Тръмп отново предложи Ормузкият проток да носи името му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че иска Ормузкият проток да бъде наречен „Протокът Тръмп“. Той направи изказването по време на митинг в Чиликоти, щата Охайо, в рамките на кампанията си в подкрепа на републиканците преди междинните избори за Конгрес.

„Мисля, че в някакъв момент ще наречем Ормузкия проток „Протокът Тръмп““, каза Тръмп пред привържениците си. Той припомни решенията си за използването на имената „Американски залив“ за Мексиканския залив и „Езеро Америка“ за езерото Онтарио.

„Имаме залив, имаме езеро, сега можем да имаме и проток. Мислите ли, че се шегувам? Всички мислеха, че се шегувам, когато преименувах Мексиканския залив на Американски залив“, добави президентът.

Американската администрация използва името „Американски залив“ за федерални документи и карти след указ на Тръмп от януари 2025 г. На 27 август 2026 г. той подписа и указ, с който нареди езерото Онтарио да бъде обозначавано като „Езеро Америка“ от американските федерални институции.

Тръмп повтори идеята и във Флорида

Президентът вече предложи същото име по време на митинг във Форт Майърс, Флорида, на 23 октомври. Тогава той заяви, че иска да промени името на Ормузкия проток, след като вече е предприел действия за залива и езерото.

В Охайо Тръмп свърза предложението с продължаващия конфликт с Иран и с отражението му върху енергийния пазар. По думите му през протока в момента преминава повече петрол, отколкото преди седем месеца. Той не посочи конкретна статистика, която да потвърди сравнението.

„Когато конфликтът с Иран приключи, цените на бензина и петрола ще спаднат“, заяви президентът. Войната и високите цени на горивата са сред темите, с които Тръмп се опитва да мобилизира републиканските избиратели преди изборите.

Източници: apnews.com, rollcall.com, abcnews.com