Украински удари оставиха части от Крим и окупираните територии без ток

Украински атаки са прекъснали електроснабдяването в части от Крим и контролираните от Русия райони в Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област. Това съобщи руското министерство на енергетиката, цитирано от ТАСС и Ройтерс.
Според ведомството прекъсванията са резултат от „външно въздействие“ върху обекти от енергийната инфраструктура. Министерството не уточнява колко потребители са останали без електричество.
„Министерството на енергетиката, заедно с регионалните власти и енергийните компании, предприе незабавни действия за отстраняване на последиците от атаката и възстановяване на електроснабдяването“, се казва в съобщението.
Екипи работят по възстановяването на електрозахранването, а за стабилизиране на мрежата са въведени графици за временно ограничаване на потреблението. Обектите от обществено значение се захранват от резервни източници, посочва руското министерство.
Съобщението се отнася до територии, които Русия контролира в рамките на продължаващата война срещу Украйна. Москва обяви анексирането на Крим през 2014 г., а през 2022 г. заяви претенции към части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Украйна и международната общност не признават тези анексии.
Не са представени независими данни за мащаба на щетите по енергийните обекти, нито е уточнено кога електроснабдяването ще бъде напълно възстановено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин бакшиша
Коментиран от #3
18:27 24.10.2026
2 Да, да
18:31 24.10.2026
3 евро ат лантик
До коментар #1 от "Путин бакшиша":по богати сме от Германците по скъпо СИРЕНЕ ПЛЮЩИМ
18:38 24.10.2026
4 НАТО се оказа балон
18:39 24.10.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #9
18:44 24.10.2026
6 Радостта ви и възторга ви
И пак ще има - Ох, ах, ама защо!
И така до окончателното закриване на експеримента "Украйна"
Коментиран от #11
18:45 24.10.2026
7 Паветник
18:46 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Антирашист 4900
До коментар #6 от "Радостта ви и възторга ви":Надявам се експеримента с фашизма в просия да приключи скоро !
19:00 24.10.2026
12 Антирашист 4901
До коментар #10 от "12321":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #17
19:02 24.10.2026
13 НАГЛА КОПЕЙКА
До коментар #10 от "12321":Правилно! След като има смонастанили се...
19:04 24.10.2026
14 ОТНОВО УКРАИНСКИ ЛЪЖИ 😀😀
ИСТИНАТА Е ,ЧЕ :
1..ЗАГУБИТЕ НА САЩ И ЕС СА ОГРОМНИ,КАТО САМО ЗА ОРЪЖИЕ СА ЗАГУБЕНИ =540 МЛРД $ ( ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА =24 000 ГЕРМАНСКИ ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ.)
2. УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА = 2,7 МЛН. !!! ДО МОМЕНТА.
3. РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ.
4.ЗА ТАЗИ ГОДИНА РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА= 730 МЛРД $, .ЗА 2023 г.ГР. МОСКВА ( 17 млн.) Е ИЗБРАН ЗА НАЙ -ДОБРИЯТ ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧЕН СТАНДАРТ И ИНФРАСТРУКТУРА ОТ КОМИСИЯ В ООН ИЗ МЕЖДУ 54 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА..🇷🇺 РФ Е НА 4-ТО МЯСТО В СВЕТА( ОТ 190 СТРАНИ ), ПО БВП ПО ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ
5 САМО 12 БР 🇷🇺 SS-X-30 ОТ ОГРОМНИЯТ РУСКИ АРСЕНАЛ СА ДОСТАТЪЧНИ ДА ИЗПЕОЕЛЯТ САЩ И НАТО ЗА 9 МИНУТИ ТЕХН.ВРЕМЕ. КОМЕНТАРИТЕ В ПЕНТАГОНА ПОТВЪРДИХА ТОВА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ ПРЕД ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ.
19:10 24.10.2026
15 джони инглиш
19:12 24.10.2026
16 Баа Гицка
19:37 24.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.