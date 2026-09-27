Папа Лъв XIV се помоли за мъдри управници на Франция

Папа Лъв XIV се помоли за „мъдри и щедри управници“ на Франция по време на посещението си в светилището в Лурд. В пещерата Масабиел, духовното сърце на поклонническия комплекс, той повери страната на закрилата на Дева Мария.

„Молим се за управници, готови на саможертва, способни да се справят с предизвикателствата и желаещи да служат на общото благо“, каза папата в молитвата си. Посланието му идва на фона на подготовката за следващите президентски избори във Франция, които ще се проведат през пролетта на 2027 г.

Топло посрещане в Лурд

Посещението на Лъв XIV в Лурд беше част от втория ден от апостолическата му визита във Франция. Папата беше посрещнат с интерес при откриването на мост, носещ неговото име, както и при влизането си в светилището.

По-рано през деня стотици хиляди вярващи се събраха в Париж за голямата литургия на папата. Около 700 000 души са се регистрирали за участие в следобедната служба на площад „Конкорд“.

Лурд е разположен в подножието на Пиренеите и е сред най-известните места за поклонение в Католическата църква. Според преданието през 1858 г. Дева Мария се е явила там на 14-годишната Бернадет Субиру, дъщеря на беден мелничар.

Около 3 милиона поклонници годишно

Всяка година в Лурд пристигат около 3 милиона души. Светилището заема площ от 55 хектара и включва 25 параклиса и църкви.

Около пещерата Масабиел са изградени три базилики. Базиликата на непорочното зачатие датира от 1871 г., базиликата „Пресвета Богородица на броеницата“ е от 1901 г., а базиликата „Свети Пий Десети“ е построена през 1958 г.

Следващата спирка от обиколката на папата е Мец, близо до френско-германската граница. Там Лъв XIV се очаква да произнесе реч, посветена на Европа.

Източници: БТА