратура, Доцова е отишла на място, за да разговаря с нея.

„И това, което ѝ казах, е, че основно като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия, ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има, и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество“, каза председателят на парламента.

Попитана за реакцията на охранителите, Доцова подчерта, че служителите на НСО се ръководят от собствени правила и тя няма правомощия да им нарежда как да реагират. „Председателят на Народното събрание се охранява от Националната служба за охрана. Те действат по определени протоколи. Повярвайте ми, аз не мога да определям и да указвам на колегите от Националната служба за охрана какво да правят и как да правят“, посочи тя.

Доцова разказа и как е изглеждала ситуацията от нейна гледна точка в момента на потеглянето: „Когато аз влязох в колата, госпожа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което, когато колата тръгна, не знам точно как се е развила ситуацията след момента на тръгване“.

Доцова беше категорична, че ще настоява за пълно изясняване на случая от ръководството на службата за сигурност: „Аз, разбира се, ще отправя своето желание към Националната служба за охрана да предприемат възможно най-строгите мерки, пълна проверка и прозрачност за това, което се е случило. НСО е самостоятелна служба, не мога да им наредя, но мога да отправя искане“.