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Норвегия и Финландия поискаха редакция от Financial Times заради Путин
  Тема: Украйна

Норвегия и Финландия поискаха редакция от Financial Times заради Путин

29 Октомври, 2026 04:19, обновена 29 Октомври, 2026 04:24 542 4

  • владимир путин-
  • йонас гар стьоре-
  • александер стуб-
  • financial times-
  • украйна

Осло отрече твърдението, че Путин е говорил основно за средновековна история. Британското издание заяви, че няма да променя публикацията си

Норвегия и Финландия поискаха редакция от Financial Times заради Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Норвегия и Финландия поискаха от Financial Times да коригира публикация, според която Владимир Путин е посветил по-голямата част от телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на средновековна славянска история. Британското издание е отказало и е заявило, че стои зад журналистиката си.

„Помолихме Financial Times да поправи това, защото не е вярно. И те ще го поправят, защото ние бяхме в разговора“, заявява Стьоре пред норвежката медия VG. По думите му Путин е говорил за ситуацията в Европа от 2014 г. до днес, а не основно за средновековна история.

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„Помолихме Financial Times да поправи това, защото не е вярно“, казва Йонас Гар Стьоре.

По-късно Financial Times съобщава пред VG, че няма да прави промени по материала. „Стоим зад журналистиката си“, заявява говорител на изданието, без да коментира допълнително използваните източници или основанията за публикацията.

Разминаване между публикацията и официалната версия

Статията на Financial Times се позовава на три източника, запознати с разговора. Според изложената в нея версия Путин е говорил продължително за това, което Кремъл определя като „първопричини за конфликта“, докато възможността за незабавно прекратяване на огъня е била засегната за кратко. Разговорът, който първоначално е трябвало да продължи по-малко от 30 минути, е продължил около час и половина.

Официалното съобщение на норвежкото правителство представя различен акцент. В него се посочва, че Стуб и Стьоре са инициирали разговора заради войната в Украйна, дипломатическите усилия за нейното прекратяване и подготовката на бъдещи преговори. Двамата са подчертали подкрепата си за Украйна и необходимостта от възобновяване на преговорите.

„Разговорът беше пряк и съдържателен“, казва Стуб. Стьоре допълва, че е била обсъдена необходимостта от деескалация. Финландският президент посочва още, че разговорът е включвал теми като ограничаване на военните действия, особено срещу енергийната инфраструктура, както и продоволствената сигурност.

Финландия е потърсила изданието от името на двете държави

Държавният секретар на норвежкия премиер Бхануджа Расия заявява пред VG, че Финландия е потърсила Financial Times от името на Норвегия и Финландия, за да информира редакцията за различната им версия на разговора. В същото време норвежкото правителство не коментира редакционните решения на изданието.

Телефонният разговор се състоя на 27 октомври в Хелзинки след среща на Стуб и Стьоре в Осло седмица по-рано. Той е свързан с планирани разговори за войната в Украйна в Абу Даби.

Източници: vg.no, yle.fi, ft.com


Финландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уффф

    2 0 Отговор
    Журналиста отдавна ги превърнаха в про.......ки

    04:51 29.10.2026

  • 3 хихи

    0 0 Отговор
    имало е голям рев "шест реда сълзи и сополи" и опити пак да му кажат какво как да иска. Слаедващия раговор, ще е още повече сълзи и сополи докато не се кротнат и приемат връщане на НАТО в границите от 1947 година и Одеса е руска...

    04:54 29.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Тия където са говорили явно е трябвало да питат някви мисирки от файненшъл Таймс кво са говорили!

    04:57 29.10.2026

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