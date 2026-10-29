Пилотът на Flydubai показа белезите си след драмата в кабината СНИМКИ

Белезите от тежката рана на главата му все още се виждаха, когато капитан Смит Маччхар получи държавното отличие на Обединените арабски емирства. Индийският пилот беше награден за действията си по време на нападението срещу полет на Flydubai, при което самолетът за кратко загуби контрол и се снижи с 14 000 фута за 29 секунди.

Инцидентът е станал на 30 септември по време на полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив. Според обвинението оманският втори пилот Хамам ал-Хамами е нападнал Маччхар в пилотската кабина и го е ударил по главата с аварийна брадва. