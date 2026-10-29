Пентагонът отказа разследване за Starlink в Украйна

Инспекторът на Пентагона отказа да започне разследване на ограниченията и прекъсванията в сателитните комуникационни системи Starlink и Starshield, използвани от Украйна. Решението е изложено в писмо до деветима американски сенатори, които поискаха проверка на случая.

В отговора, датиран от 27 октомври, службата посочва, че поставените въпроси трябва да бъдат разгледани от Министерството на отбраната, а не от инспектората. Според Асошиейтед прес това на практика означава отказ от независимо разследване на действията на SpaceX и на евентуалната роля на американски представители.

Какво поискаха сенаторите

„Тревожно е, че инспекторът очевидно е решил да не разследва прекъсванията на сателитните комуникации, на които Украйна разчита, за да защитава цивилното население“, заяви сенатор Джийн Шахийн.

На 15 октомври петима демократи и четирима републиканци поискаха от инспектора да установи дали представители на Пентагона или други американски институции са разпоредили, одобрили или предварително са знаели за промени в споделянето на разузнавателна информация, системите за предупреждение и достъпа до Starlink и Starshield.

Законодателите настояха да се провери и дали ограниченията са свързани със съобщенията за проблеми в ранното предупреждение, заради които американски дипломатически, военни и охранителни служители в Украйна са имали трудности да достигнат укрития по време на руски въздушни атаки. Те поискаха още да се изясни дали SpaceX е наложила ограниченията самостоятелно и дали това е било съвместимо с договорите с американското правителство.

Украински представители съобщиха, че ограниченията върху скоростта са засегнали работата на безпилотни апарати и са затруднили прихващането на руски ударни дронове. Според внесеното в Сената писмо ограниченията са действали между 12 и 14 октомври, а украински военни тестове са показали проблеми при движение с над около 63 мили в час. SpaceX е признала ограничение при скорости над 100 мили в час.

Противоречиви версии за решението

Кой е разпоредил ограниченията, остава неизяснено. Илон Мъск заяви, че SpaceX е ограничила Starlink в Украйна заради предполагаемо нарушение на условията за използване, което украински представители отрекоха. Той същевременно посочи, че промените в Starshield се контролират от правителството на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп отрече да е нареждал ограниченията, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс намекна за координация между Белия дом и Мъск. Разминаването между публичните обяснения е сред причините сенаторите да настояват за независима проверка.

Говорителката на инспектора Моли Халпърн заяви, че службата е преценила, че въпросите „трябва да бъдат разгледани от Министерството на отбраната“, но добави, че при появата на нова информация решението може да бъде преразгледано.

Нова проверка в Сената

Междувременно сенаторът Ричард Блументал започна отделно разследване за зависимостта на американската отбрана от технологиите на SpaceX. Той поиска от Пентагона и компанията документи за това кой има правомощия да активира, ограничава или спира Starshield, както и информация за договорите и процедурите за промяна на достъпа. Отговорите трябва да бъдат предоставени до 5 ноември.

След ограниченията финландската компания ICEYE обяви партньорство с Nokia и украинското министерство на отбраната за проучване на възможности за изграждане на суверенни сателитни комуникации. Така спорът около Starlink и Starshield вече засяга не само отговорността за конкретния случай, но и въпроса дали Украйна и САЩ разполагат с достатъчно алтернативи при ново прекъсване.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com