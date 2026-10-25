Нюйоркската архиепископия плаща над 800 млн. долара за сексуално насилие от духовници

Нюйоркската архиепископия се е съгласила да плати над 800 млн. долара за уреждане на правните искове на около 1300 души, заявили сексуално насилие от представители на духовенството. Споразумението все още трябва да бъде подписано официално, като това е насрочено за 6 ноември.

Архиепископът на Ню Йорк Роналд Хикс е съобщил за договореността в писмо до свещениците от архиепископията. „Намираме се на прага да донесем, ако Бог даде, известна мярка на изцеление и помирение на всички жертви и оцелели“, е написал той. Хикс е добавил, че споразумението ще позволи на архиепископията отново да насочи пълното си внимание към своята мисия.

По данни, цитирани от The New York Times, всеки от приблизително 1300-те души ще получи най-малко 250 000 долара. Възможно е някои плащания да бъдат по-големи в зависимост от тежестта на заявеното насилие.

Второто най-голямо споразумение

Договорената сума е второто по размер споразумение от този вид след сделката за 880 млн. долара, постигната от архиепископията в Лос Анджелис през 2024 г. През юни архиепископията на Сан Франциско обяви споразумение за 395 млн. долара с около 530 души по дела, свързани със сексуално насилие от духовници.

Адвокатът Джеф Андерсън, който представлява хора по над 1000 иска срещу Католическата църква в щата Ню Йорк, определи единодушното съгласие на ищците като „мощен момент в преследването на справедливостта“. По думите му смелостта и постоянството на оцелелите са довели до „значима стъпка към поемане на отговорност“.

Години на преговори

Споразумението слага край на продължили години преговори между архиепископията и адвокатите на ищците. Сексуалните злоупотреби в Католическата църква в САЩ са предмет на многобройни разследвания и съдебни дела от началото на 2000-те години.

Медийни разследвания тогава разкриха случаи на насилие над хиляди деца в продължение на десетилетия, както и твърдения, че църковни ръководители са прикривали случаи или са премествали обвинявани духовници, вместо да ги предават на гражданските власти. Епархии в цялата страна вече са изплатили стотици милиони долари по подобни дела, като част от споразуменията са постигнати извън съдебна зала.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, investing.com