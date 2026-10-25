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След удара на ВСУ по Белгород: Един загинал, 14 ранени, щети по 30 жилищни сгради
  Тема: Украйна

След удара на ВСУ по Белгород: Един загинал, 14 ранени, щети по 30 жилищни сгради

25 Октомври, 2026 07:26, обновена 25 Октомври, 2026 07:32 1 324 33

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  • русия-
  • украйна

Десетки жители са настанени във временни пунктове

След удара на ВСУ по Белгород: Един загинал, 14 ранени, щети по 30 жилищни сгради - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а броят на пострадалите е нараснал до 14 при нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу Белгород, съобщи губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев. По данни на местните власти са повредени около 30 многоквартирни жилищни сгради, автомобили, социални и търговски обекти.

Руските власти заявиха, че атаката е извършена от украински дронове. Киев не е поел отговорност за нападението в публикуваните до момента съобщения.

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Един загинал и 14 ранени

Първоначално оперативният щаб на Белгородска област съобщи за един загинал мирен жител и 10 ранени. По-късно броят на пострадалите беше актуализиран до 14 души. Сред ранените е служител на спешна помощ.

Според първоначалната информация осем от пострадалите са били прегледани в градски болници. Две жени са получили медицинска помощ и са продължили лечението си извън болница. Данните за състоянието на останалите пострадали се уточняват от местните власти.

Повредени са жилищни сгради в центъра

Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи за значителни разрушения в жилищния фонд в централната част на града. При атаката са засегнати около 30 многоквартирни сгради, както и автомобили и обекти от социалната и търговската инфраструктура.

„На всички, които имат нужда, предлагаме настаняване във временни пунктове. Осигурени са автобуси и всичко необходимо“, заяви Валентин Демидов.

По данни на градските власти 53 жители са избрали временно настаняване, след като домовете им са били повредени. Аварийни и комунални екипи работят по обезопасяването на сградите, почистването на отломките и оценката на щетите.

Властите в Белгородска област предупредиха жителите за опасност от повторни атаки по време на нощта. Проверяват се всички засегнати адреси, като окончателният размер на материалните щети може да бъде променен след приключването на огледите.

Източници: interfax-russia.ru, aif.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПВО работи добре

    12 12 Отговор
    Какти и цялата Руска армия и Оръжия

    Коментиран от #14

    07:36 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нали им спряха оръжията и нета

    17 23 Отговор
    Как Бомбят блатото
    Путин трябва да бърза за преговори щото на фронта
    Положението хич
    Не е розово

    07:38 25.10.2026

  • 6 Герасимов-колкото и да лъжа

    15 13 Отговор
    Лъжата ми пада след 3 дена
    Но
    Фюрера е в бункер и каквото му кажа това е вярно

    07:40 25.10.2026

  • 7 Аналитички коментатор

    14 18 Отговор
    Дошло е време да не си руски гражданин във Велика Русия... Интересно БГ русофилите дали биха искали да са на мястото на тези, чиито блок е бомбандиран и разрушен. И дали пак щяха да възхваляват управлението?

    07:40 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 За украинските победи

    13 13 Отговор
    разбрахме и се радваме. Че се бяхме поомърлушили.
    Поне парите ни се са отишли напразно!
    Няма да търсим други източници, за не ни развалят настроението и да почнем да питаме защо ручаме жабетата.

    07:41 25.10.2026

  • 10 Ххх

    15 15 Отговор
    Никога не сме очаквали че русия е толкова слаба армия

    07:41 25.10.2026

  • 11 Ако си тук

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Започваме деня със Добри новини":

    за да научиш какво става на фронта, си сбъркал адреса!

    Тук е място само за да си чешем езиците! И за да не изпадаш в паника, а да продължиш плащаш за Победата над агресора!

    07:42 25.10.2026

  • 12 Пенка Апостолова

    12 14 Отговор
    Ванга каза Русия Ке Падне
    И ето Виждаме предсказанието се сбъдна

    07:43 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишел

    15 16 Отговор

    До коментар #3 от "ПВО работи добре":

    Затова Украйна в 99.9% от случаите атакува незащитени жилищни и цивилни сгради. Спомня ли си някой кога Украйна е нанесла успешен удар върху военен обект?

    Коментиран от #26, #33

    07:44 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ванков

    7 5 Отговор
    Ааа...е така ще спечелят войната и ще стигнат до Владивосток!...Нема начин!

    07:45 25.10.2026

  • 17 Йрина Шероката

    9 10 Отговор
    Тази Русия е Пълна кочина

    07:45 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "У0400 Ямбол е градът":

    Досега от над 8000 украински опита за атака срещу Москва, украинците нямат нито един успешен удар в кръга около Москва, очертан от МКАД на десетина километра от Кремъл.

    Коментиран от #22

    07:48 25.10.2026

  • 20 Громико

    10 11 Отговор
    Украйна освобождава поробените руснаци,след време крепостните ще им издигат величествени паметници на вечна признателност към братския украински народ.

    07:50 25.10.2026

  • 21 Бля

    16 11 Отговор
    Големите "победи" на укpoджуджето зелено е да убива цивилни и да руши цивилни сгради! Разбира се "хуманна" Европа финансира със стотици милиарди точно този тероризъм!

    Коментиран от #24, #28

    07:56 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА

    13 8 Отговор
    Заедно крадат и ограбват европейците.

    Коментиран от #29

    08:00 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ами

    11 4 Отговор
    ха ха ха - определено се стремят към мир украинците, но някой трябва да им дава оръжие и пари нищо че са независими

    Коментиран от #27

    08:02 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соломон

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "ами":

    Я ми кажи тогава как СССР постигнаха мир със нацистка Германия

    Коментиран от #32

    08:05 25.10.2026

  • 28 Това е руската гледна точка

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Бля":

    Какво конкретно е ударено ще научим към обяд. За сега остава валидна информацията, че гражданската защита и ПВО в Белгород не работят.

    08:05 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Трамвай

    3 1 Отговор
    Явно и това влиза в плановете на СВО. Горките хора.

    08:12 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Антирашист 4815

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Сравнението между всв и сегашната на просия е само за пропаганда ! Сега фашизмът е в просия !

    08:20 25.10.2026

  • 33 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    До 14 ком - вчера другарю ги разтъртеха -завод ,,прогрес ,, и други заводи казах гледайте ,,Ходорковски ,,Микс нювс ,, Обманутъй русиянин ,, и ще видиш ударите на живо снимано от рузнаци по ,,телеграм ,,

    08:49 25.10.2026

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