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Трима пострадаха при атака с дронове срещу Омск
  Тема: Украйна

Трима пострадаха при атака с дронове срещу Омск

25 Октомври, 2026 06:48 694 2

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Поразени са северният промишлен възел и логистичен център на Ozon. Според губернатора на Омска област няма опасност за живота на ранените

Трима пострадаха при атака с дронове срещу Омск - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са пострадали при атаката с безпилотни летателни апарати срещу Омск в събота, 24 октомври. Губернаторът на Омска област Виталий Хоценко съобщи, че ранените получават медицинска помощ и няма опасност за живота им.

„След вчерашната атака срещу Омск трима души са пострадали. На тях се оказва цялата необходима медицинска помощ. Няма опасност за живота им“, написа Хоценко.

По думите му оперативни служби продължават работа по ликвидиране на последиците. Руските власти определиха атаката като нанесена с украински дронове, но тази оценка не е независимо потвърдена.

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Пожар в логистичен център на Ozon

По-рано губернаторът съобщи, че дронове са достигнали северния промишлен възел на Омск, където се намират промишлени предприятия. Под удар е попаднал и логистичен център в града.

Компанията Ozon потвърди, че засегнатият обект е неин. Всички служители са били евакуирани, а в центъра е възникнал пожар. В първоначалното съобщение на компанията се посочваше, че няма пострадали сред работниците.

Заради щетите Ozon временно е скрила от продажба стоките, намиращи се в логистичния център, и е спряла приемането на нови доставки към него. Поръчки, които не могат да бъдат изпълнени от други обекти, ще бъдат отменени, а пратките в движение ще бъдат пренасочени.

Въздушна тревога и ограничения в Омск

Сигналът за опасност от безпилотни апарати е бил обявен следобед на 24 октомври. Властите са въвели временни ограничения за полетите на летището в Омск, а част от планираните обществени прояви са били отменени или прекратени.

Вечерта губернаторът е съобщил за края на опасността от дронове. Въпреки това оперативните служби са останали на място заради последиците от атаката и пожара в логистичния център.

Източници: omsk.rbc.ru, m.interfax.ru, vedomosti.ru


Русия
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