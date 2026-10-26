Майк Джонсън: Подготвяме тристранни преговори за Украйна

Съединените щати подготвят тристранни преговори с Русия и Украйна, насочени към прекратяване на войната, заяви председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън в интервю, цитирано от Блумбърг. По думите му Вашингтон е близо до началото на разговорите.

Джонсън съобщи, че през уикенда е разговарял с президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио. Двамата са го информирали за плановете на американската администрация за преговори в състав САЩ, Русия и Украйна.

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„Работят за прекратяване на руската война срещу Украйна“, каза Джонсън.

Той добави, че страните са „на прага“ на започването на тристранните разговори. Председателят на Камарата на представителите подчерта, че процесът включва много сложни елементи, но администрацията на САЩ прави всичко възможно, за да сложи край на конфликта.

Москва също заяви готовност за разговори

Развитието последва среща между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург на 21 октомври. След разговорите съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков заяви, че руският президент се е съгласил по принцип тристранните преговори да бъдат възобновени след 10 ноември.

Според Асошиейтед прес разговорите се очаква да бъдат посветени на създаването на система за сигурност за Русия и Украйна след края на войната. Засега не е обявено място, формат или равнище на участниците в евентуалната следваща среща.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя усилията на Вашингтон за бързо възобновяване на преговорите. По думите му дневният ред е свързан с прекратяване на войната, приближаване на мира и подготовка на среща на лидерско равнище.

Предишните срещи не доведоха до пробив

Представители на трите държави вече проведоха три кръга разговори през 2026 г. Две от срещите бяха в Абу Даби през януари и февруари, а третата - в Женева през февруари. Според Асошиейтед прес те доведоха до ограничени резултати, сред които обмен на военнопленници, но не и до споразумение за прекратяване на войната.

Сред основните нерешени въпроси остават условията за сигурност, териториалните спорове и гаранциите за Украйна. Не е ясно кога точно ще започне новият кръг от разговори и дали той ще бъде на техническо или политическо равнище.

Източници: jbiznews.com, apnews.com, kyivindependent.com