Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Адвокатът на Едуард Сноудън: Семейството му живее прекрасно в Русия
  Тема: Известни личности

Адвокатът на Едуард Сноудън: Семейството му живее прекрасно в Русия

29 Октомври, 2026 04:33, обновена 29 Октомври, 2026 04:37 465 0

  • едуард сноудън-
  • анатолий кучерена-
  • русия-
  • линдзи милс-
  • руско гражданство

Анатолий Кучерена заяви, че за близките на бившия служител на NSA няма проблеми в страната

Адвокатът на Едуард Сноудън: Семейството му живее прекрасно в Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейството на Едуард Сноудън живее много добре в Русия и няма проблеми, свързани с живота му там, заяви адвокатът му Анатолий Кучерена пред ТАСС.

„Всичко върви добре за тях – всичко е прекрасно. Русия е гостоприемна страна, така че в това отношение няма абсолютно никакви проблеми“, каза Кучерена по време на разширено заседание на Обществения съвет към Главното управление на руското вътрешно министерство за Новосибирска област.

Сноудън живее в Русия от 2013 г., след като разкри секретни документи за програмите за електронно наблюдение на американските служби. През септември 2022 г. руският президент Владимир Путин подписа указ, с който му беше предоставено руско гражданство. На 2 декември същата година Сноудън получи руски паспорт и положи клетва.

Съпругата му Линдзи Милс подаде документи за руско гражданство през януари 2025 г. Тя живее в Русия повече от пет години и според Кучерена кандидатурата ѝ преминава по стандартната процедура. Двамата сключиха брак през 2017 г.

Американските власти повдигнаха срещу Сноудън обвинения по два пункта от Закона за шпионажа, като по всяко от тях предвиденото наказание може да достигне 10 години затвор. Той напусна Съединените щати, след като предаде на журналисти материали за мащаба на електронното наблюдение от страна на американските служби.

Точният адрес на семейството му в Русия не се разгласява публично. Кучерена е негов адвокат от началото на престоя му в страната и периодично коментира правния му статут и условията, при които живее.

Източници: tass.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания