Хиляди протестираха в Турция заради арести на журналисти

Хиляди хора протестираха в Турция срещу арестите на журналисти и ограниченията за независимите медии. Демонстрации са проведени на различни места в страната, след като репортери бяха задържани, новинарски сайтове бяха блокирани, а опозиционната телевизия Halk TV премина под контрола на властите.

Случаите предизвикаха реакция сред привърженици на свободата на медиите и опозиционни среди. Властите са вкарали журналисти в затвора, но в публикуваната информация не се посочват нито точният им брой, нито конкретните обвинения срещу тях.

Натиск върху независимите медии

Освен арестите, протестиращите се противопоставят на блокирането на новинарски интернет страници. Според информацията на „Ал Джазира“ действията са част от по-широки ограничения срещу независимите медии в Турция.

Поемането на контрол над Halk TV засяга една от опозиционните телевизии в страната. Не са посочени подробности за правното основание на мярката, нито срок, в който тя ще остане в сила.

Турското правителство отрича журналисти да са били преследвани заради професионалната им работа. Така властите представят различна позиция от тази на протестиращите, които свързват арестите и медийните ограничения с натиск върху критичните гласове.

Към момента няма данни за последващи решения по делата срещу задържаните журналисти или за възстановяване на достъпа до блокираните сайтове. Не е обявено и кога ще приключи контролът върху Halk TV.

Източници: aljazeera.com