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Мъск: Starlink не трябва да се използва за нападения
  Тема: Украйна

Мъск: Starlink не трябва да се използва за нападения

25 Октомври, 2026 21:36, обновена 25 Октомври, 2026 21:37 759 11

  • илон мъск-
  • starlink-
  • украйна-
  • космически отпадъци-
  • сателити

Според предприемача подобна употреба може да превърне спътниците в мишена за ответни удари и да застраши космическата инфраструктура

Мъск: Starlink не трябва да се използва за нападения - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск заяви, че спътниковата система Starlink не трябва да се използва за настъпателни военни удари, тъй като това може да превърне спътниците в легитимна цел за ответни действия.

„Унищожаването на спътниците Starlink би предизвикало опустошителен ефект на доминото, създавайки огромно поле от отломки, което би направило космоса неизползваем“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Той уточни, че Starlink може да подпомага военна инфраструктура и комуникации, но не бива да се използва пряко за нападателни операции. По думите му именно такава употреба би създала риск от ответни атаки срещу спътниковата мрежа.

Спорът за употребата в Украйна

Изявлението беше направено на фона на спор за използването на Starlink от украинските сили. По-рано Мъск заяви, че украинската армия е нарушила условията за ползване на системата и я е използвала при настъпателни удари с дронове.

Сергей Бескрестнов, съветник по отбранителните технологии на украинския президент Володимир Зеленски, отхвърли това твърдение. Той заяви, че цивилният Starlink има ограничение на скоростта в Украйна между 70 и 90 километра в час и не работи на територията на Русия, поради което не може да бъде използван за далечни или средни удари.

Асошиейтед прес съобщи, че Starlink и военната услуга Starshield са ключови за украинските комуникации и за работата на безпилотни системи. Според агенцията ограниченията върху услугите са били отменени, но остава спорът кой е разпоредил прекъсванията и при какви условия системите могат да се използват.

Рискът от космически отпадъци

Предупреждението на Мъск се отнася до възможните последици от унищожаването на спътници в ниска околоземна орбита. При такъв удар могат да се образуват хиляди фрагменти, които да повредят други спътници и космически апарати. Верижно увеличаване на подобни сблъсъци е известно като синдром на Кеслер.

Русия демонстрира възможност за поразяване на спътник при изпитание на противосателитно оръжие през ноември 2021 г., когато беше унищожен неизправен руски спътник. Няма данни обаче да е предприемана атака срещу спътници Starlink във връзка с последните изявления на Мъск.

Източници: apnews.com, united24media.com, washingtonexaminer.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти кажи на Тръмп

    4 14 Отговор
    Да не използва руски дизел за да субсидира окупаторската руска армия.

    21:40 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хе хе

    6 0 Отговор
    то това е основното с което черпите фашистите

    21:42 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опа

    5 0 Отговор
    А за какво се използва е Иран?

    21:49 25.10.2026

  • 6 Хаха

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Американският милиардер":

    Русия няма капацитета да унищожи десетки хиляди сателити в космоса.

    Коментиран от #11

    21:50 25.10.2026

  • 7 Да бе да

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Американският милиардер":

    Нали тогава Мъск ще хвърли стотици милиарди и ще залее Москва от ракети и дронове.

    21:51 25.10.2026

  • 8 Съветник на украинския президент

    7 2 Отговор
    и бивш съветник на министъра на отбраната са заявили, че използването на гражданския Starlink за военни операции и нападения е технически невъзможно.
    Последно днес в 17:56 Илон Мъск е посочил публикацията на Зеленски от 16 октомври, която се отнася до използването на Starlink за среднобойни удари с дронове срещу Русия. "Обяснявам за глупаци, самият Зеленски публикува, че използва Starlink за атаки с дронове, което противоречи на условията за използване на Starlink," написал Мъск.

    21:54 25.10.2026

  • 9 НА МЪСК

    0 6 Отговор
    НЯКОЙ ДА МУ КАЖЕ
    ЧЕ И ПРИ СПРЯН СТАРЛИНК

    УКРАЙНА СИ ПРОВЕЖДАШЕ УДАРИТЕ.
    ПО РУСКАТА КОЧИНА.

    ТАКА ЧЕ ДА НЕ СЕ ПРАВИ
    НА ЛУД ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА.
    ОСНОВНО
    СТАРЛИНК.

    22:02 25.10.2026

  • 10 Ами сега?

    0 3 Отговор
    Е то все някога ще се случи щом се лансират диктатори като Тръмп и Путин. Дали щее скоро или след време никой не е в състояние да предвиди, но: „Ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението.“ (Антон Павлович Чехов)

    22:03 25.10.2026

  • 11 Ако ти си собственика

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    на тези твои десетки хиляди сателити в космоса и си ги изградил с твои пари, пак ли така ще разсъждаваш като те предупредат. Русия е казала установим ли, че Старлинк се използва от Украйна за далекобойни удари във вътрешността на Русия, сателитите на САЩ ще бъдат унищожени. Преди два дни имаше статия как Руски сателит Унищожител се приближил на 49 метра до Американски, само за показно.

    22:17 25.10.2026

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