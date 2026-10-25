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Ударите по руските енергийни обекти разгневиха Тръмп и задълбочиха разрива със Зеленски
  Тема: Украйна

Ударите по руските енергийни обекти разгневиха Тръмп и задълбочиха разрива със Зеленски

25 Октомври, 2026 16:05 2 969 62

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • енергийна инфраструктура

Вашингтон настоява Киев да спре атаките срещу руските рафинерии, но Украйна ги определя като отговор на руските бомбардировки

Ударите по руските енергийни обекти разгневиха Тръмп и задълбочиха разрива със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отношенията между американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски се влошиха рязко заради украинските удари по руската енергийна инфраструктура. Според Ройтерс спорът вече поражда опасения в Киев, че може да засегне американската разузнавателна, военна и политическа подкрепа за Украйна.

Основният конфликт е свързан с атаките срещу руски рафинерии и обекти, свързани с производството и износа на дизелово гориво. На 13 септември Тръмп публично призова Зеленски да прекрати ударите. Седмица по-късно държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон е обезпокоен и от поражения по доставки на петрол, свързани с американски компании.

Украйна отказа да спре операцията, като я представя като един от малкото си възможни отговори на руските ракетни и безпилотни атаки. Москва забрани износа на дизелово гориво през юли заради недостиг на вътрешния пазар.

Тръмп обвърза спора с горивата и санкциите

На 9 октомври Тръмп обяви сделка за закупуване на руско дизелово гориво и временно разреши износа му към световния пазар. Американската администрация също отмени част от санкционните ограничения срещу Русия, въведени със закон, подписан през септември.

Ходът предизвика остра реакция от Киев. Зеленски го определи като „слаб“, а по-късно заяви, че е бил предаден от американския президент заради сделката с Москва, обявеното енергийно примирие и ограниченията върху използването на сателитната система „Старлинк“.

На 11 октомври Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се договорили да спрат ударите по енергийната инфраструктура. Нито Киев, нито Москва обаче потвърдиха официално наличието на такова споразумение. Украински представители заявиха, че руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили.

„Ясно е за всички в Киев, че целта не е действително енергийно примирие, а опит да бъде отслабена Украйна и да се даде решаващо предимство на Русия“, заяви Сурия Джаянти, бивш американски представител и ръководител на компания от енергийния сектор в Украйна.

Спорът засегна разузнаването и „Старлинк“

Зеленски заяви, че украински военни са били предупредени от американски представители, че продължаването на ударите може да доведе до спиране на обмена на разузнавателна информация. Американски служител, запознат със ситуацията, отрече да е имало засилен натиск върху Киев.

„Не е необходимо да оказваме натиск върху Зеленски. Ако иска да сключи сделка, ще я сключи“, каза служителят, пожелал анонимност.

Ограничаването на достъпа до военната версия на „Старлинк“ временно затрудни украинските операции с дронове и породи опасения за способността на страната да се защитава от руските въздушни удари. Тръмп заяви, че е поискал от Илон Мъск да възстанови достъпа на Украйна до системата.

Предстоят нови разговори

Мирните усилия продължават, но засега без конкретен резултат. На 20 октомври в Осло украинската страна е представила нови предложения, а пратеникът на Тръмп Джаред Къшнър е повторил искането Киев да спре атаките срещу руските рафинерии.

Зеленски заяви, че представители на Украйна, Русия и САЩ може да се срещнат в Абу Даби през първата половина на ноември. Това би могло да бъде подготовка за среща на лидерите на трите държави. Последните мирни преговори с посредничеството на САЩ се проведоха през февруари.

Настоящата криза се наслагва върху дългогодишно напрежение между Тръмп и Зеленски. През юли 2019 г. тогавашният американски президент поиска от украинския лидер разследване срещу политическия му съперник Джо Байдън и сина му Хънтър в замяна на военна подкрепа. Разговорът доведе до първия импийчмънт на Тръмп.

