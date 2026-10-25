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Бурята „Бело“ донесе пориви до 80 мили в час във Великобритания

Бурята „Бело“ донесе пориви до 80 мили в час във Великобритания

25 Октомври, 2026 07:17, обновена 25 Октомври, 2026 07:19 686 6

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  • силни ветрове-
  • метеорологични предупреждения-
  • транспортни нарушения

Кехлибарени предупреждения са в сила за части от Шотландия, Северна Ирландия и северна Англия. Заради времето са отменени събития, полети и фериботни курсове

Бурята „Бело“ донесе пориви до 80 мили в час във Великобритания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бурята „Бело“ донесе силни ветрове в северните части на Обединеното кралство, като на открити крайбрежни места поривите могат да достигнат 80 мили в час. Кехлибарени предупреждения са в сила за райони от Шотландия, Северна Ирландия и северна Англия, а в по-широката предупредителна зона се очакват пориви между 60 и 70 мили в час.

Заради лошото време са отменени редица събития и са отчетени нарушения в транспорта. В Мърсисайд събитието River of Light няма да се проведе за втори пореден ден. Сафари паркът Knowsley също обяви, че ще остане затворен заради „силните ветрове“.

Отменени са и няколко пазара в Северозападна Англия, сред които Quayside Makers Market в Салфорд и Macclesfield Treacle Market в Чешър. В Ирландия летището в Дъблин е отменило няколко пристигащи и заминаващи полета. Фериботните оператори Stena Line, Irish Ferries и P&O Ferries са отменили част от курсовете си в Ирландско море.

Танкер подаде сигнал за бедствие

Нефтен танкер с 21 души на борда е подал сигнал за бедствие заради големи вълни в събота следобед. Корабът се е намирал на около 350 морски мили от остров Мъл, край западния бряг на Шотландия.

Самолет на Кралските военновъздушни сили е изпратен да провери ситуацията и е установил връзка с плавателния съд. Представител на британската Агенция за крайбрежни и морски въпроси съобщи, че не е била необходима помощ и танкерът е продължил курса си.

„Беше установено, че няма нужда от съдействие и че плавателният съд ще продължи по маршрута си“, заяви представителят на агенцията.

Предупреждение за транспортни и токови проблеми

Главният синоптик на британската метеорологична служба Джейсън Кели призова хората да се подготвят за възможни прекъсвания на пътуванията и електроснабдяването.

„Закрепете свободните предмети навън, планирайте предварително, ако пътувате, и следете последната прогноза и предупрежденията за вашия район“, каза Кели.

Силните ветрове засегнаха части от Великобритания само дни след преминаването на друга буря, която също доведе до проблеми с транспорта и отмяна на обществени прояви. Очаква се ограниченията да продължат да засягат най-вече крайбрежните и откритите райони.

Източници: bbc.co.uk, itv.com


Великобритания
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