Норвегия и Финландия поискаха редакция от Financial Times заради Путин

Норвегия и Финландия поискаха от Financial Times да коригира публикация, според която Владимир Путин е посветил по-голямата част от телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на средновековна славянска история. Британското издание е отказало и е заявило, че стои зад журналистиката си.

„Помолихме Financial Times да поправи това, защото не е вярно. И те ще го поправят, защото ние бяхме в разговора“, заявява Стьоре пред норвежката медия VG. По думите му Путин е говорил за ситуацията в Европа от 2014 г. до днес, а не основно за средновековна история.

Още новини от Украйна

„Помолихме Financial Times да поправи това, защото не е вярно“, казва Йонас Гар Стьоре.

По-късно Financial Times съобщава пред VG, че няма да прави промени по материала. „Стоим зад журналистиката си“, заявява говорител на изданието, без да коментира допълнително използваните източници или основанията за публикацията.

Разминаване между публикацията и официалната версия

Статията на Financial Times се позовава на три източника, запознати с разговора. Според изложената в нея версия Путин е говорил продължително за това, което Кремъл определя като „първопричини за конфликта“, докато възможността за незабавно прекратяване на огъня е била засегната за кратко. Разговорът, който първоначално е трябвало да продължи по-малко от 30 минути, е продължил около час и половина.

Официалното съобщение на норвежкото правителство представя различен акцент. В него се посочва, че Стуб и Стьоре са инициирали разговора заради войната в Украйна, дипломатическите усилия за нейното прекратяване и подготовката на бъдещи преговори. Двамата са подчертали подкрепата си за Украйна и необходимостта от възобновяване на преговорите.

„Разговорът беше пряк и съдържателен“, казва Стуб. Стьоре допълва, че е била обсъдена необходимостта от деескалация. Финландският президент посочва още, че разговорът е включвал теми като ограничаване на военните действия, особено срещу енергийната инфраструктура, както и продоволствената сигурност.

Финландия е потърсила изданието от името на двете държави

Държавният секретар на норвежкия премиер Бхануджа Расия заявява пред VG, че Финландия е потърсила Financial Times от името на Норвегия и Финландия, за да информира редакцията за различната им версия на разговора. В същото време норвежкото правителство не коментира редакционните решения на изданието.

Телефонният разговор се състоя на 27 октомври в Хелзинки след среща на Стуб и Стьоре в Осло седмица по-рано. Той е свързан с планирани разговори за войната в Украйна в Абу Даби.

Източници: vg.no, yle.fi, ft.com