Източници: reuters.com, investing.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    41 13 Отговор
    Няма по мозъчно мизерен от бандеровец ибъгарин еу -совец

    Коментиран от #5, #19, #21, #39

    16:08 25.10.2026

  • 2 На един ходещ мъртвец

    31 14 Отговор
    му е все едно защото се умира само един път.
    Странно кога господин Тръмп ще реши че това ще е края му

    16:08 25.10.2026

  • 3 Частна република България

    47 5 Отговор
    Защо в цяла Европа на протестите пеят ,,катюша,,,?

    Коментиран от #6, #41, #47

    16:09 25.10.2026

  • 4 Пич

    47 6 Отговор
    Това само потвърждава онова, което ви казах! Интересите на Русия и САЩ са различни от интересите на Урсулианците и англичаните!!! Какво ще стане с Украйна ще решат Русия и САЩ!!!

    Коментиран от #44, #60

    16:11 25.10.2026

  • 5 Русия е на 2 място

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Китай притежава най-големите минерални запаси от титан и контролира глобалното му производство. Страната произвежда около 70% от титановата гъба в света (около 260 000 метрични тона) и държи над една трета от световните залежи на илменит (основната титанова руда. Сега Европа е зависима от Китай. Титана се използва във всяка сфера на живота, вкл. медицина, дори и ментална.

    Коментиран от #12

    16:12 25.10.2026

  • 6 ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ НОССЯТ

    37 4 Отговор

    До коментар #3 от "Частна република България":

    ЧЕРВЕНИ ЗНАМЕНА СЪС СЪРП И ЧУК.....

    Коментиран от #11, #46

    16:17 25.10.2026

  • 7 Бахурчо1

    33 1 Отговор
    уСраина е абсолютно безполезна за всички. Само проси и недоволства. Така че на зуй.

    16:18 25.10.2026

  • 8 Тръмп се разгневил, защото

    7 16 Отговор
    предизборната сделка за дизела с приятеля Путин може да се провали.

    16:19 25.10.2026

  • 9 Kaлпазанин

    27 2 Отговор
    Укрия отече ,а днес не сме чували нищо и от европейските идиоти

    16:19 25.10.2026

  • 10 Шопо

    3 23 Отговор
    С помощ от САЩ Зеленски може да победи Руся и ЕС

    16:23 25.10.2026

  • 11 Частна република България

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ НОССЯТ":

    Не само там. Навсякаде. . И в Италия. Дори и в Берлин. Но тук никой нищо не казва.

    16:24 25.10.2026

  • 12 И каква е връзката на дизеловия Тръмп

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е на 2 място":

    с дрънканиците на №1 за Бандера от Втората световна война и китайските залежи от титан? С празни приказки ли ще си вадите хляба, а?

    Коментиран от #34, #57

    16:24 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдаа

    4 14 Отговор
    И нашите рушляци са бесни. Много лошо бие Зеления.

    16:33 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Влогар

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ела да ти дам сирене и бита сметана ,да те нахраня с български продукт

    Коментиран от #35, #37

    16:37 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фикри

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Брат, ти в коя страна живееш ?

    Коментиран от #38, #52, #53

    16:39 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Йода

    8 12 Отговор
    Страхът води към гняв, гневът води към тъмната страна. Тръмп се страхува от Зеленски.

    16:41 25.10.2026

  • 24 Кеефф

    13 3 Отговор
    Натрая Тръмп ще изпрати и войска на страната на Путин срещу Украйна.

    Коментиран от #49, #51, #62

    16:41 25.10.2026

  • 25 диф дядо

    10 5 Отговор
    Пан Зеленски няма да си гледа военните действия, ми ша гледа на дъpтия нефтената далавера! Хората мpът заради парите му!

