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Израел разположи десетки хиляди войници преди парламентарните избори
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел разположи десетки хиляди войници преди парламентарните избори

25 Октомври, 2026 12:40 678 8

  • израел-
  • парламентарни избори-
  • израелска армия-
  • гади айзенкот-
  • бенямин нетаняху

Армията засилва противовъздушната отбрана и ще проведе учения за реакция при нападение на няколко фронта

Израел разположи десетки хиляди войници преди парламентарните избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди израелски военнослужещи са разположени в различни части на страната преди парламентарните избори. Армията е в състояние на повишена готовност, а противовъздушната отбрана е укрепена, съобщи израелската обществена телевизия „Кан“, цитирана от ДПА.

Мерките са предприети въпреки оценката на представители на службите за сигурност, че вероятността от ракетни атаки от Иран или Ливан е ниска. Военните планират и учения за реакция при внезапно нападение на няколко фронта.

Около 7,3 милиона души имат право да гласуват за нов парламент. Това са първите парламентарни избори в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при което бяха убити множество хора. Страната продължава да бъде изправена пред дълбоки обществени разделения, а мнозина определят вота като „най-важния в историята на Израел“.

Оспорвана надпревара между „Яшар“ и „Ликуд“

Според последните социологически проучвания центристката партия „Яшар“, ръководена от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, може да се превърне с малка преднина в най-голямата политическа сила в Кнесета. След нея се нарежда дясната консервативна партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху.

Прогнозите не дават сигурност, че някой от двата политически лагера ще успее лесно да състави управляваща коалиция. Именно разпределението на мандатите и възможностите за договаряне след вота ще определят кой ще получи шанс да състави следващото правителство.

Резултатите ще излязат на няколко етапа

Избирателната комисия не очаква предварителните окончателни резултати да бъдат обявени най-рано от четвъртък. Официалните резултати трябва да излязат осем дни след изборите. Опитът от предишни гласувания показва, че съотношението на силите може да се промени до приключването на преброяването на всички бюлетини.

След обявяването на резултатите президентът Ицхак Херцог ще разполага със седем дни, за да определи кандидат за съставяне на правителство. Номинираният кандидат ще има 28 дни, за да сформира коалиция.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В нацистките държави

    6 1 Отговор
    Така се правят "избори" с кандидати военнопрестъпници издирвани от международният трибунал

    12:46 25.10.2026

  • 2 В Нацистки Израел

    3 2 Отговор
    Израелските граждани, които имат право да гласуват извън страната са само и единствено дипломати, държавни служители и техни семейства и упражняват своя глас само и единствено в официалните дипломатически мисии и консулства на Израел в съответните държави !

    12:54 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В Нацистки Израел разликата е само че

    1 1 Отговор
    По време на Нацистка Германия (1933–1945 г.) парламентът (Райхстагът) няма фиксиран брой места, като броят на депутатите нараства при всяко следващо свикване и достига до 855 депутати в последния си състав. Това постоянно увеличение се дължи на германската избирателна система от онова време, при която се назначава по един депутат на всеки 60 000 гласували, както и на присъединяването на нови територии към Третия райх (като Австрия и Судетската област).

    13:00 25.10.2026

  • 5 АКО ПУТИН ВКАРА АРМИЯТА ЗА ИЗБОРИ

    5 0 Отговор
    Представям си какъв вой ще настане.

    13:13 25.10.2026

  • 6 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    1 3 Отговор
    Дефакто няма никакво значение коя партия ще победи, която и партия да победи войната срещу ислямистите ще продължи това е просто съревнование за това кой ще обере лаврите и славата в победата срещу исляма.
    Слава на Израел...🇮🇱👍

    Коментиран от #7, #8

    13:19 25.10.2026

  • 7 В ООН е внесено

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Официално предложение от 52 държави и 14 международни организации Израелският Кнесет да бъде наричан и преименуван в "Apartheid Israeli Academia" ! Че тва е

    13:23 25.10.2026

  • 8 Значи викаш

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    "победата срещу исляма".... ? А? А после срещу католицизма ли ще е мушмул ?

    13:25 25.10.2026