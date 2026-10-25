Мъск: Starlink не трябва да се използва за нападения

Илон Мъск заяви, че спътниковата система Starlink не трябва да се използва за настъпателни военни удари, тъй като това може да превърне спътниците в легитимна цел за ответни действия.

„Унищожаването на спътниците Starlink би предизвикало опустошителен ефект на доминото, създавайки огромно поле от отломки, което би направило космоса неизползваем“, написа Мъск в социалната мрежа X.

Той уточни, че Starlink може да подпомага военна инфраструктура и комуникации, но не бива да се използва пряко за нападателни операции. По думите му именно такава употреба би създала риск от ответни атаки срещу спътниковата мрежа.

Спорът за употребата в Украйна

Изявлението беше направено на фона на спор за използването на Starlink от украинските сили. По-рано Мъск заяви, че украинската армия е нарушила условията за ползване на системата и я е използвала при настъпателни удари с дронове.

Сергей Бескрестнов, съветник по отбранителните технологии на украинския президент Володимир Зеленски, отхвърли това твърдение. Той заяви, че цивилният Starlink има ограничение на скоростта в Украйна между 70 и 90 километра в час и не работи на територията на Русия, поради което не може да бъде използван за далечни или средни удари.

Асошиейтед прес съобщи, че Starlink и военната услуга Starshield са ключови за украинските комуникации и за работата на безпилотни системи. Според агенцията ограниченията върху услугите са били отменени, но остава спорът кой е разпоредил прекъсванията и при какви условия системите могат да се използват.

Рискът от космически отпадъци

Предупреждението на Мъск се отнася до възможните последици от унищожаването на спътници в ниска околоземна орбита. При такъв удар могат да се образуват хиляди фрагменти, които да повредят други спътници и космически апарати. Верижно увеличаване на подобни сблъсъци е известно като синдром на Кеслер.

Русия демонстрира възможност за поразяване на спътник при изпитание на противосателитно оръжие през ноември 2021 г., когато беше унищожен неизправен руски спътник. Няма данни обаче да е предприемана атака срещу спътници Starlink във връзка с последните изявления на Мъск.

Източници: apnews.com, united24media.com, washingtonexaminer.com