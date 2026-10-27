Фараж: Reform UK трябва да си върне избирателите

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж призна, че партията трябва отново да активира избирателите си след „трудно лято“, белязано от спад в обществената подкрепа и поредица от противоречия. Той говори на партийно събитие в Уестминстър, проведено пред зала с множество празни места.

„Пазарите са волатилни. Пазарите се покачват, пазарите падат. Имахме трудно лято, в това няма съмнение. Но оптимисти ли сме? Да. Много от нашите избиратели в момента просто се отдръпват. Нашата задача е да ги активираме и да ги върнем“, заяви Фараж.

Последното проучване на Ipsos, цитирано в материала, поставя Reform UK на 12 процентни пункта зад Лейбъристката партия. Формацията изостава и от Консервативната партия с четири пункта.

Фараж обвини служители за празната зала

На въпрос за слабата посещаемост Фараж посочи „служебна некомпетентност“. По думите му не е било удачно събитие, насочено към представители на бизнеса, да се организира в понеделник следобед, когато собствениците на компании обикновено са заети.

„Всичко е наред, когато рекламираш пред бизнеса, но в понеделник хората, които ръководят компании, обикновено са доста заети“, каза лидерът на Reform UK. Той добави, че присъстващите вероятно са жертвали значителни средства, за да пътуват до Лондон.

Фараж заяви още, че избори, на които водещи теми са Европа и имиграцията, може да се окажат достатъчни, за да върнат активността сред симпатизантите на партията.

Reform UK представи 64 икономически мерки

По-рано Робърт Дженрик, говорител на Reform UK по финансовите въпроси, представи 64 мерки за създаване на работни места като част от план за „икономическо спасение“. Партията ги обяви преди първия бюджет на финансовия министър Джон Хийли.

Сред предложенията са подкрепа за петролното находище „Роузбанк“ и други проекти в Северно море, по-широка употреба на имперските мерни единици и забрана на зоните с ограничено автомобилно движение.

Дженрик обвини правителството, че подготвя „утрешен бюджет“, който избягва трудните решения. Той заяви, че Reform UK би внесла повече от 60 мерки още с първия си бюджет, като целта била икономиката да бъде стимулирана чрез по-ниски разходи, данъци и заеми.

Финансовото разследване срещу Фараж продължава

Фараж беше попитан и за разследването на комисаря по парламентарните стандарти Даниел Грийнбърг. То започна през май заради недеклариран подарък от 5 милиона лири, свързан с криптомилиардера Кристофър Харбърн, преди избирането на Фараж за депутат през 2024 г.

„Ако дори призная, че има разследване на стандартите, нарушавам правилата“, каза Фараж. Той добави, че според някои хора стандартите се използват като политически инструмент, но отказа да коментира по същество проверката.

Консервативната партия определи празната зала като неудобна за Фараж и Дженрик и заяви, че Reform UK вече е заимствала редица нейни политики. Лейбъристката партия заяви, че избирателите няма да обърнат внимание на Reform UK, докато партията не се справи с обвиненията за финансови скандали, като посочи 72 милиона лири, получени от двама криптомилиардери, и подаръка от 5 милиона лири към Фараж.

Източници: dailymail.com