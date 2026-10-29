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Тръмп отново предложи Ормузкият проток да носи името му
  Тема: Иранската криза

Тръмп отново предложи Ормузкият проток да носи името му

29 Октомври, 2026 04:06 400 2

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  • цени на горивата-
  • междинни избори

Президентът заяви, че може да го нарече „Протокът Тръмп“, и обеща спад на цените на горивата след края на конфликта с Иран

Тръмп отново предложи Ормузкият проток да носи името му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че иска Ормузкият проток да бъде наречен „Протокът Тръмп“. Той направи изказването по време на митинг в Чиликоти, щата Охайо, в рамките на кампанията си в подкрепа на републиканците преди междинните избори за Конгрес.

„Мисля, че в някакъв момент ще наречем Ормузкия проток „Протокът Тръмп““, каза Тръмп пред привържениците си. Той припомни решенията си за използването на имената „Американски залив“ за Мексиканския залив и „Езеро Америка“ за езерото Онтарио.

„Имаме залив, имаме езеро, сега можем да имаме и проток. Мислите ли, че се шегувам? Всички мислеха, че се шегувам, когато преименувах Мексиканския залив на Американски залив“, добави президентът.

Американската администрация използва името „Американски залив“ за федерални документи и карти след указ на Тръмп от януари 2025 г. На 27 август 2026 г. той подписа и указ, с който нареди езерото Онтарио да бъде обозначавано като „Езеро Америка“ от американските федерални институции.

Тръмп повтори идеята и във Флорида

Президентът вече предложи същото име по време на митинг във Форт Майърс, Флорида, на 23 октомври. Тогава той заяви, че иска да промени името на Ормузкия проток, след като вече е предприел действия за залива и езерото.

В Охайо Тръмп свърза предложението с продължаващия конфликт с Иран и с отражението му върху енергийния пазар. По думите му през протока в момента преминава повече петрол, отколкото преди седем месеца. Той не посочи конкретна статистика, която да потвърди сравнението.

„Когато конфликтът с Иран приключи, цените на бензина и петрола ще спаднат“, заяви президентът. Войната и високите цени на горивата са сред темите, с които Тръмп се опитва да мобилизира републиканските избиратели преди изборите.

Източници: apnews.com, rollcall.com, abcnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Куку-руку

    3 0 Отговор
    Още си мисли горкият че ще избегне импийчмънта. Днес ходих на междинните избори и насвятках само демократи за Сената и Камарата на представителите. Щял да нападне Иран ама след изборите да не би да му спадне резултатът? На кой ги предава тези номера?

    04:18 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.