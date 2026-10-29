Саудитската коалиция прехвана ракета, изстреляна от хусите

Саудитската коалиция, която воюва срещу хусите в Йемен, съобщи, че е прехванала и унищожила балистична ракета, насочена към Източния регион на Саудитска Арабия. Ракетата е била изстреляна от територията на Йемен, твърди коалицията, цитирана от Ройтерс. Не са съобщени данни за жертви или материални щети.

„Въздушната отбрана прехвана и унищожи балистична ракета, изстреляна от хуситската милиция към Източния регион“, заяви генерал-майор Турки ал-Малики, говорител на коалицията. В съобщението не се посочва конкретен град или обект, към който е била насочена ракетата.

Нова ракетна атака на фона на ескалация

Съобщението идва два дни след като коалицията обяви, че е прехванала три балистични ракети, насочени към Източния регион, както и четири дрона, летели към южната част на страната. Тогава саудитските власти също не съобщиха за жертви.

На 29 октомври Ройтерс определи последния случай като поредна проява на засилващите се военни действия между Саудитска Арабия и хусите. Независимо потвърждение от страна на хусите за конкретното изстрелване на ракетата не е посочено в съобщението.

Конфликтът в Йемен

Саудитска Арабия ръководи военна коалиция, която се намеси в гражданската война в Йемен през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство, след като хусите установиха контрол над столицата Сана. През последните седмици ракетните и дроновите атаки срещу саудитска територия се увеличиха, докато подкрепяните от Рияд йеменски сили водят бойни действия срещу хусите.

Източници: timesofisrael.com, spa.gov.sa, apnews.com