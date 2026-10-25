Трима пострадаха при атака с дронове срещу Омск

Трима души са пострадали при атаката с безпилотни летателни апарати срещу Омск в събота, 24 октомври. Губернаторът на Омска област Виталий Хоценко съобщи, че ранените получават медицинска помощ и няма опасност за живота им.
По думите му оперативни служби продължават работа по ликвидиране на последиците. Руските власти определиха атаката като нанесена с украински дронове, но тази оценка не е независимо потвърдена.
Пожар в логистичен център на Ozon
По-рано губернаторът съобщи, че дронове са достигнали северния промишлен възел на Омск, където се намират промишлени предприятия. Под удар е попаднал и логистичен център в града.
Компанията Ozon потвърди, че засегнатият обект е неин. Всички служители са били евакуирани, а в центъра е възникнал пожар. В първоначалното съобщение на компанията се посочваше, че няма пострадали сред работниците.
Заради щетите Ozon временно е скрила от продажба стоките, намиращи се в логистичния център, и е спряла приемането на нови доставки към него. Поръчки, които не могат да бъдат изпълнени от други обекти, ще бъдат отменени, а пратките в движение ще бъдат пренасочени.
Въздушна тревога и ограничения в Омск
Сигналът за опасност от безпилотни апарати е бил обявен следобед на 24 октомври. Властите са въвели временни ограничения за полетите на летището в Омск, а част от планираните обществени прояви са били отменени или прекратени.
Вечерта губернаторът е съобщил за края на опасността от дронове. Въпреки това оперативните служби са останали на място заради последиците от атаката и пожара в логистичния център.
Източници: omsk.rbc.ru, m.interfax.ru, vedomosti.ru
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