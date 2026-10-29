Обама: Тръмп мобилизира цялото правителство заради една шега

Барак Обама осмя реакцията на Доналд Тръмп след шегата си, че Белият дом изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил ресторант Cheesecake Factory. Бившият президент говори на предизборен митинг в Джорджия, където подкрепи сенатора демократ Джон Ософ и кандидатката за губернатор Кийша Ланс Ботъмс.

„Президентът дори не се ядоса на сравнението със Саддам Хюсеин. Това не го притесни, но беше много разстроен заради частта с Cheesecake Factory“, заяви Обама пред симпатизанти.

Той добави, че Белият дом е „мобилизирал цялото правителство“ заради репликата му. Според Обама администрацията е потърсила министъра на финансите и му е предложила да даде пресконференция пред ресторант от веригата.

„Това е човекът, който отговаря за икономиката, за по-достъпния живот, за намаляването на инфлацията и лихвите. А са му казали да даде пресконференция пред Cheesecake Factory“, каза Обама.

Шегата е продължение на критиките му към промените в президентската резиденция. Обама заяви, че Тръмп строи бална зала, по-голяма от Белия дом, е покрил част от Розовата градина и е изградил площадка за хеликоптери на Южната морава.

„Има злато навсякъде. Толкова много злато“, каза бившият президент. Той увери публиката, че не преувеличава, когато говори за златните елементи в Овалния кабинет.

Обама отправи критика и към министъра на отбраната Пийт Хегсет, като заяви, че той е фокусиран върху „челюстите и нивата на тестостерон“ на американските военнослужещи и върху излъчването на екзекуции.

Отговорът на Тръмп

Доналд Тръмп отвърна на Обама в понеделник, преди да отпътува за предизборно събитие. Президентът заяви, че сравнението с ресторант показва защо бившият държавен глава е бил „слаб президент“.

„Той изобщо не е умен заради начина, по който управляваше страната. Само глупав човек би управлявал страната по този начин“, каза Тръмп.

Тръмп защити ремонта на Белия дом и заяви, че сградата е била в лошо състояние, когато е поел президентския пост. „Погрижих се за Белия дом. Поправих го с най-добрите майстори в света“, каза президентът.

Обама и Тръмп водят публичната размяна на реплики в последните дни преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Ософ се бори за нов мандат като сенатор срещу републиканеца Майк Колинс, а Ботъмс е кандидатът на демократите за губернатор на Джорджия.

На този фон проучване на Ройтерс/Ипсос показва 32% одобрение за работата на Тръмп срещу 66% неодобрение. Сред вероятните избиратели демократите водят пред републиканците с 53% срещу 44% в общата нагласа за изборите за Конгрес.

Източници: dailymail.com, cbsnews.com