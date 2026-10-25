Круизният кораб „Mein Schiff 3“ се сблъска с контейнеровоз в немско пристанище

Круизният кораб „Mein Schiff 3“ се е сблъскал с контейнеровоз при отплаване от германското пристанище Бремерхафен. Инцидентът е станал вечерта на 25 октомври, малко след като корабът е напуснал кея „Колумбускае“ с помощта на влекачи.

Кадри от района показват как круизният кораб се движи покрай контейнерния терминал, преди да се удари в закотвен контейнеровоз. Според германски медии в района е имало силни пориви на вятъра, свързвани с бурята „Маня“, но причината за сблъсъка все още не е установена официално.

Корабът се е върнал на кея

След инцидента „Mein Schiff 3“ се е върнал на пристанището. Съобщава се за повредени спасителни лодки на круизния кораб. Nordsee-Zeitung пише, че по корпуса на контейнеровоза е възможно да се е образувал разрив с дължина около 10 метра, но този размер не е потвърден официално.

„Потвърждаваме, че при отплаването на „Mein Schiff 3“ от Бремерхафен е имало сблъсък с контейнеровоз“, заяви говорител на TUI Cruises. По данни на компанията няма пострадали хора, а корабът е останал на кея, за да бъдат огледани щетите.

Канарското пътуване е под въпрос

„Mein Schiff 3“ трябваше да потегли на 20-дневен круиз до Канарските острови. Засега не е ясно кога корабът ще може да отплава и дали маршрутът ще бъде променен. Това зависи от резултатите от огледа и от възможността повредените спасителни лодки да бъдат приведени в изправност.

Няма официално съобщение за окончателния размер на щетите по двата кораба. Не е обявено и кога ще приключат проверките по случая.

Източници: ndr.de, bild.de, crucero-magazin.de