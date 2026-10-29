Новини
Свят »
Украйна »
Жители на Олешки ще бъдат евакуирани през Анапа и Гомел
  Тема: Украйна

Жители на Олешки ще бъдат евакуирани през Анапа и Гомел

29 Октомври, 2026 03:04 624 3

  • олешки-
  • евакуация-
  • ана́па-
  • гомел-
  • украйна

Желаещите да се върнат в Украйна първо ще бъдат откарани в Русия, а след това ще летят до Беларус с руски военнотранспортен самолет

Жители на Олешки ще бъдат евакуирани през Анапа и Гомел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на Олешки, които искат да напуснат града и да се върнат в контролирана от Украйна територия, ще бъдат изведени по маршрут през Русия и Беларус. Според документи, публикувани от Fox News, първият етап предвижда транспортирането им до Анапа, а на 31 октомври те трябва да продължат с военнотранспортен самолет на руското Министерство на отбраната до Гомел.

Евакуираните ще бъдат придружавани от украинска делегация, която се очаква да бъде оглавена от омбудсмана Дмитро Любинец. В публикувания откъс от документа обаче не е посочено как хората ще бъдат превозени от Гомел до Украйна. Не е уточнено и колко жители са заявили желание да напуснат града по този маршрут.

Евакуацията следва хуманитарно примирие

Планът е част от по-широка хуманитарна операция в Олешки, където от 27 октомври е в сила локално прекратяване на огъня. По данни на Асошиейтед прес примирието трябва да продължи до 1 ноември и да осигури достъп за доставки на храна, вода и медицински материали, както и възможност за извеждане на цивилни.

„Надявам се в близко време да видим конкретни резултати от тези преговори“, заяви Любинец на 19 октомври, когато съобщи, че Москва и Киев съгласуват последните детайли по евакуацията. По думите му разговорите са напреднали, но са останали сложни въпроси, свързани с организацията и сигурността на операцията.

В града остават до 2000 души

Олешки се намират на левия бряг на Днепър и са под руски контрол от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Преди войната градът е имал около 24 000 жители, но според Асошиейтед прес в него сега са останали до 2000 души.

Градът е без нормално електроснабдяване, отопление и течаща вода. Хранителните и медицинските доставки са ограничени от месеци, а пътищата са минирани и опасни заради бойните действия и атаките с дронове. Именно тези условия превърнаха организираното извеждане на цивилните в основната цел на договореното примирие.

Предишните публични изявления на украинската страна предвиждаха жителите да бъдат отведени възможно най-пряко до територия под контрола на Киев. Новият маршрут през Анапа и Гомел показва различен модел на операцията, но окончателният участък от Беларус до Украйна все още не е обявен.

Източници: meduza.io, apnews.com, foxnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЕДВА ЛИ ЩЕ ИМА ЕДИН ФАЙТОН ЖЕЛАЕЩИ:)

    04:02 29.10.2026

  • 2 русия

    0 0 Отговор
    те искат в русия затова са там

    04:41 29.10.2026

  • 3 русия

    0 0 Отговор
    как никой не разбра геноцид на рускоговорящи не може не ама как да стане

    04:44 29.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания