Украински удари оставиха части от Крим и окупираните територии без ток

Украински атаки са прекъснали електроснабдяването в части от Крим и контролираните от Русия райони в Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област. Това съобщи руското министерство на енергетиката, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

Според ведомството прекъсванията са резултат от „външно въздействие“ върху обекти от енергийната инфраструктура. Министерството не уточнява колко потребители са останали без електричество.

„Министерството на енергетиката, заедно с регионалните власти и енергийните компании, предприе незабавни действия за отстраняване на последиците от атаката и възстановяване на електроснабдяването“, се казва в съобщението.

Екипи работят по възстановяването на електрозахранването, а за стабилизиране на мрежата са въведени графици за временно ограничаване на потреблението. Обектите от обществено значение се захранват от резервни източници, посочва руското министерство.

Съобщението се отнася до територии, които Русия контролира в рамките на продължаващата война срещу Украйна. Москва обяви анексирането на Крим през 2014 г., а през 2022 г. заяви претенции към части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Украйна и международната общност не признават тези анексии.

Не са представени независими данни за мащаба на щетите по енергийните обекти, нито е уточнено кога електроснабдяването ще бъде напълно възстановено.