Ушаков: Преговорите за Украйна ще са след 4 ноември

Консултациите между представители на Русия, САЩ и Украйна ще се състоят след 4 ноември, но точната дата ще зависи от ситуацията на бойното поле и от общата обстановка. Това заяви помощникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от „Интерфакс“.

„Датата също ще бъде определена. Ясно е, че ще бъде след 4 ноември“, каза Ушаков пред журналисти.

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Той уточни, че Москва все още не е предала сигнали за конкретния срок на срещата. По-рано руски представители посочиха, че разговорите се очакват в средата на ноември, а като възможно място беше посочен Абу Даби в Обединените арабски емирства.

Съставът на руската делегация още не е готов

Ушаков заяви, че Русия има основа на делегацията, но окончателният ѝ състав ще бъде определен допълнително.

„Разбира се, имаме основа, но съставът, мисля, ще бъде определен в близко бъдеще“, каза той.

По думите му срещата е планирана като контакт между представители на Русия, Украйна и САЩ. Не е обявено кои ще бъдат участниците от руска страна.

Плановете за възобновяване на тристранните разговори бяха свързани с разговор между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф на 21 октомври. Москва представя предстоящия кръг като възможност за подновяване на контактите след пауза в преговорния процес.

Ушаков заяви още, че предишният кръг, който според него е изглеждал договорен, е бил провален от украинската страна. Това е позиция на руската страна, която не е представена като независимо установен факт.

Източници: interfax.ru, kommersant.ru