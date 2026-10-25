Зеленски: Енергийно примирие може да отвори път към мир

Енергийно примирие може да бъде първият сигнал, че Русия е готова да се насочи към мир, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Като друга възможност той посочи тристранна среща на лидерите на Украйна, САЩ и Русия.
„Енергийното примирие може да бъде първата стъпка и сигнал за готовност за мир от страна на Русия“, каза Зеленски в интервю за предаването „ТСН-Тижден“.
Разговори на ниво преговорни екипи
По думите му през ноември се очакват тристранни разговори между представители на Украйна, САЩ и Русия. Като възможни места за тях се обсъждат Абу Даби, други локации в Близкия изток или Европа.
Зеленски заяви, че тези разговори трябва да подготвят среща на равнище държавни лидери. Той каза, че Украйна е готова за подобен формат, ако Русия също приеме участието си.
„Готови сме, ако руснаците са готови“, заяви украинският президент.
Възможна среща в Маями
Зеленски посочи, че американската страна по-рано е подавала сигнали за среща през декември, включително в рамките на заседанието на Г-20 в Маями, щата Флорида. Според него украинската страна е отговорила на тези предложения по публични и непублични канали.
Възможната среща на лидерите би трябвало да обсъди конкретни стъпки за ограничаване на бойните действия, а не само общи политически декларации. Сред споменатите от Зеленски направления са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и отделно примирие в Черно море.
Към момента няма публично потвърждение от Москва за съгласие с предложената от Киев и Вашингтон последователност от технически разговори и среща на лидерите. Затова изявленията на Зеленски очертават позицията на украинската страна, но не представляват постигнато мирно споразумение.
Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, tsn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 оти да се лажеме?
Е нали точно затова Путин се страхува? Отстъпи ли веднъж дори и за нещо най елементарно, значи вече няма пречка да се търсят и други варианти за отстъпление. Всичко това обаче не може да продължава до безкрайност и ще се случи рано или късно, но единственото нужно е търпение и жалко за тези които ще пострадат през това време. Има вече и опити за прояви на преговори, което е добрата новина, но трябва още време. Трябва да започне сам да настоява, а още по добре ако вече се моли.
22:24 25.10.2026
8 Рублевка
22:42 25.10.2026