Летището в Рияд подновява работа, хусите го обявиха за цел

Международното летище „Крал Халид“ в Рияд подновява работа на 25 октомври, след като операциите бяха спрени заради атака по съоръжението. Часове преди възобновяването на полетите хусите предупредиха авиокомпаниите, служителите и пътниците да не използват летището, което определиха като „военна цел“.

В съобщение от 24 октомври летището обяви, че Терминал 1 ще бъде предназначен за вътрешни полети, а Терминал 2 – за международни полети, изпълнявани от национални авиокомпании. Пътниците с потвърдени резервации са призовани да проверят статуса на полетите си директно с превозвача, преди да отпътуват към летището.

Предупреждението на хусите

Военният говорител на хусите Яхия Сари заяви, че летището остава „военна цел“ и че операциите срещу него ще продължат. Той предупреди международните, регионалните и местните авиокомпании, служителите на летището и пътниците да не го използват.

„Летището не е безопасно, защото е военна цел на нашите сили“, заяви Яхия Сари.

Ройтерс цитира предупреждението като ново изявление на подкрепяното от Иран движение, направено непосредствено преди планираното възстановяване на работата на летището. Хусите заявиха, че саудитските власти ще носят отговорност за последиците от възобновяването на операциите.

Летището беше затворено след смъртоносна атака

Операциите на „Крал Халид“ бяха прекратени на 10 октомври след нападение, за което хусите поеха отговорност. По данни, цитирани от Ройтерс, при атаката са загинали 13 души, а повече от 300 са били ранени. Спирането на работата беше удължено два дни по-късно.

През следващите дни саудитски авиокомпании извършваха ограничен брой полети при предварително разрешение. Големи международни превозвачи обаче продължиха да отменят или спират полети до Рияд заради опасенията за сигурността.

Хусите продължават да изстрелват балистични ракети и безпилотни летателни апарати по саудитски летища, пристанища и петролни съоръжения. Напрежението се засили, след като Саудитска Арабия увеличи военната си активност в Йемен и подкрепи контранастъпление на правителствените сили.

Източници: theprint.in, en.royanews.tv, swissinfo.ch