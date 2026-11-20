Европейският съюз се готви да увеличи финансовата подкрепа за Украйна. На 18 ноември Европейската комисия предложи на Киев да бъде отпуснат допълнителен заем в размер до 45 милиарда евро за 2027 година. От тях до 25 милиарда са предназначени за отбрана, а до 20 - за подкрепа на бюджета.

За отпускането на новия заем обаче Украйна се нуждае от одобрението на Съвета на ЕС и на Европейския парламент, както и от съгласието на всички 27 държави членки за предоставяне на бюджетни гаранции. Въпросът кой ще плаща лихвите по заема от името на Украйна предстои да бъде решен отделно.

Защо Украйна се нуждае от повече пари?

В края на 2025 година Европейският съюз одобри заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 - по 45 милиарда евро годишно. Предишните изчисления обаче се основаваха на техническото предположение, че войната ще приключи до края на 2026-а, обясни пред журналисти високопоставен представител на ЕК. Продължаването на бойните действия и засилването на руските атаки доведоха до нарастване на разходите за отбрана и влошаване на икономическото състояние на Украйна. Русия разрушава нейната инфраструктура и затруднява търговията ѝ, включително чрез блокиране на експортните маршрути през Черно море.

Киев и Брюксел оценяват дефицита на 70 милиарда евро: 30 милиарда са необходими за поддържане на бюджета, а 40 милиарда - за отбрана. Това са нуждите на Украйна над вече предвиденото финансиране. Според представители на ЕК тази оценка е била съгласувана с украинските власти с участието на МВФ и НАТО.

Друга причина за недостига на средства е, че не всички обещания на партньорите са изпълнени. По-конкретно, неизпълнени остават ангажиментите за военна подкрепа, поети на срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщи високопоставен представител на ЕК. А да се залага в бюджета надеждата, че всичко обещано ще бъде получено, би било недалновидно, отбеляза той.

За какво ще бъдат използвани милиардите?

Предложената сума от 45 милиарда евро ще покрие около две трети от липсващите 70 милиарда, а останалата част ЕК разчита да покрие с помощта на международни партньори. Все още обаче няма окончателни споразумения по този въпрос.

Частта от кредита, предназначена за отбрана - до 25 милиарда евро - е за купуване на въоръжение, включително средства за противовъздушна отбрана, дронове и системи за борба с тях, ракети и боеприпаси. При покупките ще се дава приоритет на европейските производители, с възможност за изключения. Освен това ЕК разчита да използва кредита за развитие на сътрудничеството между отбранителните предприятия на ЕС и Украйна.

Но наличието на средства не гарантира незабавната доставка на оръжия за Украйна: производството на ракети прехващачи не е достатъчно, за да покрие нуждите. Според оценката на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, към края на 2026-а броят на балистичните ракети, използвани от Русия срещу Украйна, може да достигне 2000 - срещу приблизително хиляда през 2025-а, а САЩ произвеждат около 700 ракети прехващачи PAC-3 годишно. Ето защо, както обясни еврокомисарят, ЕК убеждава страните от ЕС да предоставят на Украйна ракети от собствените си запаси. В замяна те ще получат нови ракети, за които Киев вече е сключил договори за доставки през 2028–2029 година.

Бюджетната част от кредита - до 20 милиарда евро - трябва да осигури нормалното функциониране на държавата и основните обществени услуги, включително училищата и болниците. Тази част от плащанията ще бъде обвързана с продължаването от страна на Украйна на реформите в областта на върховенството на закона, борбата с корупцията и управлението на държавните финанси.

Ще трябва ли Украйна да възстанови кредита?

Украйна ще трябва да възстанови основната сума по кредита едва след получаването на репарации от Русия. Тъй като обаче няма гаранции, че Москва ще възстанови нанесените на Украйна щети, срокът за възстановяване на кредита на практика остава неопределен. Същото условие е предвидено и за действащия кредит от ЕС в размер на 90 милиарда евро.

