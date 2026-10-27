ООН обвини Израел в престъпления срещу човечеството

Независимата международна комисия на ООН за окупираната палестинска територия обвини израелските власти и сили в престъпления срещу човечеството на Западния бряг, включително изтребление, изтезания, изнасилвания, други форми на сексуално насилие и преследване.

Докладът обхваща периода след 7 октомври 2023 г. и определя действията на израелските сили, подкрепени от продължаващо насилие на израелски заселници, като „широко разпространена и системна атака“ срещу палестинското цивилно население. Според комисията преследването е извършвано по национален, расов, етнически, полов и възрастов признак.

Рязък ръст на жертвите и разселването

Комисията посочва, че 254 палестинци са били убити при въздушни удари на Западния бряг между 7 октомври 2023 г. и 30 септември 2026 г. За сравнение, между 2008 г. и 6 октомври 2023 г. при подобни удари са загинали шестима палестинци.

Военните операции, започнали през януари 2025 г., са довели до най-голямото разселване на палестинци на Западния бряг от 1967 г. насам. Към август 2026 г. 34 176 души са останали извън домовете си, се посочва в доклада.

Комисията твърди, че израелските сили умишлено са убивали и причинявали сериозни телесни и психически увреждания на палестински деца. Като част от разследването са описани и случаи на сексуално насилие, което според авторите е използвано за разселване, подчиняване и дестабилизиране на палестинското население.

Комисията поиска прекратяване на окупацията

„Умишленото убиване и нараняване на палестински цивилни и разрушаването на домовете им са част от по-широка стратегия за изтребление и разселване на палестинци“, заявява председателят на комисията Шринивасан Муралидхар.

Комисията препоръчва на Израел да изпълни консултативното становище на Международния съд от юли 2024 г., да прекрати незаконната окупация на палестинската територия и да премахне израелските заселници и селища. Посочва се също, че конфискуваната палестинска собственост трябва да бъде върната на законните ѝ собственици.

Израелската мисия в Женева отхвърля заключенията. Според нея докладът е част от „дезинформационна кампания“, чиято цел е да демонизира Израел и да представи съществуването му като престъпление. Мисията призовава международната общност да отхвърли констатациите и да поиска разпускането на комисията.

Комисията е създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021 г. Новият доклад е представен пред Общото събрание на ООН. Констатациите представляват заключения на разследващ орган, но не са съдебна присъда.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, english.wafa.ps