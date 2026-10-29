Украинец е обвиняем за смъртта на роднина на Албер II

42-годишен украински гражданин е привлечен като обвиняем и е поставен в предварителен арест в Монако във връзка със смъртта на 29-годишния Антоан дьо Маси, роднина на княз Албер II. Срещу него са повдигнати обвинения за непредумишлено причиняване на смърт и неоказване на помощ на човек в опасност. Обвиняемият отрича фактите по време на полицейското задържане и досега не е отговарял на въпросите на съдията.

Тялото на дьо Маси е открито в неделя, 25 октомври, в градинка край крайбрежния квартал Ларвото. Близките му са подали сигнал, след като той не се е появил на семейна среща и не са успели да се свържат с него. По данни на прокуратурата видеозаписи са показали, че задържаният е бил в компанията му малко преди смъртта.

Версията за падане от 13 метра

Според главния прокурор на Монако Стефан Тибо аутопсията сочи като вероятна причина за смъртта падане от височина около 13 метра. Предполага се, че дьо Маси е паднал от булевард Ларвото върху терен зад жилищна сграда. Точният механизъм на падането и действията на обвиняемия преди и след него предстои да бъдат изяснени.

„Съдебно разследване беше открито тази сутрин и е поверено на следствен съдия, който да продължи разследването на фактите, квалифицирани като непредумишлено причиняване на смърт и неоказване на помощ на човек в опасност“, заяви Тибо, цитиран от френски медии.

Производството трябва да установи последователността на събитията, довели до падането. По-рано прокуратурата посочи, че първоначално разследването е било образувано за изясняване на причините за смъртта, като версията за инцидент не е била изключена.

Роднина на княз Албер II

Антоан дьо Маси е внук на принцеса Антоанета, по-голямата сестра на покойния княз Рение III. Рение III е баща на настоящия монарх Албер II. След съобщението за смъртта княз Албер II и княгиня Шарлен изразиха своята тъга.

42-годишният обвиняем живее в Монако от около 30 години. Той е бил задържан в понеделник, след като полицията е разширила проверката заради видеоматериалите, на които се вижда контактът му с дьо Маси. Предстоят допълнителни разпити, експертизи и действия на следствения съдия. До приключването на производството мъжът се смята за невиновен.

Източници: leparisien.fr, tf1info.fr, rivieraradio.mc