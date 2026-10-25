Зеленски: Енергийно примирие може да отвори път към мир

Енергийно примирие може да бъде първият сигнал, че Русия е готова да се насочи към мир, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Като друга възможност той посочи тристранна среща на лидерите на Украйна, САЩ и Русия.

„Енергийното примирие може да бъде първата стъпка и сигнал за готовност за мир от страна на Русия“, каза Зеленски в интервю за предаването „ТСН-Тижден“.

Разговори на ниво преговорни екипи

По думите му през ноември се очакват тристранни разговори между представители на Украйна, САЩ и Русия. Като възможни места за тях се обсъждат Абу Даби, други локации в Близкия изток или Европа.

Зеленски заяви, че тези разговори трябва да подготвят среща на равнище държавни лидери. Той каза, че Украйна е готова за подобен формат, ако Русия също приеме участието си.

„Готови сме, ако руснаците са готови“, заяви украинският президент.

Възможна среща в Маями

Зеленски посочи, че американската страна по-рано е подавала сигнали за среща през декември, включително в рамките на заседанието на Г-20 в Маями, щата Флорида. Според него украинската страна е отговорила на тези предложения по публични и непублични канали.

Възможната среща на лидерите би трябвало да обсъди конкретни стъпки за ограничаване на бойните действия, а не само общи политически декларации. Сред споменатите от Зеленски направления са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и отделно примирие в Черно море.

Към момента няма публично потвърждение от Москва за съгласие с предложената от Киев и Вашингтон последователност от технически разговори и среща на лидерите. Затова изявленията на Зеленски очертават позицията на украинската страна, но не представляват постигнато мирно споразумение.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, tsn.ua