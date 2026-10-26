20 вагона дерайлираха край Свердловск, горят седем цистерни

Двадесет вагона на товарен влак са излезли от релсите в Свердловска област, Русия, а седем цистерни са се запалили. Инцидентът е станал около 01:30 часа местно време в участъка между Макарцево и Седелниково по линията Решети–Арамил.

Няма данни за пострадали. Дерайлирането е нарушило габарита на съседния железен път, заради което движението по участъка е временно преустановено. Свердловската железница уточнява, че пътнически влакове не се движат по тази отсечка.

Горящите вагони са разкачени

В 04:47 часа горящите вагони са били разкачени. Възстановителен влак изтегля 54 вагона, които не са били обхванати от огъня, на безопасно разстояние. На място са изпратени пожарни и възстановителни влакове.

В ликвидирането на последиците участват 106 души и 31 единици техника. От руското Министерство на извънредните ситуации са ангажирани 58 души и 20 единици техника.

Започна проверка на причините

Следственият комитет на Русия е започнал проверка. „На място са изпратени следователи и криминалисти, установяват се всички обстоятелства на произшествието“, съобщи Централното междурегионално следствено управление по транспорта.

Причините за дерайлирането и последвалия пожар все още не са установени. Предстои да бъдат изяснени и щетите по железопътната инфраструктура и срокът за възстановяване на движението.

Източници: interfax.ru, m24.ru, vedomosti.ru