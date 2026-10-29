Десетки хиляди цивилни остават край бойната зона в Донбас

Украинският Генерален щаб отчете 181 бойни сблъсъка по фронта за 28 октомври, като най-интензивни са били боевете на Покровското направление – 38. На Константиновското направление са регистрирани 16 сражения, а на Гуляйполското – девет.

В сводката се посочва, че руските сили са нанесли 55 авиационни удара, хвърлили са 188 управляеми авиобомби и са използвали 5249 дрона камикадзе. Населени места и позиции на украинските сили са били обстрелвани 1731 пъти. „Противникът нанесе 55 авиационни удара и хвърли 188 управляеми авиобомби“, съобщи украинският Генерален щаб.

На 28 октомври аналитичният проект DeepState съобщи и за придвижване на руски войски край Воздвижевка и Луговское в Запорожка област. Твърдението е на проекта и не е придружено от независимо потвърждение в предоставените данни. Два дни по-рано DeepState съобщи за руско настъпление край Константиновка в Донецка област и край Воздвижевка.

Десетки хиляди цивилни остават край фронта

Около 57 000 цивилни продължават да живеят в 21 общини в Донецка област, определени като територии на активни бойни действия. Сред тях има над 1700 деца. Данните бяха представени от Дмитрий Петлин, представител на Донецката областна военна администрация.

Общо на контролираната от украинското правителство територия на областта се намират около 67 600 души. Само през октомври региона са напуснали над 8000 цивилни. От началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. от домовете си са евакуирани около 1 472 400 души, сред които приблизително 217 000 деца.

На 22 октомври Донецката областна военна администрация разшири задължителната евакуация на семейства с деца до всички населени места в Краматорската и Славянската община. По-рано беше съобщено, че в населените места с такава мярка остават 1746 деца от 1580 семейства.

Балистична тревога в Киев и редица украински области

В нощта срещу 29 октомври Киев и редица украински области бяха поставени под въздушна тревога заради заплаха от използване на балистично оръжие. Въздушните сили на Украйна съобщиха за опасността в 1:47 часа. Отбой беше даден в 2:10 часа.

В предоставените данни няма съобщение за нанесени щети или пострадали при тази тревога.

Източници: pravda.com.ua