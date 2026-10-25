Собственикът на гръцките пекарни „Хориатико“ е арестуван за измама за €100 млн

Собственикът на гръцката пекарна верига „Хориатико“ Ангелос Янакопулос е задържан при мащабна операция срещу предполагаема данъчна измама за над 100 милиона евро. По информация на „Катимерини“ гръцката полиция е извършила 50 ареста, а разследването обхваща мрежа от около 200 предприятия, чрез които според обвинението са извършвани фиктивни сделки и е избягвано плащането на данъци.

Операцията се води от Дирекцията за борба с организираната престъпност, известна в Гърция като „гръцкото ФБР“. Разследването е започнало през януари 2026 г. и включва данни за измама спрямо държавата, данъчни престъпления, неплащане на ДДС и осигурителни вноски. Сред задържаните е и главният счетоводител на компанията, за когото се предполага, че е имал ключова роля в организацията на схемата.

Янакопулос е бил задържан след завръщането си в Гърция от Дубай. „Катимерини“ съобщава, че разследването продължава и че броят на задържаните може да се промени. В англоезичната публикация на изданието първоначално не е посочен точният брой на арестите, докато гръцката версия говори за 50 задържани.

Предишно дело за трафик на хора

Името на бизнесмена вече е било свързвано с разследвания за сводничество и трафик на хора. По данни, цитирани в гръцки публикации, през 2010 г. той е бил арестуван по дело за експлоатация на жени от Украйна, Молдова и други държави от Източна Европа.

През 2015 г. първоинстанционен съд го е осъдил на 10 години и 6 месеца затвор. По същото дело са били осъдени и други подсъдими. След обжалване присъдите са намалени, част от обвиненията са отпаднали, а обвиняемите са останали на свобода срещу парични гаранции. Тези данни се отнасят до предходното дело и не представляват доказателство за вина по новото разследване.

Отделно дело за веригата „Пица Фан“

Гръцките власти разследват и друга предполагаема схема за укриване на данъци, свързана с над 100 обекта на веригата за пица „Пица Фан“. Според данните, публикувани от „Катимерини“, щетите за държавата се оценяват на около 25 милиона евро. По случая са задържани 21 или 22 души в зависимост от момента на публикуване на отделните съобщения.

При обиск във вилата на собственика на веригата в северните предградия на Атина е открито тайно помещение с около 1,1 милиона евро в брой. Полицията е иззела още бижута и луксозни автомобили. Разследващите проверяват твърдения, че специален софтуер е отбелязвал част от плащанията в брой като безплатни поръчки, за да не бъдат отчитани пред данъчните власти.

И по двете дела задържаните се считат за невиновни до постановяване на окончателни съдебни решения. Предстои прокуратурата да прецени повдигането на обвиненията и мерките за неотклонение.

Източници: kathimerini.gr, ekathimerini.com