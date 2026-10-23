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Украйна търси нови логистични маршрути през Румъния и Молдова
  Тема: Украйна

Украйна търси нови логистични маршрути през Румъния и Молдова

23 Октомври, 2026 16:05 897 17

  • украйна-
  • румъния-
  • молдова-
  • логистика-
  • европейски съюз

Киев настоява за финансиране от ЕС на транспортни коридори, железопътни връзки и възможен нов пункт на границата с Румъния

Украйна търси нови логистични маршрути през Румъния и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна трябва да развива нови логистични маршрути през Румъния и Молдова и да търси финансиране от Европейския съюз за транспортни коридори и железопътна инфраструктура. Това заяви украинската народна депутатка Оксана Савчук в коментар за Укринформ по време на форум за възстановяването на Украйна в Букурещ.

Според Савчук маршрутите по Дунав и достъпът до румънската транспортна инфраструктура имат стратегическо значение за превоза на стоки и за поддържането на украинската икономика. Тя определи връзките през Дунав и Констанца като един от водещите въпроси за украинската логистика.

„Сътрудничеството през Дунав и през Констанца днес е много важно за нас от гледна точка на логистиката и превоза на стоки“, заяви Савчук.

Депутатката настоя Европейският съюз да финансира възстановяването и изграждането на нови логистични връзки между Украйна, Румъния и Молдова. По думите ѝ ограничените възможности по черноморското направление налагат търсенето на алтернативни маршрути, включително през Балтийския регион.

Възможен нов пункт на границата с Румъния

Отделен акцент във форума е представянето на инвестиционните възможности на Ивано-Франковска област и нейните общности. В Букурещ са представители на местното самоуправление от Ивано-Франковск, Калуш и Зеленската общност, която граничи пряко с Румъния.

Савчук съобщи, че е възстановена комуникацията за възможно откриване на нов контролно-пропускателен пункт между Ивано-Франковска област и румънската страна. Тя уточни, че такъв пункт може да бъде изграден единствено на територията на Зеленската общност.

„Възстанови се комуникацията за възможността в бъдеще да бъде открит пункт между Ивано-Франковска област и румънската страна. Това може да стане единствено на територията на Зеленската общност“, каза украинската депутатка.

Приоритет остават и железопътните връзки

Сред приоритетите Савчук посочи изграждането на допълнителни железопътни линии и промяната на логистичните маршрути, така че да се разширят възможностите за превоз към Румъния и други европейски държави.

Очакваните резултати от форума включват разработване на концепции за сътрудничество между украински общности и намиране на партньорски градове в Румъния. Според Савчук това трябва да подпомогне регионалните инвестиционни проекти и да задълбочи икономическите връзки между двете страни.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    18 1 Отговор
    Спрете да се правите на Арлекин. Всички транзитни маршрути са без значение. Утре европейските граници ще се отворят и руските горива и газ ще залеят европейския пазар. Много скоро.

    16:10 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1111

    7 1 Отговор
    Ъм то, заради туй ша ги бомбят...

    16:28 23.10.2026

  • 7 Укра без мозък

    10 1 Отговор
    Сънувах курабийки.

    16:29 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Диванен стратег

    7 1 Отговор
    Че какво му е новото? И досега основните логистични маршрути, през които текат оръжия и боеприпаси бяха през Румъния, Полша и Одеса

    16:34 23.10.2026

  • 11 най-безсрамните създания

    7 1 Отговор
    Ма много са скромни - искам това, искав онова, но друг да плаща. Алооооооооо, наглеци гнууусни

    16:36 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 центавос

    3 0 Отговор
    тез осранци бе,най търсещите и намиращи в света,да вземат и на тото да играят с тоз късмет,ще познават всеки път

    16:45 23.10.2026

  • 16 Джони инглиш

    4 0 Отговор
    Прилича ми да търсят маршрут от където да бягат.

    16:53 23.10.2026

  • 17 Един от командирите на

    0 0 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна с име Олег, говори за хода на събитията. Според него, миналата седмица група ударни дронове се насочвала към позициите на Руските въоръжени сили, когато видеосигналът от устройствата внезапно изчезнал. Причината била загубата на връзка със наземните контролни точки чрез сателитната мрежа Starshield. В резултат на загубата на контрол повечето дронове са се разбили, причинявайки щети на стойност над 1 милион долара.

    16:54 23.10.2026

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