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В Сърбия: Студентското движение заяви, че е против нападенията над медии
  Тема: Избори

В Сърбия: Студентското движение заяви, че е против нападенията над медии

29 Октомври, 2026 04:39 323 2

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  • избори

Телевизия „Информер“ бе атакувана след успеха на студентското движение, а обществената телевизия на Войводина се извини за години на едностранно отразяване

В Сърбия: Студентското движение заяви, че е против нападенията над медии - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Групи граждани нахлуха в студиото на проправителствената телевизия „Информер“ в Сърбия и се конфронтираха с главния редактор Драган Вучичевич. Инцидентът се случи след победата на студентското движение на предсрочните парламентарни избори, които сложиха край на управлението на партията, свързвана с Александър Вучич.

Телевизия „Информер“ водеше кампания срещу студентските протестиращи, представяйки ги като врагове на държавата и предатели. След нахлуването полицията охраняваше друга проправителствена телевизия – „Пинк“. Вучич осъди случилото се като „насилие“ и предупреди, че негови поддръжници могат да се „самоорганизират“. Сръбски журналистически организации поискаха от медийния регулатор да отнеме лиценза на „Информер“.

Обществената телевизия поиска прошка

На фона на напрежението регионалната обществена телевизия на Войводина – RTV, започна емисията си с извинение към зрителите за години на едностранно и некритично отразяване. Водещият Горан Ерор заяви: „Мълчахме, пренебрегвахме много неща, представяхме информацията едностранно и не задавахме правилните въпроси. За това дължим извинение на зрителите.“

Извинението бе последвано от промени в ръководството. Изпълняващият длъжността главен редактор на първи канал на RTV Ненад Чачич подаде оставка, а на поста бе назначен Блажо Попович. Преди това служители на обществената медия настояваха журналистите и редакторите да работят свободно и в съответствие с професионалните стандарти.

Студентското движение обеща институционална промяна

Според предварителните резултати Студентската листа ще разполага със 140 места в 250-местния парламент, а Сръбската прогресивна партия – със 104. Окончателното обявяване на резултатите може да се забави заради процедури по обжалване и повторно гласуване в отделни секции. Ново правителство може да бъде сформирано до края на годината.

Студентското движение заяви, че е против нападенията над медии и че иска да „освободи медиите в парламента чрез институционална борба за свобода и професионална журналистика“. То възникна след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестите прераснаха в продължителна кампания срещу корупцията, политическия натиск и липсата на отчетност.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, hromadske.ua


Сърбия
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  • 1 Добре

    0 0 Отговор
    Че е в Сърбия, че талибан гък може да ми каже на мен, камо ли да не бия на очи :)

    04:47 29.10.2026

  • 2 Дано

    0 0 Отговор
    работата не се размирише !

    05:07 29.10.2026

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