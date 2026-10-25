След удара на ВСУ по Белгород: Един загинал, 14 ранени, щети по 30 жилищни сгради

Един човек е загинал, а броят на пострадалите е нараснал до 14 при нощна атака с безпилотни летателни апарати срещу Белгород, съобщи губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев. По данни на местните власти са повредени около 30 многоквартирни жилищни сгради, автомобили, социални и търговски обекти.
Руските власти заявиха, че атаката е извършена от украински дронове. Киев не е поел отговорност за нападението в публикуваните до момента съобщения.
Един загинал и 14 ранени
Първоначално оперативният щаб на Белгородска област съобщи за един загинал мирен жител и 10 ранени. По-късно броят на пострадалите беше актуализиран до 14 души. Сред ранените е служител на спешна помощ.
Според първоначалната информация осем от пострадалите са били прегледани в градски болници. Две жени са получили медицинска помощ и са продължили лечението си извън болница. Данните за състоянието на останалите пострадали се уточняват от местните власти.
Повредени са жилищни сгради в центъра
Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи за значителни разрушения в жилищния фонд в централната част на града. При атаката са засегнати около 30 многоквартирни сгради, както и автомобили и обекти от социалната и търговската инфраструктура.„На всички, които имат нужда, предлагаме настаняване във временни пунктове. Осигурени са автобуси и всичко необходимо“, заяви Валентин Демидов.
По данни на градските власти 53 жители са избрали временно настаняване, след като домовете им са били повредени. Аварийни и комунални екипи работят по обезопасяването на сградите, почистването на отломките и оценката на щетите.
Властите в Белгородска област предупредиха жителите за опасност от повторни атаки по време на нощта. Проверяват се всички засегнати адреси, като окончателният размер на материалните щети може да бъде променен след приключването на огледите.
Източници: interfax-russia.ru, aif.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПВО работи добре
Коментиран от #14
07:36 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нали им спряха оръжията и нета
Путин трябва да бърза за преговори щото на фронта
Положението хич
Не е розово
07:38 25.10.2026
6 Герасимов-колкото и да лъжа
Но
Фюрера е в бункер и каквото му кажа това е вярно
07:40 25.10.2026
7 Аналитички коментатор
07:40 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 За украинските победи
Поне парите ни се са отишли напразно!
Няма да търсим други източници, за не ни развалят настроението и да почнем да питаме защо ручаме жабетата.
07:41 25.10.2026
10 Ххх
07:41 25.10.2026
11 Ако си тук
До коментар #1 от "Започваме деня със Добри новини":за да научиш какво става на фронта, си сбъркал адреса!
Тук е място само за да си чешем езиците! И за да не изпадаш в паника, а да продължиш плащаш за Победата над агресора!
07:42 25.10.2026
12 Пенка Апостолова
И ето Виждаме предсказанието се сбъдна
07:43 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мишел
До коментар #3 от "ПВО работи добре":Затова Украйна в 99.9% от случаите атакува незащитени жилищни и цивилни сгради. Спомня ли си някой кога Украйна е нанесла успешен удар върху военен обект?
Коментиран от #26, #33
07:44 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ванков
07:45 25.10.2026
17 Йрина Шероката
07:45 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
До коментар #4 от "У0400 Ямбол е градът":Досега от над 8000 украински опита за атака срещу Москва, украинците нямат нито един успешен удар в кръга около Москва, очертан от МКАД на десетина километра от Кремъл.
Коментиран от #22
07:48 25.10.2026
20 Громико
07:50 25.10.2026
21 Бля
Коментиран от #24, #28
07:56 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА
Коментиран от #29
08:00 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ами
Коментиран от #27
08:02 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соломон
До коментар #25 от "ами":Я ми кажи тогава как СССР постигнаха мир със нацистка Германия
Коментиран от #32
08:05 25.10.2026
28 Това е руската гледна точка
До коментар #21 от "Бля":Какво конкретно е ударено ще научим към обяд. За сега остава валидна информацията, че гражданската защита и ПВО в Белгород не работят.
08:05 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Трамвай
08:12 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Антирашист 4815
До коментар #27 от "Соломон":Сравнението между всв и сегашната на просия е само за пропаганда ! Сега фашизмът е в просия !
08:20 25.10.2026
33 стоян
До коментар #14 от "Мишел":До 14 ком - вчера другарю ги разтъртеха -завод ,,прогрес ,, и други заводи казах гледайте ,,Ходорковски ,,Микс нювс ,, Обманутъй русиянин ,, и ще видиш ударите на живо снимано от рузнаци по ,,телеграм ,,
08:49 25.10.2026