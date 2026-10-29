Финландската външна министърка разговаря с Рубио за Украйна

Финландската външна министърка Елина Валтонен ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, съобщи финландското Министерство на външните работи. Основна тема на разговорите ще бъде войната на Русия срещу Украйна и дипломатическите усилия за прекратяването ѝ.

„Срещата с държавния секретар Марко Рубио идва в подходящ момент и дава възможност за поверителен разговор относно усилията за постигане на мир във войната на Русия срещу Украйна. Финландия подкрепя целите на Украйна за справедлив и траен мир“, заяви Валтонен.

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В разговора ще бъдат засегнати и двустранните отношения между Финландия и САЩ, включително технологичното и икономическото сътрудничество. По време на визитата си във Вашингтон Валтонен ще проведе срещи и с други представители на американската администрация по въпроси на външната и сигурната политика, както и по международни икономически и технологични теми.

Вашингтонският разговор идва след нови дипломатически контакти

Срещата с Рубио се състоява дни след активизиране на дипломатическите контакти около войната. На 27 октомври президентът на Финландия Александер Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин. Според финландското президентство разговорът е бил посветен на войната срещу Украйна и на дипломатическите усилия за постигане на мир.

В същия ден Валтонен прие в Хелзинки украинския външен министър Андрий Сибиха и норвежкия външен министър Еспен Барт Айде. Тримата обсъдиха мирния процес и следващите стъпки за подкрепа на Украйна.

След разговорите Валтонен заяви, че Финландия не търси посредническа роля във войната, тъй като подкрепя Украйна. Тя подчерта, че целта на Хелзинки е да допринася за намирането на мирно решение, като същевременно продължава да оказва подкрепа на Киев.

Източници: investing.com, yle.fi