След удара на ВСУ по Белгород: Един загинал, 14 ранени, щети по 30 жилищни сгради

Един човек е загинал, а броят на пострадалите е нараснал до 14 при нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу Белгород, съобщи губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев. По данни на местните власти са повредени около 30 многоквартирни жилищни сгради, автомобили, социални и търговски обекти.

Руските власти заявиха, че атаката е извършена от украински дронове. Киев не е поел отговорност за нападението в публикуваните до момента съобщения.

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Един загинал и 14 ранени

Първоначално оперативният щаб на Белгородска област съобщи за един загинал мирен жител и 10 ранени. По-късно броят на пострадалите беше актуализиран до 14 души. Сред ранените е служител на спешна помощ.

Според първоначалната информация осем от пострадалите са били прегледани в градски болници. Две жени са получили медицинска помощ и са продължили лечението си извън болница. Данните за състоянието на останалите пострадали се уточняват от местните власти.

Повредени са жилищни сгради в центъра

Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи за значителни разрушения в жилищния фонд в централната част на града. При атаката са засегнати около 30 многоквартирни сгради, както и автомобили и обекти от социалната и търговската инфраструктура.

„На всички, които имат нужда, предлагаме настаняване във временни пунктове. Осигурени са автобуси и всичко необходимо“, заяви Валентин Демидов.

По данни на градските власти 53 жители са избрали временно настаняване, след като домовете им са били повредени. Аварийни и комунални екипи работят по обезопасяването на сградите, почистването на отломките и оценката на щетите.

Властите в Белгородска област предупредиха жителите за опасност от повторни атаки по време на нощта. Проверяват се всички засегнати адреси, като окончателният размер на материалните щети може да бъде променен след приключването на огледите.

Източници: interfax-russia.ru, aif.ru