Ако Русия не изплати репарациите, Украйна няма да бъде задължена да връща основната сума по кредита. Въпреки това ЕС все пак ще трябва да се разплати с инвеститорите. Гаранция за тези плащания е бюджетът на ЕС, т.е. рискът в крайна сметка се поема от Общността. За погасяване на дълга ЕК предлага да се използват бъдещи приходи от замразените руски активи. Но ако тези средства не са достатъчни, ЕС ще трябва да изпълни задълженията си за сметка на собствения си бюджет.

С обслужването на самия заем ситуацията е по-различна: според предложената схема тези разходи трябва да се поемат от Украйна, но ЕС ще може да ги субсидира по искане на Киев.

Първите разходи за обслужване на новия заем ще настъпят през 2028 година. Въпросът за субсидирането от страна на ЕС на лихвите за Украйна трябва да бъде обсъден по време на преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 година.

Откъде ЕС ще вземе парите и колко ще струва това?

Европейската комисия ще привлече средства на финансовите пазари, а за гаранция ще послужи бюджетът на ЕС - изпитана схема, по която се финансира действащият заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро.

Новите заеми обаче ще увеличат разходите за обслужване на дълга. Според оценките, през следващия бюджетен период от 2028 до 2034-а годишните разходи по настоящия заем от 90 милиарда евро могат да възлязат на около 3,5 милиарда евро, а по новия - на още 2-2,5 милиарда.

Кой ще покрие тези разходи, предстои да се реши при съгласуването на бюджета на ЕС за периода 2028–2034 година. ЕК предлага те да се покриват чрез отделен инструмент, средствата за който ще се отпускат в допълнение към установения максимален размер на разходите в бюджета на ЕС, а не за сметка на други програми.

Защо не е възможно да се плати със замразените руски активи?

В ЕС има блокирани активи на руската Централна банка на стойност около 210 милиарда евро. Новото предложение обаче не предвижда използването на тези средства за финансиране на Украйна.

Въпросните активи носят приходи, които вече се използват за погасяване на заеми на стойност около 45 милиарда евро, отпуснати на Украйна от страните от Г-7 в рамките на инициативата ERA. Високопоставен представител на ЕК оцени приблизително годишните постъпления на четири до шест милиарда евро, като подчерта, че сумата зависи от лихвените проценти.

При тези темпове, ако единствен източник за погасяване останат приходите от замразените руски активи, връщането на заемите ще продължи десетилетия, призна представител на ЕК.

Всички 27 или отново 24? Кои страни от ЕС ще подкрепят новия заем?

Лидерите на страните от ЕС ще обсъдят тази инициатива на специална среща на върха на 26 и 27 ноември. За промяна на правилата на многогодишния бюджет, необходима за предоставяне на гаранции на кредиторите, се изисква единодушие.

Да припомним, че одобряването на действащия заем от 90 милиарда евро стана с политически компромис: на срещата на върха през декември 2025 година, след многочасови преговори, лидерите на страните от ЕС се споразумяха за съвместни заеми, но заради отпора на Белгия не постигнаха съгласие относно използването на самите руски активи.

Алтернативната идея за заема беше подкрепена от всички, но от Унгария, Словакия и Чехия - само при условие, че няма да участват във финансирането му. Беше намерено решение чрез схема с участието на останалите 24 държави. Трите неучастващи държави получиха уверения, че използването на бюджета на ЕС за гарантиране на заема няма да създаде допълнителни финансови задължения за тях.

Сега Урсула фон дер Лайен разчита да се справи без такива изключения. На правителствата, които не желаят да финансират военна помощ за Украйна, се предлага да обвържат участието си единствено с гражданската част от новия заем. За тази цел се предлага двете пера специално да бъдат закрепени веднага в правилата за отпускане на новия заем. Дали това ще убеди столиците, които досега са оставали встрани от финансирането, ще стане ясно по време на преговорите.

Дори ако обсъждането се проточи, Украйна няма да остане без финансиране от 1 януари: за 2027 година са предвидени оставащите средства от действащия заем. Но няма яснота за колко време ще стигнат.

Автор: Ксения Полска