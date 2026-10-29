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Безредици в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Безредици в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

29 Октомври, 2026 04:47, обновена 29 Октомври, 2026 04:50 450 1

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Полицията за борба с безредиците се намеси, след като стотици демонстранти поискаха оставката на транспортния министър Оскар Пуенте

Безредици в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви - 1
Снимка: smh.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полиция за борба с безредиците беше разположена в Мадрид, след като стотици демонстранти излязоха на протест заради влаковата катастрофа в Испания, при която загинаха 68 души. Демонстрацията, в която участваха предимно представители на крайната десница, прерасна в сблъсъци с органите на реда.

Протестиращите поискаха оставката на министъра на транспорта Оскар Пуенте и обвиниха правителството, че не е осигурило достатъчна безопасност на железопътния транспорт. Недоволството беше насочено и срещу реакцията на властите след катастрофата.

„Цялата Испания е в траур“, заяви премиерът Педро Санчес.

Разследването насочва към решения в контролен център

Катастрофата стана на 28 октомври по линията между Мадрид и Севиля при сблъсък между два високоскоростни влака. Загиналите са 68, а десетки други хора са били ранени.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че разследването разглежда решение на централен железопътен контролен център в Мадрид. По думите му след повреда на система за сигурност на влака е било разрешено да продължи движение в нормален режим. Пуенте определи това решение като „необяснимо“.

По предварителните данни действията на машинистите не са основният фокус на проверката. Причините за катастрофата обаче все още се изясняват, а окончателни изводи за отговорността не са обявени.

Втори тежък инцидент за годината

Сблъсъкът е вторият смъртоносен железопътен инцидент в Испания през 2026 г. Това засили въпросите около състоянието на железопътната инфраструктура и работата на системите за безопасност.

Правителството обяви тридневен национален траур от 29 до 31 октомври. За 29 октомври е планирана и стачка на машинисти на Renfe, свързана с искания за подобряване на безопасността и с продължителни спорове между синдикатите, железопътните оператори и транспортното министерство.

Протестите в Мадрид се проведоха на фона на спасителните работи и започналото разследване, което трябва да установи как отказът на системата за сигурност и последвалите решения са довели до сблъсъка.

Източници: aljazeera.com, euronews.com, apnews.com


Испания
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