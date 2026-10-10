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Папа Лъв XIV: Смъртното наказание е недопустимо
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV: Смъртното наказание е недопустимо

10 Октомври, 2026 21:03 366 3

  • папа лъв xiv-
  • смъртно наказание-
  • католическа църква-
  • ватикана

Понтификът заяви, че общественият интерес и справедливостта могат да бъдат защитени без екзекуции и че осъдените не трябва да бъдат лишавани от възможност за изкупление

Папа Лъв XIV: Смъртното наказание е недопустимо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV определи смъртното наказание като недопустимо и заяви, че в съвременното общество има ефективни алтернативи, които защитават гражданите, без да отнемат напълно възможността за разкаяние и изкупление.

Понтификът публикува позицията си в социалната мрежа X по повод Световния ден срещу смъртното наказание.

„Смъртното наказание е недопустимо, защото посяга на неприкосновеността и достойнството на човека. Общественият интерес може да бъде защитен, а изискванията на справедливостта да бъдат изпълнени без прибягване до смъртно наказание“, заяви Лъв XIV.

Той допълни, че са разработени ефективни системи за лишаване от свобода, които защитават гражданите, като същевременно не отнемат напълно от осъдените възможността да изкупят извършеното.

Изявлението дойде на фона на планирана екзекуция в САЩ

Позицията на папата беше публикувана на фона на полемиката около планираната екзекуция на Нидал Хасан в Съединените щати. Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на 32 при нападението във военната база „Форт Худ“ през 2009 г. Военен съд постанови смъртната му присъда през 2013 г.

Според Асошиейтед прес американските власти планират изпълнението на присъдата за 3 декември 2026 г., като се обсъжда и излъчване на екзекуцията на живо. Нови съдебни процедури обаче могат да отложат датата.

Ден по-рано държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин определи като неприемлива идеята смъртта да бъде превръщана в зрелище. Председателят на Епископската конференция на САЩ архиепископ Пол Коукли също призова решението да бъде преразгледано.

Католическата църква се противопоставя на смъртното наказание и настоява за защита на човешкото достойнство, включително когато става дума за хора, извършили тежки престъпления. Лъв XIV вече е заявявал, че наказанието трябва да оставя възможност за поправяне и повторно приобщаване към обществото.

Източници: apnews.com, vaticannews.va


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    1 0 Отговор
    Никой не е длъжен да издържа някакви отрепки в пандиза!

    21:27 10.10.2026

  • 3 Георги

    0 0 Отговор
    главата на петроханските рейнджъри да се изказва "неприкосновенност и достойнство на човека" е малко двулично. Ама само малко!

    21:45 10.10.2026