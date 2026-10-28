Кремъл се съгласи с Мелания: Разширяването на зоната на примирието край Олешки е позитивна новина

Разширяването на зоната на примирието извън град Олешки в Херсонска област е позитивна новина, заяви Кирил Дмитриев – специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Той коментира публикация на първата дама на САЩ Мелания Тръмп в социалната мрежа X. „Нашият свят заслужава повече такива позитивни новини“, написа Дмитриев.

По-рано Мелания Тръмп съобщи, че географската зона на режима на тишина е разширена извън Олешки, за да бъде осигурено безопасно преминаване на хуманитарни конвои. Тя посочи също, че началото на примирието е било преместено с два дни по-рано от първоначално обявената дата.

Примирието започна на 27 октомври

Белият дом обяви на 23 октомври, че Русия и Украйна са постигнали договореност за локално прекратяване на огъня в Олешки. Първоначално беше посочено, че режимът ще започне на 29 октомври 2026 г. и ще позволи доставката на хуманитарна помощ и подготовката на безопасна евакуация на цивилни.

Впоследствие режимът на тишина беше въведен на 27 октомври в 04:00 часа московско време. Русия и Украйна заявиха, че ще спазват договореностите в района на Олешки и по маршрутите, необходими за хуманитарната операция.

„Украйна и Русия спазват споразумението за прекратяване на огъня в Олешки. Към 17:30 часа по киевско време и двете страни изпълняват задълженията си в рамките на хуманитарната мисия“, написа Мелания Тръмп.

Песков потвърди първоначалния обхват

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че в началната договореност е било предвидено спазване на режим на тишина около самия град Олешки. Той потвърди, че първоначално териториалният обхват е бил свързан с града.

Хуманитарната операция предвижда разминиране на маршрутите, доставка на храни, лекарства и други жизненоважни продукти, както и подготовка за евакуация на желаещите да напуснат района. Детайлите по изпълнението се координират от представители на руската и украинската страна.

ТАСС съобщи, че руските въоръжени сили са въвели режим на тишина по херсонското направление заради подготовката на хуманитарната мисия. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец също посочи, че зоната трябва да обхване териториите, през които ще преминат хуманитарните маршрути.

Източници: apnews.com, whitehouse.gov, tass.ru