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Пезешкиан ще се срещне с Путин в Москва в края на октомври
  Тема: Иранската криза

Пезешкиан ще се срещне с Путин в Москва в края на октомври

24 Октомври, 2026 07:32 965 15

  • масуд пезешкиан-
  • владимир путин-
  • русия-
  • иран-
  • газов форум

Иранският президент ще участва и в срещата на върха на Форума на страните износителки на газ. По думите на посланика Казем Джалали са планирани разговори и с други световни лидери

Пезешкиан ще се срещне с Путин в Москва в края на октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан ще посети Русия в края на октомври, където ще се срещне с руския си колега Владимир Путин и с други световни лидери. Това е заявил иранският посланик в Москва Казем Джалали пред РИА Новости.

„По време на посещението ще има срещи с президента Путин и с други световни лидери“, е казал Джалали, цитиран от агенцията. Той е уточнил, че консултациите между иранския и руския президент ще продължат в Москва.

Пезешкиан ще участва в газовия форум

Основното събитие в програмата на иранския президент е осмата среща на върха на Форума на страните износителки на газ. Самитът ще се проведе в Москва на 27 октомври, а подготвителните срещи на висши представители и енергийни министри са насрочени за 25 и 26 октомври.

Форумът обединява държави с големи запаси и експортен потенциал на природен газ. Очаква се разговорите да засегнат развитието на газовите пазари и технологичното сътрудничество между страните участнички.

Руският външен министър Сергей Лавров вече е заявил пред Пезешкиан, че Владимир Путин го очаква на срещата на върха. „Разчитаме, че президентът Пезешкиан ще може да посети самита на Форума на страните износителки на газ, който ще се проведе в края на октомври в Москва“, е казал Лавров.

Нова среща след разговорите в Туркменистан

Предстоящото посещение идва след срещата между Путин и Пезешкиан в Туркменистан през октомври. Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения и международната обстановка, а след разговорите Кремъл съобщи, че контактите между Москва и Техеран ще продължат.

Точният график на двустранната среща в Москва, както и имената на всички лидери, с които Пезешкиан ще разговаря, не са обявени публично. Потвърдено е участието му в газовия форум и очакваната среща с Путин.

Източници: vedomosti.ru, interfax.ru, nampa.org


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А КАЯ И УРСУЛА

    2 0 Отговор
    Пак ще гледат тъпо.

    08:14 24.10.2026

  • 4 Два братски народа по идиология

    1 0 Отговор
    Братя до гроб

    Коментиран от #10

    08:18 24.10.2026

  • 5 А Ким Чен Ун ????

    1 1 Отговор
    Защо не участва на срещата на върха на третият свят??

    Коментиран от #12, #14

    08:19 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ебонитовата пръчка":

    Путята ще попълва ракетния арсенал на Иран с още хиперзвук.

    Коментиран от #13

    08:35 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А ЮРОЛИДЕРИТЕ НА МАСАТА ЛИ СА

    1 0 Отговор
    Или пак под масата.

    08:51 24.10.2026

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