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Украински удари оставиха части от Крим и окупираните територии без ток
  Тема: Украйна

Украински удари оставиха части от Крим и окупираните територии без ток

24 Октомври, 2026 18:26 1 050 17

  • украйна-
  • крим-
  • електроснабдяване-
  • енергетика-
  • украински атаки

Засегнати са части от Крим и контролираните от Русия територии в Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област. Точният брой на потребителите без електричество не е съобщен

Украински удари оставиха части от Крим и окупираните територии без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински атаки са прекъснали електроснабдяването в части от Крим и контролираните от Русия райони в Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област. Това съобщи руското министерство на енергетиката, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

Според ведомството прекъсванията са резултат от „външно въздействие“ върху обекти от енергийната инфраструктура. Министерството не уточнява колко потребители са останали без електричество.

„Министерството на енергетиката, заедно с регионалните власти и енергийните компании, предприе незабавни действия за отстраняване на последиците от атаката и възстановяване на електроснабдяването“, се казва в съобщението.

Екипи работят по възстановяването на електрозахранването, а за стабилизиране на мрежата са въведени графици за временно ограничаване на потреблението. Обектите от обществено значение се захранват от резервни източници, посочва руското министерство.

Съобщението се отнася до територии, които Русия контролира в рамките на продължаващата война срещу Украйна. Москва обяви анексирането на Крим през 2014 г., а през 2022 г. заяви претенции към части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Украйна и международната общност не признават тези анексии.

Не са представени независими данни за мащаба на щетите по енергийните обекти, нито е уточнено кога електроснабдяването ще бъде напълно възстановено.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин бакшиша

    9 8 Отговор
    Тука на Курилите има ток.

    Коментиран от #3

    18:27 24.10.2026

  • 2 Да, да

    14 5 Отговор
    И утре ох и ах. Що така?

    18:31 24.10.2026

  • 3 евро ат лантик

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин бакшиша":

    по богати сме от Германците по скъпо СИРЕНЕ ПЛЮЩИМ

    18:38 24.10.2026

  • 4 НАТО се оказа балон

    10 6 Отговор
    Русия бомбардира Черно море българската част а НАТО взе да гледа встрани и да драска санкции,както навремето Кипър беше нападнат и заграбен от туркия

    18:39 24.10.2026

  • 5 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Щото в Kyiv има ток колкото искаш.

    Коментиран от #9

    18:44 24.10.2026

  • 6 Радостта ви и възторга ви

    14 5 Отговор
    ще са само до довечера! Както винаги до сега!
    И пак ще има - Ох, ах, ама защо!
    И така до окончателното закриване на експеримента "Украйна"

    Коментиран от #11

    18:45 24.10.2026

  • 7 Паветник

    7 3 Отговор
    Зеленски спря тока и на хижа Петрохан.

    18:46 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Антирашист 4900

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Радостта ви и възторга ви":

    Надявам се експеримента с фашизма в просия да приключи скоро !

    19:00 24.10.2026

  • 12 Антирашист 4901

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "12321":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #17

    19:02 24.10.2026

  • 13 НАГЛА КОПЕЙКА

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "12321":

    Правилно! След като има смонастанили се...

    19:04 24.10.2026

  • 14 ОТНОВО УКРАИНСКИ ЛЪЖИ 😀😀

    6 2 Отговор
    В КРИМ ИМА ТОК !
    ИСТИНАТА Е ,ЧЕ :

    1..ЗАГУБИТЕ НА САЩ И ЕС СА ОГРОМНИ,КАТО САМО ЗА ОРЪЖИЕ СА ЗАГУБЕНИ =540 МЛРД $ ( ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА =24 000 ГЕРМАНСКИ ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ.)

    2. УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА = 2,7 МЛН. !!! ДО МОМЕНТА.

    3. РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ.
    4.ЗА ТАЗИ ГОДИНА РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА= 730 МЛРД $, .ЗА 2023 г.ГР. МОСКВА ( 17 млн.) Е ИЗБРАН ЗА НАЙ -ДОБРИЯТ ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧЕН СТАНДАРТ И ИНФРАСТРУКТУРА ОТ КОМИСИЯ В ООН ИЗ МЕЖДУ 54 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА..🇷🇺 РФ Е НА 4-ТО МЯСТО В СВЕТА( ОТ 190 СТРАНИ ), ПО БВП ПО ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ
    5 САМО 12 БР 🇷🇺 SS-X-30 ОТ ОГРОМНИЯТ РУСКИ АРСЕНАЛ СА ДОСТАТЪЧНИ ДА ИЗПЕОЕЛЯТ САЩ И НАТО ЗА 9 МИНУТИ ТЕХН.ВРЕМЕ. КОМЕНТАРИТЕ В ПЕНТАГОНА ПОТВЪРДИХА ТОВА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ ПРЕД ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ.

    19:10 24.10.2026

  • 15 джони инглиш

    5 2 Отговор
    Зелю цяла седмица е неадекватен и мара днес е на същите субстанции и цял ден само пълни фантасмагории измисля. Ама като си слабак така е, само лаеш и после скимтиш.

    19:12 24.10.2026

  • 16 Баа Гицка

    1 0 Отговор
    Лошо Седларов! И нафтените лампи не могат да запалят! Ще стоят на тъмно и неинформирани!

    19:37 24.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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