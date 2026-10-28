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Кремъл се съгласи с Мелания: Разширяването на зоната на примирието край Олешки е позитивна новина
  Тема: Украйна

Кремъл се съгласи с Мелания: Разширяването на зоната на примирието край Олешки е позитивна новина

28 Октомври, 2026 06:31 684 7

  • кирил дмитриев-
  • мелания тръмп-
  • олешки-
  • примирие-
  • херсонска област

Зоната на режима на тишина е излязла извън града, за да осигури безопасен маршрут за хуманитарни конвои

Кремъл се съгласи с Мелания: Разширяването на зоната на примирието край Олешки е позитивна новина - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разширяването на зоната на примирието извън град Олешки в Херсонска област е позитивна новина, заяви Кирил Дмитриев – специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Той коментира публикация на първата дама на САЩ Мелания Тръмп в социалната мрежа X. „Нашият свят заслужава повече такива позитивни новини“, написа Дмитриев.

По-рано Мелания Тръмп съобщи, че географската зона на режима на тишина е разширена извън Олешки, за да бъде осигурено безопасно преминаване на хуманитарни конвои. Тя посочи също, че началото на примирието е било преместено с два дни по-рано от първоначално обявената дата.

Примирието започна на 27 октомври

Белият дом обяви на 23 октомври, че Русия и Украйна са постигнали договореност за локално прекратяване на огъня в Олешки. Първоначално беше посочено, че режимът ще започне на 29 октомври 2026 г. и ще позволи доставката на хуманитарна помощ и подготовката на безопасна евакуация на цивилни.

Впоследствие режимът на тишина беше въведен на 27 октомври в 04:00 часа московско време. Русия и Украйна заявиха, че ще спазват договореностите в района на Олешки и по маршрутите, необходими за хуманитарната операция.

„Украйна и Русия спазват споразумението за прекратяване на огъня в Олешки. Към 17:30 часа по киевско време и двете страни изпълняват задълженията си в рамките на хуманитарната мисия“, написа Мелания Тръмп.

Песков потвърди първоначалния обхват

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че в началната договореност е било предвидено спазване на режим на тишина около самия град Олешки. Той потвърди, че първоначално териториалният обхват е бил свързан с града.

Хуманитарната операция предвижда разминиране на маршрутите, доставка на храни, лекарства и други жизненоважни продукти, както и подготовка за евакуация на желаещите да напуснат района. Детайлите по изпълнението се координират от представители на руската и украинската страна.

ТАСС съобщи, че руските въоръжени сили са въвели режим на тишина по херсонското направление заради подготовката на хуманитарната мисия. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец също посочи, че зоната трябва да обхване териториите, през които ще преминат хуманитарните маршрути.

Източници: apnews.com, whitehouse.gov, tass.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как да не се съгласи

    2 2 Отговор
    Новото име на Лукойл е Тръмпойл.

    Коментиран от #3

    06:37 28.10.2026

  • 2 Ян биби

    1 0 Отговор
    Получи се нещо такова - всички до един се набутваха все повече в кашата, като мислиха че накрая все ще се измъкнат някак си невредими.
    И сега положението стана някак си без изход. Аз не виждам тоя възел в Украйна как ще се разплете без ядрено оръжие

    Коментиран от #4, #5

    06:47 28.10.2026

  • 3 с една малка подробност, че

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "как да не се съгласи":

    зоната си е същата от началото на примирието..

    06:57 28.10.2026

  • 4 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ян биби":

    Да така е.Ако Украйна не бе предала ядреното си оръжие това нямаше да се случи.И за да завърши тоя конфликт Украйна трябва да се сдобие от някъде с ЯО

    Коментиран от #6

    06:57 28.10.2026

  • 5 по-еероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ян биби":

    е в Иран да има такъв проблем.. там имаме проверени играчи, сътелят и след тоеа викат "Горр ръцете!"

    07:01 28.10.2026

  • 6 Ганьо Топчев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Ще им дадем, що да не им дадем, туй е едра пара, има много съпътстващи разходи, но първо да им съберем 70 милиарда до зимата, че нямали дребни да връщат..

    07:06 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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