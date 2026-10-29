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Финландската външна министърка разговаря с Рубио за Украйна
  Тема: Украйна

Финландската външна министърка разговаря с Рубио за Украйна

29 Октомври, 2026 03:45, обновена 29 Октомври, 2026 03:47 480 3

  • елина валтонен-
  • марко рубио-
  • войната в украйна-
  • финландия-
  • съединените щати

Елина Валтонен ще обсъди във Вашингтон усилията за мир и подкрепата за Киев. В дневния ред са още отношенията между Финландия и САЩ

Финландската външна министърка разговаря с Рубио за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финландската външна министърка Елина Валтонен ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, съобщи финландското Министерство на външните работи. Основна тема на разговорите ще бъде войната на Русия срещу Украйна и дипломатическите усилия за прекратяването ѝ.

„Срещата с държавния секретар Марко Рубио идва в подходящ момент и дава възможност за поверителен разговор относно усилията за постигане на мир във войната на Русия срещу Украйна. Финландия подкрепя целите на Украйна за справедлив и траен мир“, заяви Валтонен.

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В разговора ще бъдат засегнати и двустранните отношения между Финландия и САЩ, включително технологичното и икономическото сътрудничество. По време на визитата си във Вашингтон Валтонен ще проведе срещи и с други представители на американската администрация по въпроси на външната и сигурната политика, както и по международни икономически и технологични теми.

Вашингтонският разговор идва след нови дипломатически контакти

Срещата с Рубио се състоява дни след активизиране на дипломатическите контакти около войната. На 27 октомври президентът на Финландия Александер Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин. Според финландското президентство разговорът е бил посветен на войната срещу Украйна и на дипломатическите усилия за постигане на мир.

В същия ден Валтонен прие в Хелзинки украинския външен министър Андрий Сибиха и норвежкия външен министър Еспен Барт Айде. Тримата обсъдиха мирния процес и следващите стъпки за подкрепа на Украйна.

След разговорите Валтонен заяви, че Финландия не търси посредническа роля във войната, тъй като подкрепя Украйна. Тя подчерта, че целта на Хелзинки е да допринася за намирането на мирно решение, като същевременно продължава да оказва подкрепа на Киев.

Източници: investing.com, yle.fi


Финландия
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  • 1 Стенли

    2 0 Отговор
    Бе то русо като нашето моме ,ама дано има повече акъл от нашето 😁😁

    03:51 29.10.2026

  • 2 Горски

    2 0 Отговор
    Украйна поиска среща с Путин. За обсъждането на най-чувствителните въпроси в мирния процес е необходима среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига... Ей, Сибига, зима идва, а... Не може, има Указ на президента на Украйна! Зеленски е винаги добре дошъл за среща в Русия. Путин многократно го е казал и ще му се осигури необходимата президенска защита и неприкосновенност. За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. --- Източник, близък до Кремъл е споделил, че Зелю ще духа таратора.

    03:54 29.10.2026

  • 3 Русия

    1 0 Отговор
    и кво иска наркомана

    04:39 29.10.2026

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