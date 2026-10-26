20 вагона дерайлираха край Свердловск, горят седем цистерни

Двадесет вагона на товарен влак са излезли от релсите в Свердловска област, Русия, а седем цистерни са се запалили. Инцидентът е станал около 01:30 часа местно време в участъка между Макарцево и Седелниково по линията Решети–Арамил.
Няма данни за пострадали. Дерайлирането е нарушило габарита на съседния железен път, заради което движението по участъка е временно преустановено. Свердловската железница уточнява, че пътнически влакове не се движат по тази отсечка.
Горящите вагони са разкачени
В 04:47 часа горящите вагони са били разкачени. Възстановителен влак изтегля 54 вагона, които не са били обхванати от огъня, на безопасно разстояние. На място са изпратени пожарни и възстановителни влакове.
В ликвидирането на последиците участват 106 души и 31 единици техника. От руското Министерство на извънредните ситуации са ангажирани 58 души и 20 единици техника.
Започна проверка на причините
Следственият комитет на Русия е започнал проверка. „На място са изпратени следователи и криминалисти, установяват се всички обстоятелства на произшествието“, съобщи Централното междурегионално следствено управление по транспорта.
Причините за дерайлирането и последвалия пожар все още не са установени. Предстои да бъдат изяснени и щетите по железопътната инфраструктура и срокът за възстановяване на движението.
Източници: interfax.ru, m24.ru, vedomosti.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
06:19 26.10.2026
2 Пионерчв
06:20 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Вучич загуби,
Другата седмица американците ще накажат агент Kpacнoв.
Не му върви на Путин.
06:31 26.10.2026