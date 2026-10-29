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Путин: Африка трябва да има по-голяма роля в световните институции

Путин: Африка трябва да има по-голяма роля в световните институции

29 Октомври, 2026 03:06 532 2

  • владимир путин-
  • русия-
  • африка-
  • международни отношения-
  • санкции

Руският президент представи Москва като алтернатива на Запада и призова за разплащания в национални валути с африканските държави

Путин: Африка трябва да има по-голяма роля в световните институции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин представи Русия като предпочитан партньор за Африка и призова за по-тясно сътрудничество в икономиката, финансите, инфраструктурата и продоволствените доставки. Изказванията му бяха направени на срещата Русия–Африка в Москва, в която участват делегации от 48 държави.

„Африка все повече утвърждава позициите си като един от ключовите играчи в световната икономика и политика“, заяви руският президент. Той определи многополюсния свят като реалност и каза, че времето, в което съдбата на цели континенти се определя от ограничен кръг държави, приключва.

Критики към Запада и обещания за местно производство

Путин обвини западни държави, че продължават да използват колониални модели, да извличат ресурсите на Африка и да задържат развитието ѝ чрез дългове и неизгодни финансови условия. Той не посочи конкретни държави.

В противоположност на този модел руският президент представи Москва като партньор, който предлага технологии, включително цифрови, и производство на място. По думите му това трябва да създава работни места и данъчни приходи, вместо отношенията да се ограничават до изкупуване на суровини.

Путин подкрепи по-голямо участие на африканските държави при вземането на решения в Международния валутен фонд и Световната банка. Той заяви още, че Русия е готова да работи с африкански партньори по транспортни и селскостопански инфраструктурни проекти и да увеличи доставките на зърно и торове.

Разплащания в национални валути

Сред конкретните предложения беше изграждането на стабилни канали за разплащания в национални валути. Путин призова за разширяване на банковите връзки, взаимно откриване на клонове и използване на алтернативни системи за финансови съобщения.

Той посочи руската система за финансови съобщения и общоафриканската платежна система като възможни инструменти за намаляване на зависимостта от западната финансова инфраструктура. Африканските държави остават силно свързани с тези системи, което според Путин ограничава икономическата им самостоятелност.

Сигнали към САЩ и разговори за санкциите

В друго свое изказване Путин заяви, че светът трябва да обсъди прекратяване на конфликтите и премахване на санкциите. Той каза също, че Русия разглежда възможности за сътрудничество с американски партньори в Арктика, без да посочва конкретни компании или проекти.

Следващият акцент във форума Русия–Африка е пленарното заседание с участието на Путин и председателя на Африканския съюз Еварист Ндайишимие, след което е предвидена обща пресконференция. Очаква се там да бъдат обобщени договореностите за бъдещото сътрудничество между Москва и африканските държави.

Източници: theprint.in, apnews.com, gna.org.gh


Русия
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  • 1 А Русия

    3 0 Отговор
    никаква роля.

    03:10 29.10.2026

  • 2 Пу тиМаринкин

    1 0 Отговор
    Затова ли сте там,тавариш асвабадител?

    04:02 29.10.2026

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