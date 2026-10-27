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ООН обвини Израел в престъпления срещу човечеството

ООН обвини Израел в престъпления срещу човечеството

27 Октомври, 2026 05:58 1 116 13

  • израел-
  • западният бряг-
  • оон-
  • палестинци-
  • престъпления срещу човечеството

Комисията посочва изтребление, изтезания и преследване на палестинци на Западния бряг. Над 34 000 души са останали разселени

ООН обвини Израел в престъпления срещу човечеството - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Независимата международна комисия на ООН за окупираната палестинска територия обвини израелските власти и сили в престъпления срещу човечеството на Западния бряг, включително изтребление, изтезания, изнасилвания, други форми на сексуално насилие и преследване.

Докладът обхваща периода след 7 октомври 2023 г. и определя действията на израелските сили, подкрепени от продължаващо насилие на израелски заселници, като „широко разпространена и системна атака“ срещу палестинското цивилно население. Според комисията преследването е извършвано по национален, расов, етнически, полов и възрастов признак.

Рязък ръст на жертвите и разселването

Комисията посочва, че 254 палестинци са били убити при въздушни удари на Западния бряг между 7 октомври 2023 г. и 30 септември 2026 г. За сравнение, между 2008 г. и 6 октомври 2023 г. при подобни удари са загинали шестима палестинци.

Военните операции, започнали през януари 2025 г., са довели до най-голямото разселване на палестинци на Западния бряг от 1967 г. насам. Към август 2026 г. 34 176 души са останали извън домовете си, се посочва в доклада.

Комисията твърди, че израелските сили умишлено са убивали и причинявали сериозни телесни и психически увреждания на палестински деца. Като част от разследването са описани и случаи на сексуално насилие, което според авторите е използвано за разселване, подчиняване и дестабилизиране на палестинското население.

Комисията поиска прекратяване на окупацията

„Умишленото убиване и нараняване на палестински цивилни и разрушаването на домовете им са част от по-широка стратегия за изтребление и разселване на палестинци“, заявява председателят на комисията Шринивасан Муралидхар.

Комисията препоръчва на Израел да изпълни консултативното становище на Международния съд от юли 2024 г., да прекрати незаконната окупация на палестинската територия и да премахне израелските заселници и селища. Посочва се също, че конфискуваната палестинска собственост трябва да бъде върната на законните ѝ собственици.

Израелската мисия в Женева отхвърля заключенията. Според нея докладът е част от „дезинформационна кампания“, чиято цел е да демонизира Израел и да представи съществуването му като престъпление. Мисията призовава международната общност да отхвърли констатациите и да поиска разпускането на комисията.

Комисията е създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021 г. Новият доклад е представен пред Общото събрание на ООН. Констатациите представляват заключения на разследващ орган, но не са съдебна присъда.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, english.wafa.ps


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Дрол

    22 2 Отговор
    Крайно време беше. Въпреки, че никой не мисли, че ООН изобщо има някаква тежест.

    06:06 27.10.2026

  • 2 всичко

    0 6 Отговор
    е правдоподобно, само връзката на ООН с МНС прави доклада на комисията съшит с бели конци.....

    06:12 27.10.2026

  • 3 браво

    15 2 Отговор
    еее най-после значи все още има надежда за този свят

    06:17 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кина

    7 0 Отговор
    По сурата ще ги познаете..

    06:46 27.10.2026

  • 7 Изключителната

    5 2 Отговор
    жестокост на Израел към палестинските араби сочи към обстоятелството, че евреите не ги желаят за свои съседи. Дори никой вече в Израел не се преструва, че бъдеща палестинска държава е възможна.
    Някой трябва да финансира разселването на тези изстрадали хора в арабски държави иначе геноцидът ще продължи поколения напред. САЩ и Израел трябва да се договорят с държавите от региона и да спонсорират добре планирано преселение. Иначе касапницата продължава, както през последните 70 години.

    Коментиран от #12

    06:47 27.10.2026

  • 8 останали разселени

    2 0 Отговор
    Над 34 000 души са останали разселени?????

    06:49 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    6 2 Отговор
    Че Израел са военнопрестъпници.

    06:52 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 По точно

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Изключителната":

    Каквото повикало, това се обадило! Браво на израелците! Така се пази държава!

    07:39 27.10.2026

  • 13 ГЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    0 0 Отговор
    ГАНЯ каза че сме приятели с тях и не ни интересуват другите ....

    07:44 27.10.2026