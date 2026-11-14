Украйна въвежда нови спирания на тока на 14 ноември

В повечето региони на Украйна на 14 ноември ще действат почасови спирания на електрозахранването. Ограниченията ще бъдат между 1,5 и 3 опашки за всички категории потребители, а за промишлеността са предвидени графици за ограничаване на мощността.

Причината са повредите по енергийната система след масираните руски ракетни и дронови атаки. „Часът и обемът на прилагане на ограниченията могат да се променят“, предупреди Укренерго. Компанията посочи, че енергетиците работят денонощно по възстановяването на повреденото оборудване и мрежите.

Подготовката за зимата събира централната и местната власт

На този фон президентът Володимир Зеленски проведе среща с кметове и представители на местната власт от различни части на страната. В разговора участваха представители на Харков, Днипро, Ужгород, Ивано-Франкивск, Черновци, Черкаси, Николаев и Виница, както и изпълняващи длъжността кметове на Одеса, Запорожие, Луцк и Ровно.

На срещата са обсъдени енергетиката, защитата на въздушното пространство, вътрешните заплахи за сигурността, комуникациите и помощта за хората, които могат да изпаднат в затруднение през зимата. Участваха още премиерът Сергей Корецки, ръководители на сдруженията на местната власт и председателят на Харковския областен съвет.

„Подготовката на градовете и общините за зимния период е приоритет“, заяви Зеленски.

Президентът посочи, че срещите в този формат ще се провеждат редовно. По думите му от регионите трябва оперативно да постъпва реална информация, за да могат централната, областната и местната власт да вземат решения според ситуацията.

243 бойни сблъсъка за едно денонощие

Военната обстановка остава напрегната. Украинският Генерален щаб съобщи за 243 бойни сблъсъка от началото на 13 ноември до 22:00 часа. По същото време руските сили са нанесли 44 въздушни удара, хвърлили са 155 управляеми авиобомби, използвали са 3023 дрона камикадзе и са извършили 1775 обстрела на населени места и позиции на украинските войски.

Украинската страна е отчела атаки по няколко направления. Най-много са били сблъсъците на Лиманското направление – 14, и на Константиновското – 10. Седем атаки са регистрирани на Покровското направление, по пет – на Гуляйполското и Ореховското, а четири – на Славянското. Данните са на украинския Генерален щаб.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua