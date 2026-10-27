Новини
Любопитно »
Натали Портман проговори за „магическото“ си бебе
  Тема: Известни личности

Натали Портман проговори за „магическото“ си бебе

27 Октомври, 2026 05:38 478 1

  • натали портман-
  • танги дестабъл-
  • холивуд-
  • известни личности-
  • майчинство

Актрисата разказа как третото ѝ дете е променило начина, по който гледа на по-големите си деца

Натали Портман проговори за „магическото“ си бебе - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Натали Портман разказа за първи път за третото си дете и го определи като „магическо малко човешко същество“. В интервю за Harper’s Bazaar актрисата заяви, че животът ѝ с новороденото е изпълнен с „удивление и радост“.

Портман сподели, че появата на бебето е променила и начина, по който гледа на двете си по-големи деца – 15-годишния Алеф и 9-годишната Амалия, които има с бившия си съпруг Бенджамин Милпие.

„Това ми даде съвсем ново внимание към големите ми деца. Напомня ми колко скоро те бяха тези малки, новосъздадени човешки същества и колко бързо се превърнаха в невероятни личности със собствен характер, чувство за хумор и идеи“, каза актрисата.

Това е първото дете на Портман с френския музикален продуцент и диджей Танги Дестабъл, познат с псевдонима Тепр. Двамата бяха видени публично с новороденото в Париж в началото на септември, но не са разкрили неговото име, пол или точната дата на раждане.

Портман определи бременността като привилегия

Актрисата обяви, че очаква дете през април. Тогава тя заяви, че с Дестабъл са „много развълнувани“, а бременността е „привилегия“ и „чудо“. През юли Портман показа и бременното си коремче в публикация в социалните мрежи.

Още при обявяването на бременността Портман каза, че това вероятно ще бъде последният път, в който разширява семейството си. „Този път има спокойствие и познание за самата мен – с кого искам да прекарвам времето си и каква енергия искам около себе си. Това прави преживяването красиво всеки ден“, заяви тя.

Портман и Дестабъл са свързвани публично от 2025 г., но досега са държали отношенията си далеч от светлините на прожекторите. След раздялата си с Милпие през 2023 г. актрисата продължи да отглежда съвместно с него Алеф и Амалия.

„Най-важното нещо е любовта“

В разговора Портман говори и за промяната в личните си приоритети. Тя заяви, че на този етап от живота ѝ най-важни са любовта, добротата и способността да се смее.

„Не се притеснявам да го кажа. Най-важното нещо е любовта. Всичко е толкова просто – да бъдеш добър и любящ и да можеш да се смееш. Това е радостта да бъдеш на тази възраст“, каза Портман.

Актрисата не е посочила кога ще сподели повече подробности за новото си дете. Засега семейството запазва тази част от личния си живот извън публичното пространство.

Източници: pagesix.com, harpersbazaar.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.