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Черно море остава под ограничения: Турция няма да пропуска военни кораби през проливите
  Тема: Украйна

Черно море остава под ограничения: Турция няма да пропуска военни кораби през проливите

28 Октомври, 2026 22:07 560 12

  • турция-
  • яшар гюлер-
  • конвенция от монтрьо-
  • черно море-
  • mcm black sea

Анкара ще продължи да прилага Конвенцията от Монтрьо, докато трае войната срещу Украйна. Турция, България и Румъния разширяват координацията за сигурността в Черно море

Черно море остава под ограничения: Турция няма да пропуска военни кораби през проливите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция ще продължи да прилага ограниченията за преминаване на военни кораби през Босфора и Дарданелите, докато продължава войната срещу Украйна. Това заяви министърът на националната отбрана Яшар Гюлер след среща в София на министрите на отбраната и началниците на генералните щабове на Турция, България и Румъния.

Анкара прилага правилата на Конвенцията от Монтрьо, която урежда режима на турските проливи. „Докато се запазва настоящата ситуация, решително ще продължим да прилагаме действащите правила за преминаване на военни кораби през турските проливи“, каза Гюлер. По думите му Турция стриктно изпълнява изискванията на конвенцията от началото на войната и така е ограничила разпространението на конфликта към по-широк регион.

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Съвместни действия срещу минната заплаха

Турският министър определи войната като фактор, който оказва съществено влияние върху сигурността в Черно море. По думите му въоръжените сили на Турция, България и Румъния вече са предприели общи мерки за безопасността на корабоплаването и ще продължат да действат на основата на регионалната отговорност.

Трите държави са създали противоминна оперативна група в Черно море, известна като MCM BLACK SEA. В операцията участват националните военноморски сили и морската авиация на Турция, България и Румъния. Целта е да се противодейства на минната заплаха, породена от войната, и да се намалят рисковете за корабоплаването.

„Наред с противодействието на дрейфуващите мини трябва да се съсредоточим и върху защитата на критичната подводна инфраструктура“, заяви Гюлер. Той не посочи конкретен срок за включването на тази задача в дейността на групата.

Ново наблюдение на подводната инфраструктура

Разширяването на задачите на противоминната група с наблюдение на критичната подводна инфраструктура зависи от ратификацията на необходимите документи от турския парламент. Това е посочил командващият Военноморските сили на България Кирил Михайлов.

Гюлер съобщи още, че Турция е поела ръководството на морския компонент в рамките на Коалицията на желаещите за Украйна. Той заяви, че Анкара ще продължи да подкрепя мира и стабилността в региона.

По думите на турския министър страната поддържа ясна подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като същевременно запазва каналите за диалог с Русия. Според него този подход има за цел да предотврати допълнително изостряне на регионалните кризи.

Източници: ukrinform.ua, dha.com.tr, aa.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Че то това

    4 0 Отговор
    Не е от днес. А нали и краварски самолети летят над Ч
    Море. И кво?

    22:09 28.10.2026

  • 3 Източник

    6 0 Отговор
    Укринформ. Хахаха🤣🤣🤣

    22:10 28.10.2026

  • 4 Някой

    5 0 Отговор
    Какво е видял френския самолет? Защо пак се мълчи?

    22:10 28.10.2026

  • 5 Европеец

    6 1 Отговор
    Турция умна държава и усвоява интересите си ...... Не допускането на чужди военни кораби способства за урегулиране на тая война.... Добре ,че там не управляват недоразумения като нашите жълти павета, който всячески са готови да не вкарат във война с Русия....

    Коментиран от #8

    22:11 28.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Турция и тя ли знае какво е превозвал в контейнерите си контейнеровоза 🤔❓
    Явно всички знаят, но никой не иска да обяви товара 🤔❗

    22:16 28.10.2026

  • 7 Ясно

    4 0 Отговор
    Преди корабите акустираха в украински пристанища и руснаците там ги атакуваха.Сега акустират в Констанца и затова преди да стигнат ги обстрелват срещу България . Така че всеки кораб пътуващ по маршрута ще бъде потопяван. Така се прави по време на война...

    Коментиран от #11

    22:17 28.10.2026

  • 8 Да но...

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    ...тия "търговски" кораби, мислиш ли, че са такива, всеки знае, какво возят

    22:20 28.10.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Слушах пресконференцията. Турчинът беше много по-различен от нашите и румънците. Ако питаш румънците, вече да сме обявили война на Русия. Забравиха изглежда, какво дърво ядоха Втората световна.

    22:22 28.10.2026

  • 10 Гробар

    1 0 Отговор
    Султанът да не се прави на ударен, а да спира и корабите с оръжие. Така няма да стават инциденти с атакувани кораби!

    22:38 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами не

    1 0 Отговор
    Жалка работа.

    22:45 28.10.2026

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