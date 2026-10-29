Тръмп: Ще сложа край на войната с Иран много бързо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да сложи край на войната с Иран „много бързо“. Той направи изявлението на 28 октомври по време на предизборна проява в Охайо, където подкрепяше републиканските кандидати преди междинните избори за Конгрес.

„Трябва да сложа край на войната с Иран и ще го направя много бързо. Те понесоха много тежки загуби. Ще сложим край на това“, каза Тръмп пред свои поддръжници.

Американският президент заяви, че САЩ не са започнали конфликта. „Тази война трябваше да бъде решена много преди да дойда на власт – от други президенти или други държави“, каза той. Тръмп добави, че Иран „никога няма да има ядрено оръжие“.

Вашингтон не изключва нови удари

Изявлението беше направено на фона на предупреждения към съюзници на САЩ в Близкия изток да се подготвят за възможни нови американски удари срещу Иран след изборите на 3 ноември. Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп все още не е взел окончателно решение за подобна операция, но е обсъждал възможността за подновяване на военните действия след вота.

Според американски представители евентуалната операция може да продължи няколко дни. Регионалните правителства обаче се опасяват, че Иран и свързани с него въоръжени групировки могат да отговорят с атаки срещу енергийни обекти и друга критична инфраструктура.

Войната започна в края на февруари 2026 г. и вече оказва натиск върху цените на горивата и върху републиканските кандидати, които водят кампания преди междинните избори. По данни на Асошиейтед прес разходите за военните действия за американските данъкоплатци са достигнали 47,1 млрд. долара.

Катар посредничи за възобновяване на преговорите

Паралелно с военните приготовления Катар, с подкрепата на други регионални държави, посредничи между Вашингтон и Техеран за възобновяване на преговорите. Обсъждат се достъп на международни инспектори до ирански ядрени обекти, възможни отстъпки по ядрената програма и ограничено облекчаване на американските санкции.

„Трябва да приключим започнатото – чрез сделка или по друг начин. Ще видим дали преговорите могат да успеят“, заяви Тръмп пред „Аксиос“. Иранският външен министър Абас Арагчи каза, че страната му продължава да дава шанс на дипломацията.

Следващият ключов момент ще бъде вотът в САЩ на 3 ноември, след който Вашингтон може да избере между подновяване на ударите и продължаване на дипломатическите усилия.

Източници: apnews.com, axios.com