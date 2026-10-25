Ударите по руските енергийни обекти разгневиха Тръмп и задълбочиха разрива със Зеленски

Отношенията между американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски се влошиха рязко заради украинските удари по руската енергийна инфраструктура. Според Ройтерс спорът вече поражда опасения в Киев, че може да засегне американската разузнавателна, военна и политическа подкрепа за Украйна.
Основният конфликт е свързан с атаките срещу руски рафинерии и обекти, свързани с производството и износа на дизелово гориво. На 13 септември Тръмп публично призова Зеленски да прекрати ударите. Седмица по-късно държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон е обезпокоен и от поражения по доставки на петрол, свързани с американски компании.
Украйна отказа да спре операцията, като я представя като един от малкото си възможни отговори на руските ракетни и безпилотни атаки. Москва забрани износа на дизелово гориво през юли заради недостиг на вътрешния пазар.
Тръмп обвърза спора с горивата и санкциите
На 9 октомври Тръмп обяви сделка за закупуване на руско дизелово гориво и временно разреши износа му към световния пазар. Американската администрация също отмени част от санкционните ограничения срещу Русия, въведени със закон, подписан през септември.
Ходът предизвика остра реакция от Киев. Зеленски го определи като „слаб“, а по-късно заяви, че е бил предаден от американския президент заради сделката с Москва, обявеното енергийно примирие и ограниченията върху използването на сателитната система „Старлинк“.
На 11 октомври Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да спрат ударите по енергийната инфраструктура. Нито Киев, нито Москва обаче потвърдиха официално наличието на такова споразумение. Украински представители заявиха, че руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили.
„Ясно е за всички в Киев, че целта не е действително енергийно примирие, а опит да бъде отслабена Украйна и да се даде решаващо предимство на Русия“, заяви Сурия Джаянти, бивш американски представител и ръководител на компания от енергийния сектор в Украйна.
Спорът засегна разузнаването и „Старлинк“
Зеленски заяви, че украински военни са били предупредени от американски представители, че продължаването на ударите може да доведе до спиране на обмена на разузнавателна информация. Американски служител, запознат със ситуацията, отрече да е имало засилен натиск върху Киев.
„Не е необходимо да оказваме натиск върху Зеленски. Ако иска да сключи сделка, ще я сключи“, каза служителят, пожелал анонимност.
Ограничаването на достъпа до военната версия на „Старлинк“ временно затрудни украинските операции с дронове и породи опасения за способността на страната да се защитава от руските въздушни удари. Тръмп заяви, че е поискал от Илон Мъск да възстанови достъпа на Украйна до системата.
Предстоят нови разговори
Мирните усилия продължават, но засега без конкретен резултат. На 20 октомври в Осло украинската страна е представила нови предложения, а пратеникът на Тръмп Джаред Къшнър е повторил искането Киев да спре атаките срещу руските рафинерии.
Зеленски заяви, че представители на Украйна, Русия и САЩ може да се срещнат в Абу Даби през първата половина на ноември. Това би могло да бъде подготовка за среща на лидерите на трите държави. Последните мирни преговори с посредничеството на САЩ се проведоха през февруари.
Настоящата криза се наслагва върху дългогодишно напрежение между Тръмп и Зеленски. През юли 2019 г. тогавашният американски президент поиска от украинския лидер разследване срещу политическия му съперник Джо Байдън и сина му Хънтър в замяна на военна подкрепа. Разговорът доведе до първия импийчмънт на Тръмп.
Източници: reuters.com, investing.com, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #5, #19, #21, #39
16:08 25.10.2026
2 На един ходещ мъртвец
Странно кога господин Тръмп ще реши че това ще е края му
16:08 25.10.2026
3 Частна република България
Коментиран от #6, #41, #47
16:09 25.10.2026
4 Пич
Коментиран от #44, #60
16:11 25.10.2026
5 Русия е на 2 място
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Китай притежава най-големите минерални запаси от титан и контролира глобалното му производство. Страната произвежда около 70% от титановата гъба в света (около 260 000 метрични тона) и държи над една трета от световните залежи на илменит (основната титанова руда. Сега Европа е зависима от Китай. Титана се използва във всяка сфера на живота, вкл. медицина, дори и ментална.
Коментиран от #12
16:12 25.10.2026
6 ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ НОССЯТ
До коментар #3 от "Частна република България":ЧЕРВЕНИ ЗНАМЕНА СЪС СЪРП И ЧУК.....
Коментиран от #11, #46
16:17 25.10.2026
7 Бахурчо1
16:18 25.10.2026
8 Тръмп се разгневил, защото
16:19 25.10.2026
9 Kaлпазанин
16:19 25.10.2026
10 Шопо
16:23 25.10.2026
11 Частна република България
До коментар #6 от "ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ НОССЯТ":Не само там. Навсякаде. . И в Италия. Дори и в Берлин. Но тук никой нищо не казва.
16:24 25.10.2026
12 И каква е връзката на дизеловия Тръмп
До коментар #5 от "Русия е на 2 място":с дрънканиците на №1 за Бандера от Втората световна война и китайските залежи от титан? С празни приказки ли ще си вадите хляба, а?
Коментиран от #34, #57
16:24 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мдаа
16:33 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Влогар
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ела да ти дам сирене и бита сметана ,да те нахраня с български продукт
Коментиран от #35, #37
16:37 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фикри
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Брат, ти в коя страна живееш ?
