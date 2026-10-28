Израелската опозиция търси път към свалянето на Нетаняху: арабска партия е готова да подкрепи ново правителство

Лидерът на израелската опозиционна формация „Обединен списък“ Юсеф Джабарин заяви, че партията му е готова да подкрепи алтернативно правителство, което да свали от власт министър-председателя Бенямин Нетаняху. Той уточни, че формацията няма да участва в коалиция, а би могла да окаже подкрепа отвън.

„Не виждаме как бихме могли да участваме в коалиция при сегашните обстоятелства“, каза Джабарин, цитиран от Франс прес. По думите му позицията е свързана с войната в Газа и със ситуацията на окупирания Западен бряг.

Лидерът на „Обединен списък“ посочи разрастването на израелските селища и почти ежедневното, по думите му, насилие от страна на заселници като основни причини за отказа от участие в управляваща коалиция.

Подкрепа без участие в коалиция

Въпреки това Джабарин заяви, че партията му може да помогне за свалянето на сегашното правителство. „За да свалим сегашната коалиция, бихме могли да подкрепим алтернативно правителство, без да ставаме част от него“, каза той.

Изявлението беше направено след парламентарни избори в Израел с оспорвани резултати, които не доведоха до формирането на ясно мнозинство. При такава конфигурация подкрепата на арабската формация може да се окаже важна за опитите на опозицията да състави правителство, без „Обединен списък“ да поема пряка управленска роля.

„Обединен списък“ е формация с преобладаващо арабско представителство, която включва крайнолеви и националистически фракции. Позицията на Джабарин очертава разграничение между участие във властта и парламентарна подкрепа за свалянето на Нетаняху.

Предстоят политически преговори за възможния състав на следващото израелско правителство. От изявлението на Джабарин става ясно, че евентуалната подкрепа от „Обединен списък“ няма да означава автоматично присъединяване към управляваща коалиция.

Източници: ynetnews.com, timesofisrael.com