Жители на Олешки ще бъдат евакуирани през Анапа и Гомел

Жителите на Олешки, които искат да напуснат града и да се върнат в контролирана от Украйна територия, ще бъдат изведени по маршрут през Русия и Беларус. Според документи, публикувани от Fox News, първият етап предвижда транспортирането им до Анапа, а на 31 октомври те трябва да продължат с военнотранспортен самолет на руското Министерство на отбраната до Гомел.

Евакуираните ще бъдат придружавани от украинска делегация, която се очаква да бъде оглавена от омбудсмана Дмитро Любинец. В публикувания откъс от документа обаче не е посочено как хората ще бъдат превозени от Гомел до Украйна. Не е уточнено и колко жители са заявили желание да напуснат града по този маршрут.

Евакуацията следва хуманитарно примирие

Планът е част от по-широка хуманитарна операция в Олешки, където от 27 октомври е в сила локално прекратяване на огъня. По данни на Асошиейтед прес примирието трябва да продължи до 1 ноември и да осигури достъп за доставки на храна, вода и медицински материали, както и възможност за извеждане на цивилни.

„Надявам се в близко време да видим конкретни резултати от тези преговори“, заяви Любинец на 19 октомври, когато съобщи, че Москва и Киев съгласуват последните детайли по евакуацията. По думите му разговорите са напреднали, но са останали сложни въпроси, свързани с организацията и сигурността на операцията.

В града остават до 2000 души

Олешки се намират на левия бряг на Днепър и са под руски контрол от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Преди войната градът е имал около 24 000 жители, но според Асошиейтед прес в него сега са останали до 2000 души.

Градът е без нормално електроснабдяване, отопление и течаща вода. Хранителните и медицинските доставки са ограничени от месеци, а пътищата са минирани и опасни заради бойните действия и атаките с дронове. Именно тези условия превърнаха организираното извеждане на цивилните в основната цел на договореното примирие.

Предишните публични изявления на украинската страна предвиждаха жителите да бъдат отведени възможно най-пряко до територия под контрола на Киев. Новият маршрут през Анапа и Гомел показва различен модел на операцията, но окончателният участък от Беларус до Украйна все още не е обявен.

Източници: meduza.io, apnews.com, foxnews.com