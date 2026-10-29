Адвокатът на Едуард Сноудън: Семейството му живее прекрасно в Русия

Семейството на Едуард Сноудън живее много добре в Русия и няма проблеми, свързани с живота му там, заяви адвокатът му Анатолий Кучерена пред ТАСС.

„Всичко върви добре за тях – всичко е прекрасно. Русия е гостоприемна страна, така че в това отношение няма абсолютно никакви проблеми“, каза Кучерена по време на разширено заседание на Обществения съвет към Главното управление на руското вътрешно министерство за Новосибирска област.

Сноудън живее в Русия от 2013 г., след като разкри секретни документи за програмите за електронно наблюдение на американските служби. През септември 2022 г. руският президент Владимир Путин подписа указ, с който му беше предоставено руско гражданство. На 2 декември същата година Сноудън получи руски паспорт и положи клетва.

Съпругата му Линдзи Милс подаде документи за руско гражданство през януари 2025 г. Тя живее в Русия повече от пет години и според Кучерена кандидатурата ѝ преминава по стандартната процедура. Двамата сключиха брак през 2017 г.

Американските власти повдигнаха срещу Сноудън обвинения по два пункта от Закона за шпионажа, като по всяко от тях предвиденото наказание може да достигне 10 години затвор. Той напусна Съединените щати, след като предаде на журналисти материали за мащаба на електронното наблюдение от страна на американските служби.

Точният адрес на семейството му в Русия не се разгласява публично. Кучерена е негов адвокат от началото на престоя му в страната и периодично коментира правния му статут и условията, при които живее.

Източници: tass.com