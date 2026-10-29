Южна Корея се сближава с Русия на фона на спора с Украйна

Южна Корея постепенно възстановява политическите и икономическите си контакти с Русия, докато отношенията ѝ с Украйна се влошават. Развитието предизвиква съмнения сред европейски съюзници на Сеул, които поставят под въпрос доколко страната ще остане надежден партньор по въпросите, свързани с войната и сигурността в Европа.

Според Financial Times европейски дипломати в Сеул смятат, че южнокорейското правителство се подготвя да възстанови бизнеса с Русия, ако войната приключи. Един от дипломатите описва нагласата така: „Войната в Украйна няма да продължи вечно и те искат да се върнат към бизнеса с Русия веднага щом приключи.“

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Арктическият маршрут свързва Сеул с руската инфраструктура

Знак за по-прагматичния подход на Сеул е развитието на корабоплаването през Арктика. Корабът PanStar Acro отплава от Пусан на 22 август и се върна в Южна Корея след 50-дневно двупосочно пътуване до Европа през Северния морски път. Маршрутът преминава покрай руското арктическо крайбрежие и изисква координация с Москва.

Президентът Ли Дже-мьонг приветства плаването и заяви, че Южна Корея ще развива арктическия маршрут в съответствие с международните норми и санкции. Сеул се надява до 2030 г. да започне редовни превози по него. Северният морски път може да съкрати пътуването между Азия и Европа, но остава зависим от сезонните ледови условия, специализираните кораби и руските разрешителни.

Спор за горивото и различия в данните

Допълнителни въпроси предизвикаха данни за доставки на гориво. Разследване на „Гардиън“, основано на пристанищни записи и данни за движението на корабите, установи, че през юли и август над 176 000 тона гориво, предимно дизел, са натоварени на седем танкера в южнокорейски пристанища. Корабите са извършили 14 плавания към руския Далечен изток.

Южнокорейските митнически данни обаче не отчитат директен износ на дизел, бензин или авиационно гориво за Русия за периода от август 2025 г. до август 2026 г. Така остава разлика между данните за товаренията и официалната статистика за крайния износител и получател. Южнокорейските власти заявиха, че прилагат ограничения върху стратегически стоки и допълнителен контрол върху други категории продукти.

Отношенията с Украйна се влошиха за седмици

Паралелно с възстановяването на връзките с Москва Сеул влезе в остър дипломатически спор с Киев. На 23 септември украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред Общото събрание на ООН, че Украйна е предала на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници.

Южнокорейското правителство твърди, че трансферът е трябвало да остане поверителен, и поиска официално обяснение и извинение. На 8 октомври Сеул отзова посланика си от Украйна, а на 20 октомври обяви изтеглянето и на допълнителни служители от посолството в Киев.

Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко заяви, че Москва е получила сигнали от южнокорейски представители за желание за нормализиране на отношенията след края на войната. Южнокорейското външно министерство отхвърли оценката за прекомерно сближаване с Русия: „Притесненията, че Южна Корея се накланя прекалено към Русия, не отговарят на фактите.“ Министерството добави, че Сеул подкрепя международните усилия за прекратяване на войната и възстановяване на мира в Украйна.

Дипломатическият спор идва на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Русия и Северна Корея. Според оценки на южнокорейското разузнаване Пхенян е изпратил около 15 000 военнослужещи в Русия от октомври 2024 г., като около 2000 от тях са били убити. Двамата пленници, предадени на Южна Корея, са били част от севернокорейските сили, воювали на руска страна.

Източници: ft.com, theguardian.com, en.yna.co.kr