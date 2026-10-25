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Хиляди протестираха в Турция заради арести на журналисти

Хиляди протестираха в Турция заради арести на журналисти

25 Октомври, 2026 06:42, обновена 25 Октомври, 2026 06:43 736 4

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  • протести

Демонстрациите са насочени срещу задържането на репортери, блокирането на новинарски сайтове и поемането на контрол над опозиционната Halk TV

Хиляди протестираха в Турция заради арести на журналисти - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хиляди хора протестираха в Турция срещу арестите на журналисти и ограниченията за независимите медии. Демонстрации са проведени на различни места в страната, след като репортери бяха задържани, новинарски сайтове бяха блокирани, а опозиционната телевизия Halk TV премина под контрола на властите.

Случаите предизвикаха реакция сред привърженици на свободата на медиите и опозиционни среди. Властите са вкарали журналисти в затвора, но в публикуваната информация не се посочват нито точният им брой, нито конкретните обвинения срещу тях.

Натиск върху независимите медии

Освен арестите, протестиращите се противопоставят на блокирането на новинарски интернет страници. Според информацията на „Ал Джазира“ действията са част от по-широки ограничения срещу независимите медии в Турция.

Поемането на контрол над Halk TV засяга една от опозиционните телевизии в страната. Не са посочени подробности за правното основание на мярката, нито срок, в който тя ще остане в сила.

Турското правителство отрича журналисти да са били преследвани заради професионалната им работа. Така властите представят различна позиция от тази на протестиращите, които свързват арестите и медийните ограничения с натиск върху критичните гласове.

Към момента няма данни за последващи решения по делата срещу задържаните журналисти или за възстановяване на достъпа до блокираните сайтове. Не е обявено и кога ще приключи контролът върху Halk TV.

Източници: aljazeera.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е добре да протестират така.

    6 0 Отговор
    Виж в Русия как всички си мълчат или говорят само хубави работи за Путин.

    06:49 25.10.2026

  • 2 Къде върви този свят

    2 0 Отговор
    Западът арестува руските независими журналисти. Ердоган арестува "независимите" западни журналисти. Русия също арестува западните журналисти.
    С тези темпове, раята ще остане без независима пропаганда.

    06:54 25.10.2026

  • 3 Сократ

    6 1 Отговор
    Западната пропаганда е най-свободна и независима от другите видове пропаганда.

    06:55 25.10.2026

  • 4 Турция си пречиства червата

    4 0 Отговор
    В Турция вече никой не вярва на СОРОСОИДИТЕ камоли някой обикновен турчин ще протестира .

    08:17 25.10.2026

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