Ердоган предложи помощ за подновяване на преговорите за Украйна

Турция е готова да се присъедини към усилията за възобновяване на дипломатическия процес между Украйна и Русия. Това е заявил президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с американския държавен глава Доналд Тръмп.

„Ердоган подчерта, че Турция е готова да се присъедини към усилията, насочени към възобновяване на дипломатическия процес между Украйна и Русия, както и към прекратяване на войната в рамките на този процес“, се казва в съобщението на турското президентство.

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Разговорът се е състоял на 28 октомври и е обхванал двустранните отношения между Турция и САЩ, както и регионални и международни развития. Според Дирекцията по комуникациите на турското президентство Ердоган е потвърдил готовността на Анкара да подкрепи дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Обсъдени са и кризите около Ормузкия проток и Йемен

Ердоган е информирал Тръмп, че Турция следи отблизо развитието на ситуацията около Ормузкия проток и Йемен в рамките на Меканския съвместен отбранителен съюз. По думите му Анкара търси дипломатическо решение на напрежението в региона.

Турският президент е потвърдил и ангажимента на страната си да укрепва отношенията с Вашингтон и да разширява сътрудничеството между двете държави.

Поздрав за Деня на републиката

По време на разговора Тръмп е поздравил Ердоган и турския народ за Деня на републиката, който Турция отбелязва на 29 октомври. Американският президент е пожелал успех и при домакинството на срещата на върха на Организацията на тюркските държави.

Заявката на Анкара идва на фона на подновени сигнали, че Украйна и Русия са готови да обсъдят възстановяването на подкрепян от САЩ дипломатически процес. Според Асошиейтед прес обаче между страните остават сериозни разногласия по ключови въпроси, сред които териториалният контрол, бъдещият статут на Украйна и условията за сигурност.

Източници: aa.com.tr, apnews.com