Ушаков: Преговорите за Украйна ще са след 4 ноември

Консултациите между представители на Русия, САЩ и Украйна ще се състоят след 4 ноември, но точната дата ще зависи от ситуацията на бойното поле и от общата обстановка. Това заяви помощникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от „Интерфакс“.
„Датата също ще бъде определена. Ясно е, че ще бъде след 4 ноември“, каза Ушаков пред журналисти.
Той уточни, че Москва все още не е предала сигнали за конкретния срок на срещата. По-рано руски представители посочиха, че разговорите се очакват в средата на ноември, а като възможно място беше посочен Абу Даби в Обединените арабски емирства.
Съставът на руската делегация още не е готов
Ушаков заяви, че Русия има основа на делегацията, но окончателният ѝ състав ще бъде определен допълнително.„Разбира се, имаме основа, но съставът, мисля, ще бъде определен в близко бъдеще“, каза той.
По думите му срещата е планирана като контакт между представители на Русия, Украйна и САЩ. Не е обявено кои ще бъдат участниците от руска страна.
Плановете за възобновяване на тристранните разговори бяха свързани с разговор между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф на 21 октомври. Москва представя предстоящия кръг като възможност за подновяване на контактите след пауза в преговорния процес.
Ушаков заяви още, че предишният кръг, който според него е изглеждал договорен, е бил провален от украинската страна. Това е позиция на руската страна, която не е представена като независимо установен факт.
Източници: interfax.ru, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
04:00 29.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧАКАТ ДЕМОКРАТИТЕ В САЩ ДА ПОБЕДЯТ
.....
ЗА ДА МОГАТ ДА ЛИКВИДИРАТ ВСИЧКИ НАДЕЖДИ ЗА БЪДЕЩЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА 404 :)
04:00 29.10.2026