Коментиран от #38, #52, #53
16:39 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Йода
16:41 25.10.2026
24 Кеефф
Коментиран от #49, #51, #62
16:41 25.10.2026
25 диф дядо
16:45 25.10.2026
26 Цвете
16:46 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тръмп
16:51 25.10.2026
30 Тръмп
16:53 25.10.2026
31 Моряка
До коментар #20 от "стоян георгиев":Както винаги,грешиш,момчето ми.Войната я започна Порошенко през лятото на 2014 г.,като обяви АТО и прати главорезите си срещу рускоговорящите в Донецка, Луганска и Харковска области.Най голямата грешка на Путин е,че още тогава не ги размаза,а ги остави 8 години да изградят солидна отбрана,напомпени от Запада.И Путин наивен като Горбачов.Само че Горбачов докато се усети го свалиха,а Путин се усети с 8 години закъснение.
Коментиран от #61
16:54 25.10.2026
32 Зеления прави
16:56 25.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путин е
До коментар #12 от "И каква е връзката на дизеловия Тръмп":виновен!
16:57 25.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Влогар":Да Дойда да Ти Вложа един ,а?
Коментиран от #54
17:08 25.10.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Фикри":Фикри , чети по горе ." Блогър от Москва"
В Русия съм ,в Москва
Коментиран от #45
17:10 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Герги
17:20 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сельооо
До коментар #4 от "Пич":Какво ще стане с Украйна ще решат Украйна и Европа.Толкова ли е трудно да го проумееш?
17:21 25.10.2026
45 гост
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":кому к...търсиш там...за теб мобилизация няма ли,или доброволно да дадеш своят дан за кефа на Путин...
Коментиран от #56
17:21 25.10.2026
46 Соваж бейби
До коментар #6 от "ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ НОССЯТ":Това се дължи се дължи на активното участие на радикални леви и комунистически младежки фракции, студентски съюзи и антикапиталистически движения заедно с знамена на Палестина и Алжир.Вместо да си фантазирате винаги и във всичко за Русия по добре да четете история на Франция традиции на френската радикална левица в Франция има дълбока историческа връзка с червеното знаме. Самият червен флаг става световен символ на революцията и работническото движение именно в Париж (по време на Френската революция от 1789 г. и особено през Парижката комуна от 1871 г.) и как завършват ...Последвалата седмица, останала в историята като „Кървавата седмица“ , води до смъртта на между 10 000 и 20 000 комунари, масови екзекуции без съд, хиляди арести и депортации в колониите.
Червеният цвят: Произхожда идеологически от Френската революция (символ на пролятата кръв за свобода) и е утвърден като символ на работническото движение по време на Парижката комуна през 1871 г.. Руските болшевики взаимстват червеното знаме от тази европейска социалистическа традиция.
Сърпът и чукът: Тези елементи са добавени в Съветска Русия/СССР (официално прието през 1922–1923 г.), за да символизират съюза между селячеството (сърпа) и индустриалния пролетариат (чука).
17:22 25.10.2026
47 Ехаааа
До коментар #3 от "Частна република България":Каро заспиш чуваш ли катюша?
Коментиран от #55
17:22 25.10.2026
48 Не знам
17:24 25.10.2026
49 Бууухахахаха
До коментар #24 от "Кеефф":САЩ да не са Русия? А и на Тръмп сега едва ли му е до войски
17:25 25.10.2026
50 ЗЗЕЛЬО Е ВЕЧЕ ПОДВИЖЕН ТРУП
ДОРИ ОМЕРЗЕНИТЕ УУУРСУЛАНТИ ВИЖДАТ ТОВА / Е ИМАТ СЪВЕТНИЦИ / , И ЗА СЕГА СА САМО В НАБЛЮДЕНИЕ , В СТУПОР КАКТО СЕ КАЗВА!
КОЛКО ЩЕ ТРАЕ ТОВА , ЩРЕ ВИДИМ?? ЗМИЯТА НАЙ-ЯКО И БЕЗОГЛЕДНО ХАПЕ КОГАТО ........
ТА МОЖЕ ДА ЗАХАПЕ НЕ САМО ВРАГА !
17:26 25.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ехееее
До коментар #21 от "Фикри":Този човек ми се вижда много озлобен,явно все не му излиза късмета
Коментиран от #59
17:33 25.10.2026
54 Бай Котьо
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":от тези с каишките ли
Коментиран от #58
17:35 25.10.2026
55 Соваж бейби
До коментар #47 от "Ехаааа":Има един човек нарича се Strahil Angelov от София не го знам трол ли е или нещо ....зведите му говорят в главата е пуснал видео в Фейсбук с видео от протестите и сложил руската песен за звук.Нямам идея защо се толерират фалшиво видео и дезинформация.Видеото има доста споделяния от профила му .Не мога да си обясня какъв е мотива да лъжеш ,виж как действат такива лъжи и на хората как действа които не са тук свидетели а се връзва на лъжи.
17:38 25.10.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "гост":За хората които чета само Факти:В Русия няма мобилизация,смешници
17:39 25.10.2026
57 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "И каква е връзката на дизеловия Тръмп":Той не е като тебе,да си вади хляба тук.Разграничавай коментиращите,не всички са тролове.
17:39 25.10.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "Бай Котьо":Един ,без рамена
17:40 25.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ихууууу ганьовата
До коментар #4 от "Пич":Ти чий го дириш сред Урсулианците? Тук.в България живеят и англичани,искаш ли да те запозная с тях?
17:43 25.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Смях,смях и пак смях
До коментар #24 от "Кеефф":Коментирайте бе.вие вече го обърнахте на хумор,сатира и забава
17:56 25.10.2026