Натали Портман проговори за „магическото“ си бебе

Натали Портман разказа за първи път за третото си дете и го определи като „магическо малко човешко същество“. В интервю за Harper’s Bazaar актрисата заяви, че животът ѝ с новороденото е изпълнен с „удивление и радост“.

Портман сподели, че появата на бебето е променила и начина, по който гледа на двете си по-големи деца – 15-годишния Алеф и 9-годишната Амалия, които има с бившия си съпруг Бенджамин Милпие.

„Това ми даде съвсем ново внимание към големите ми деца. Напомня ми колко скоро те бяха тези малки, новосъздадени човешки същества и колко бързо се превърнаха в невероятни личности със собствен характер, чувство за хумор и идеи“, каза актрисата.

Това е първото дете на Портман с френския музикален продуцент и диджей Танги Дестабъл, познат с псевдонима Тепр. Двамата бяха видени публично с новороденото в Париж в началото на септември, но не са разкрили неговото име, пол или точната дата на раждане.

Портман определи бременността като привилегия

Актрисата обяви, че очаква дете през април. Тогава тя заяви, че с Дестабъл са „много развълнувани“, а бременността е „привилегия“ и „чудо“. През юли Портман показа и бременното си коремче в публикация в социалните мрежи.

Още при обявяването на бременността Портман каза, че това вероятно ще бъде последният път, в който разширява семейството си. „Този път има спокойствие и познание за самата мен – с кого искам да прекарвам времето си и каква енергия искам около себе си. Това прави преживяването красиво всеки ден“, заяви тя.

Портман и Дестабъл са свързвани публично от 2025 г., но досега са държали отношенията си далеч от светлините на прожекторите. След раздялата си с Милпие през 2023 г. актрисата продължи да отглежда съвместно с него Алеф и Амалия.

„Най-важното нещо е любовта“

В разговора Портман говори и за промяната в личните си приоритети. Тя заяви, че на този етап от живота ѝ най-важни са любовта, добротата и способността да се смее.

„Не се притеснявам да го кажа. Най-важното нещо е любовта. Всичко е толкова просто – да бъдеш добър и любящ и да можеш да се смееш. Това е радостта да бъдеш на тази възраст“, каза Портман.

Актрисата не е посочила кога ще сподели повече подробности за новото си дете. Засега семейството запазва тази част от личния си живот извън публичното пространство.

Източници: pagesix.com, harpersbazaar.com