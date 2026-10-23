Украйна търси нови логистични маршрути през Румъния и Молдова

Украйна трябва да развива нови логистични маршрути през Румъния и Молдова и да търси финансиране от Европейския съюз за транспортни коридори и железопътна инфраструктура. Това заяви украинската народна депутатка Оксана Савчук в коментар за Укринформ по време на форум за възстановяването на Украйна в Букурещ.

Според Савчук маршрутите по Дунав и достъпът до румънската транспортна инфраструктура имат стратегическо значение за превоза на стоки и за поддържането на украинската икономика. Тя определи връзките през Дунав и Констанца като един от водещите въпроси за украинската логистика.

„Сътрудничеството през Дунав и през Констанца днес е много важно за нас от гледна точка на логистиката и превоза на стоки“, заяви Савчук.

Депутатката настоя Европейският съюз да финансира възстановяването и изграждането на нови логистични връзки между Украйна, Румъния и Молдова. По думите ѝ ограничените възможности по черноморското направление налагат търсенето на алтернативни маршрути, включително през Балтийския регион.

Възможен нов пункт на границата с Румъния

Отделен акцент във форума е представянето на инвестиционните възможности на Ивано-Франковска област и нейните общности. В Букурещ са представители на местното самоуправление от Ивано-Франковск, Калуш и Зеленската общност, която граничи пряко с Румъния.

Савчук съобщи, че е възстановена комуникацията за възможно откриване на нов контролно-пропускателен пункт между Ивано-Франковска област и румънската страна. Тя уточни, че такъв пункт може да бъде изграден единствено на територията на Зеленската общност.

Приоритет остават и железопътните връзки

„Възстанови се комуникацията за възможността в бъдеще да бъде открит пункт между Ивано-Франковска област и румънската страна. Това може да стане единствено на територията на Зеленската общност“, каза украинската депутатка.

Сред приоритетите Савчук посочи изграждането на допълнителни железопътни линии и промяната на логистичните маршрути, така че да се разширят възможностите за превоз към Румъния и други европейски държави.

Очакваните резултати от форума включват разработване на концепции за сътрудничество между украински общности и намиране на партньорски градове в Румъния. Според Савчук това трябва да подпомогне регионалните инвестиционни проекти и да задълбочи икономическите връзки между двете страни.

Източници: ukrinform.ua