    16:45 25.10.2026

  • 26 Цвете

    5 6 Отговор
    АЛО, ТРЪМП И НИЕ И СВЕТА Е РАЗОЧАРОВАН ОТ ОБЕЩАНИЯТА ТИ ,ВОЙНАТА ДА ПРИКЛЮЧИ ЗА 24 ЧАСА, НАЛИ ТАКА БЕШЕ? И НАТАНЯХУ ИЗЛЪГА И СЕГА СИ СЕ ОПЛЕЛ ,КАТО ПАТЕ В КАЛЧИЩА.НИЩО НЕ ДОПТИНЕСЕ ЗА СПИРАНЕТО НА ВОЙНАТА, А НАПРОТИВ, ОЩЕ ЕДНА ВОЙНА ОТ 7 ОТКТОМВРИ ПРЕДИ 2 ГОДИНИ В ОРАН ,НАЛИ ? КОГАТО НЯМАТЕ ДИПЛОМАТИЧЕН ТАКТ И УВЕРЕНОСТ ,А САМО СДЕЛКИ, ТАКА СТОЯТ РАБОТИТЕ. 🤥

    16:46 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тръмп

    1 4 Отговор
    за САЩ не е толкова загрижен!

    16:51 25.10.2026

  • 30 Тръмп

    2 3 Отговор
    Зеленски е създаден да ми прецака изборите!

    16:53 25.10.2026

  • 31 Моряка

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Както винаги,грешиш,момчето ми.Войната я започна Порошенко през лятото на 2014 г.,като обяви АТО и прати главорезите си срещу рускоговорящите в Донецка, Луганска и Харковска области.Най голямата грешка на Путин е,че още тогава не ги размаза,а ги остави 8 години да изградят солидна отбрана,напомпени от Запада.И Путин наивен като Горбачов.Само че Горбачов докато се усети го свалиха,а Путин се усети с 8 години закъснение.

    Коментиран от #61

    16:54 25.10.2026

  • 32 Зеления прави

    4 4 Отговор
    като вятъра.

    16:56 25.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путин е

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "И каква е връзката на дизеловия Тръмп":

    виновен!

    16:57 25.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Влогар":

    Да Дойда да Ти Вложа един ,а?

    Коментиран от #54

    17:08 25.10.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фикри":

    Фикри , чети по горе ." Блогър от Москва"
    В Русия съм ,в Москва

    Коментиран от #45

    17:10 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Герги

    2 2 Отговор
    Нека бъдем точни,Тръмп го помоли и Зеленски спря с условието и Русия да не удря украински петролни обекти.Да ама Путин не спря с ударите и Зеленски ги поднови.Но Клоуна мълча и не каза нищо на Фюрера от Кремъл...

    17:20 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сельооо

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Какво ще стане с Украйна ще решат Украйна и Европа.Толкова ли е трудно да го проумееш?

    17:21 25.10.2026

  • 45 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    кому к...търсиш там...за теб мобилизация няма ли,или доброволно да дадеш своят дан за кефа на Путин...

    Коментиран от #56

    17:21 25.10.2026

  • 46 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ НОССЯТ":

    Това се дължи се дължи на активното участие на радикални леви и комунистически младежки фракции, студентски съюзи и антикапиталистически движения заедно с знамена на Палестина и Алжир.Вместо да си фантазирате винаги и във всичко за Русия по добре да четете история на Франция традиции на френската радикална левица в Франция има дълбока историческа връзка с червеното знаме. Самият червен флаг става световен символ на революцията и работническото движение именно в Париж (по време на Френската революция от 1789 г. и особено през Парижката комуна от 1871 г.) и как завършват ...Последвалата седмица, останала в историята като „Кървавата седмица“ , води до смъртта на между 10 000 и 20 000 комунари, масови екзекуции без съд, хиляди арести и депортации в колониите.
    Червеният цвят: Произхожда идеологически от Френската революция (символ на пролятата кръв за свобода) и е утвърден като символ на работническото движение по време на Парижката комуна през 1871 г.. Руските болшевики взаимстват червеното знаме от тази европейска социалистическа традиция.
    Сърпът и чукът: Тези елементи са добавени в Съветска Русия/СССР (официално прието през 1922–1923 г.), за да символизират съюза между селячеството (сърпа) и индустриалния пролетариат (чука).

