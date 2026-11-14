Рубио нападна Международния наказателен съд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отправи остра атака срещу Международния наказателен съд в реч пред Федералисткото общество във Вашингтон. Той обвини международните институции, че използват правото като инструмент за ограничаване на американската външна политика и националния суверенитет.

„Чухме понятието международно право да бъде използвано срещу почти всяко голямо външнополитическо решение или действие на тази администрация“, каза Рубио, определяйки това като „въоръжаване на международното право“.

По думите му Международният наказателен съд е „неизбран световен трибунал“, който претендира да стои над законите и конституциите на суверенните държави. Рубио заяви, че американците никога не са се съгласявали да бъдат подчинени на юрисдикцията на съда.

Предупреждение към съда

„Те могат да опитат“, заяви държавният секретар, говорейки за възможността съдът да предприеме действия срещу американски граждани. Той добави, че ако Международният наказателен съд се опита да изпълни решенията си срещу САЩ, отговорът на Вашингтон ще бъде като този на римския военачалник Помпей: „Спрете да цитирате закони на хора с мечове“.

Рубио обвини „глобалния елит“, че представя международното право като неутрален набор от правила, докато всъщност го използва за прокарване на собствени интереси. Той насочи критики и към международни бюрократи, неправителствени организации и съдии, които според него се опитват да ограничат правото на САЩ да действат в съответствие със собствените си интереси.

Речта беше произнесена на Националната конвенция на адвокатите на Федералисткото общество на 13 ноември. Това беше първото голямо подготвено изказване на Рубио в САЩ след междинните избори, на които републиканците понесоха тежки загуби.

Кампанията срещу Международния наказателен съд

Вашингтон не е страна по Римския статут и не признава юрисдикцията на Международния наказателен съд. Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкции срещу съда и негови служители заради разследвания, които могат да засегнат американски граждани и представители на съюзнически държави, включително Израел.

Рубио вече е заявявал, че САЩ ще разглобят съда „тухла по тухла“, ако той не прекрати разследванията и опитите за наказателно преследване срещу граждани на държави, които не са членове на институцията.

Международният наказателен съд има издадени заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант заради твърдения за престъпления срещу човечеството в Газа. Двамата отхвърлят обвиненията.

Ново решение по разследването за Афганистан

В същия ден съдът ограничи разследването за Афганистан до престъпления, извършени от талибаните. Така беше прекратена частта, която можеше да засегне действия на американски военнослужещи и разузнавателни служители.

Съдиите посочиха „значителни ограничения“ пред възможността на прокуратурата да събира доказателства и да провежда разследването. Прокуратурата на съда вече е обжалвала решението. То не доведе до промяна в публичната позиция на Вашингтон, който продължава да настоява за ограничаване или прекратяване на правомощията на Международния наказателен съд.

Източници: apnews.com, 95kqds.com