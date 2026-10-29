Калин Джорджеску остава в ареста още 30 дни

Калин Джорджеску остава в предварителния арест за още 30 дни, реши окончателно Апелативният съд в Букурещ. Съдът уважи жалбата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) срещу решението на Трибунала в Букурещ, който два дни по-рано беше заменил задържането под стража със съдебен контрол за срок от 60 дни.

Новата мярка ще се прилага от 29 октомври до 27 ноември 2026 г. включително. В решението си съдът е посочил:

„Постановява удължаване на мярката за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 30 дни – от 29 октомври 2026 г. до 27 ноември 2026 г., включително.“

Апелативният съд е отхвърлил и жалбата на Джорджеску срещу решението на първата инстанция.

Делото, по което той е задържан, е за измама с особено тежки последици и създаване на организирана престъпна група. Джорджеску беше арестуван на 29 септември заедно с бизнесмена Йонел Русен. Според DIICOT разследването е започнало след сигнал на бизнесмена Ръзван Леу, който твърди, че е бил привлечен в схема за сделки с благородни метали.

По версията на прокуратурата за начинанието е била необходима кредитна линия от 6 милиона евро. Леу е бил подканен да плати 1 милион евро като гаранционен депозит, а впоследствие е превел още 100 000 евро. Според обвинението част от сумата е била предназначена за президентската кампания на Джорджеску. Кредитът не е бил отпуснат, а бизнесменът не е получил обратно парите си.

След задържането на Джорджеску срещу него са започнали и други наказателни производства. DIICOT го обвинява, че е потърсил помощ за откриване на предполагаеми подслушвателни устройства във вилата му в Могошоая. Отделно прокуратурата към съда в Буфтя го разследва за предполагаем легионерски поздрав пред църква, извършен в период, когато е бил под съдебен контрол. И по тези производства твърденията са предмет на разследване, а не установена вина.

Източници: agerpres.ro, digi24.ro, hotnews.ro