    17:22 25.10.2026

  • 47 Ехаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Частна република България":

    Каро заспиш чуваш ли катюша?

    Коментиран от #55

    17:22 25.10.2026

  • 48 Не знам

    1 0 Отговор
    кой е по изтрещян, Тръмп или Зеленото?

    17:24 25.10.2026

  • 49 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кеефф":

    САЩ да не са Русия? А и на Тръмп сега едва ли му е до войски

    17:25 25.10.2026

  • 50 ЗЗЕЛЬО Е ВЕЧЕ ПОДВИЖЕН ТРУП

    2 0 Отговор
    ЗЗЗЕЛЬО Е В АГОНИЯ , ВИЖДА КРАЯ СИ ОТДАВНА ,С ВРЕМЕТО ТОВА СЕ ЗАСИЛВА И В МОМЕНТА ИЗПАДА В БЕЗТЕГЛОВНОСТ Т.Е. ВСЕ ЕДНО ГО НЯМА , НЯКОЙ ДРУГ А НЕ ТОЙ ВЪРШИ ВСИЧКО ТОВА , ИЗПАДА В ПОЛУСЪННО СЪСТОЯНИЕ ,В НЕСВЯС ,КАКТО СЕ КАЗВА !ВИЖД СЕ ,ПСИХИКАТА МУ Е ЗАДРЪСТЕНА НЕ ИЗДЪРЖА !! МИНА МОМЕНТА В КОЙТО БЕШЕ МНОГО АНГАЖИРАН ДА ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТЕЦА СИ . ТОЗИ ЕТАП ОТМИНА И ВЕЧЕ МУ Е ВСЕ ЕДНО ДАЛИ ЩЕ ГО ИМА ИЛИ НЕ И КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ВСИЧКО!
    ДОРИ ОМЕРЗЕНИТЕ УУУРСУЛАНТИ ВИЖДАТ ТОВА / Е ИМАТ СЪВЕТНИЦИ / , И ЗА СЕГА СА САМО В НАБЛЮДЕНИЕ , В СТУПОР КАКТО СЕ КАЗВА!
    КОЛКО ЩЕ ТРАЕ ТОВА , ЩРЕ ВИДИМ?? ЗМИЯТА НАЙ-ЯКО И БЕЗОГЛЕДНО ХАПЕ КОГАТО ........
    ТА МОЖЕ ДА ЗАХАПЕ НЕ САМО ВРАГА !

    17:26 25.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ехееее

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фикри":

    Този човек ми се вижда много озлобен,явно все не му излиза късмета

    Коментиран от #59

    17:33 25.10.2026

  • 54 Бай Котьо

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    от тези с каишките ли

    Коментиран от #58

    17:35 25.10.2026

  • 55 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ехаааа":

    Има един човек нарича се Strahil Angelov от София не го знам трол ли е или нещо ....зведите му говорят в главата е пуснал видео в Фейсбук с видео от протестите и сложил руската песен за звук.Нямам идея защо се толерират фалшиво видео и дезинформация.Видеото има доста споделяния от профила му .Не мога да си обясня какъв е мотива да лъжеш ,виж как действат такива лъжи и на хората как действа които не са тук свидетели а се връзва на лъжи.

    17:38 25.10.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "гост":

    За хората които чета само Факти:В Русия няма мобилизация,смешници

    17:39 25.10.2026

  • 57 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "И каква е връзката на дизеловия Тръмп":

    Той не е като тебе,да си вади хляба тук.Разграничавай коментиращите,не всички са тролове.

    17:39 25.10.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Котьо":

    Един ,без рамена

    17:40 25.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ихууууу ганьовата

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ти чий го дириш сред Урсулианците? Тук.в България живеят и англичани,искаш ли да те запозная с тях?

    17:43 25.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Смях,смях и пак смях

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кеефф":

    Коментирайте бе.вие вече го обърнахте на хумор,сатира и забава

    17:56 25.10.2026

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