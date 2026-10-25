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Салвини преизбран за лидер на „Лига“, иска край на помощта за Украйна
  Тема: Избори

Салвини преизбран за лидер на „Лига“, иска край на помощта за Украйна

25 Октомври, 2026 19:29 520 4

  • матео салвини-
  • лига-
  • украйна-
  • италианска политика-
  • военна помощ

Италианският вицепремиер получи 465 гласа срещу 146 за Масимо Гарва̀ля. Той ще настоява в Министерския съвет да спрат доставките на пари и оръжия за Киев

Салвини преизбран за лидер на „Лига“, иска край на помощта за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Матео Салвини беше преизбран за федерален секретар на италианската партия „Лига“ и обяви, че ще настоява за прекратяване на изпращането на пари и оръжия за Украйна. На извънредния конгрес на формацията в Милано той получи 465 гласа срещу 146 за единствения си съперник Масимо Гарва̀ля.

Вотът беше таен, а право на участие имаха 706 делегати. Салвини ще ръководи партията за нов четиригодишен мандат, до 2030 г., съобщи ANSA. Това е четвъртото му преизбиране начело на „Лига“.

„Този конгрес ще ми даде мандат да отида в Министерския съвет и да представя ясната позиция на „Лига“: не можем да продължаваме да изпращаме пари и оръжия на Украйна“, заяви Салвини.

Изказването беше направено още преди гласуването. След преизбирането си Салвини потвърди, че възнамерява да постави въпроса пред правителството, в което „Лига“ участва като коалиционен партньор. Ройтерс съобщи, че италианският вицепремиер е посочил като първа задача приемането на бюджетния закон за периода 2027–2029 г., но е обвързал политическата си програма и с промяна в курса към Украйна.

Позиция, която може да създаде напрежение в коалицията

Салвини каза, че през последните години Италия е подкрепяла украинския народ „по всички възможни начини“, но според него страната не може да продължава безсрочно с финансовата и военната подкрепа. По-рано през октомври той заяви, че Италия и Европа са дали много за Украйна и че сега е време за дипломация.

Тази позиция се различава от линията на италианското правителство по подкрепата за Киев. Искането на Салвини предстои да бъде обсъждано в рамките на управляващата коалиция, но от проверените съобщения не следва, че Министерският съвет вече е взел решение за спиране на помощта.

Нов символ и подготовка за изборите

На конгреса Салвини представи и нов символ на партията – „Лига – федерална Италия“. В него вече няма да присъства името му, а остава изображението на Алберто да Джусано. ANSA посочи, че промяната е свързана и с новите изисквания към коалициите при бъдещи избори.

Преизбирането идва преди парламентарните избори, очаквани през следващата година. Според Ройтерс последните социологически проучвания поставят „Лига“ под 5 процента, зад коалиционния партньор „Форца Италия“, докато новата формация „Национално бъдеще“, създадена от бивши членове на партията, се приближава до 9 процента.

Източници: ansa.it, marketscreener.com, adnkronos.com


Италия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 виктория

    3 0 Отговор
    лека полека ще се събудят!!!

    19:39 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дани

    5 1 Отговор
    Един по ЕДНА се изнизват хиенките. Откриха им се оченцата, че няма да могат да нанасят стратегическо поражение на Русия и почнаха един по ЕДНА да бегат.
    Сцепи ви Путин. На шарени бръНбари ви направи.

    19:40 25.10.2026

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