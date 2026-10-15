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Папа Лъв XIV с първо послание след операцията
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV с първо послание след операцията

15 Октомври, 2026 04:16 320 0

  • папа лъв xiv-
  • рак на белия дроб-
  • доналд тръмп-
  • ватикан-
  • католическа църква

Понтификът благодари за молитвите, а Доналд Тръмп му пожела бързо възстановяване. Изследванията трябва да покажат дали ракът се е разпространил

Папа Лъв XIV с първо послание след операцията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV отправи първото си послание след операцията за отстраняване на раково образувание от белия дроб и благодари на католиците за молитвите и подкрепата. В послание до участниците в симпозиум по повод 10-ата годишнина от публикуването на документа „Amoris laetitia“ понтификът обясни, че през последните дни не е могъл да бъде сред тях.

„Благодаря ви от сърце за молитвите и за съвместната работа. Споделянето на опит и внимателното изслушване са дар за цялата Църква“, написа папа Лъв XIV.

Той призова вярващите да продължат да се молят за него и заяви, че самият той се моли за тях. Според информацията на NOVA папата е диагностициран с белодробен аденокарцином.

Възстановяването протича по план

Операцията е извършена във вторник в Рим и е продължила 90 минути. Лекарите са отстранили долния дял на единия бял дроб. Ватиканът съобщи, че възстановяването на 71-годишния понтифик протича според очакванията. Той се храни нормално и вече се разхожда в болничното си отделение. В сряда папата е отслужил литургия с други свещеници в специално обособено помещение на етажа, където е настанен.

Продължават допълнителните изследвания, които трябва да установят дали има признаци за разпространение на заболяването. Лекарите са посочили, че възстановяването след операцията се развива нормално, но окончателната оценка на състоянието зависи и от резултатите от тези изследвания.

Тръмп: Искаме да му изпратим обич

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пожела на папа Лъв XIV бързо възстановяване по време на предизборно посещение в Аризона.

„Надявам се папа Лъв да се почувства по-добре. Искаме просто да му изпратим цялата си обич и най-добрите си пожелания“, заяви Тръмп.

Американският президент допълни, че когато става дума за рак, положението винаги е сериозно, но според него прогнозата изглежда добра. „Искам просто да му пожелая всичко най-добро. Оздравявайте бързо!“, каза Тръмп, цитиран от Българската телеграфна агенция.

Заради лечението си папата е отменил всички публични прояви до 20 октомври. През следващия месец се очаква той да предприеме продължително пътуване до Южна Америка, но здравословното му състояние ще бъде водещият фактор за изпълнението на този план.

Източници: nova.bg, bta.bg


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