Израел разположи десетки хиляди войници преди парламентарните избори

Десетки хиляди израелски военнослужещи са разположени в различни части на страната преди парламентарните избори. Армията е в състояние на повишена готовност, а противовъздушната отбрана е укрепена, съобщи израелската обществена телевизия „Кан“, цитирана от ДПА.

Мерките са предприети въпреки оценката на представители на службите за сигурност, че вероятността от ракетни атаки от Иран или Ливан е ниска. Военните планират и учения за реакция при внезапно нападение на няколко фронта.

Около 7,3 милиона души имат право да гласуват за нов парламент. Това са първите парламентарни избори в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при което бяха убити множество хора. Страната продължава да бъде изправена пред дълбоки обществени разделения, а мнозина определят вота като „най-важния в историята на Израел“.

Оспорвана надпревара между „Яшар“ и „Ликуд“

Според последните социологически проучвания центристката партия „Яшар“, ръководена от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, може да се превърне с малка преднина в най-голямата политическа сила в Кнесета. След нея се нарежда дясната консервативна партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху.

Прогнозите не дават сигурност, че някой от двата политически лагера ще успее лесно да състави управляваща коалиция. Именно разпределението на мандатите и възможностите за договаряне след вота ще определят кой ще получи шанс да състави следващото правителство.

Резултатите ще излязат на няколко етапа

Избирателната комисия не очаква предварителните окончателни резултати да бъдат обявени най-рано от четвъртък. Официалните резултати трябва да излязат осем дни след изборите. Опитът от предишни гласувания показва, че съотношението на силите може да се промени до приключването на преброяването на всички бюлетини.

След обявяването на резултатите президентът Ицхак Херцог ще разполага със седем дни, за да определи кандидат за съставяне на правителство. Номинираният кандидат ще има 28 дни, за да сформира коалиция.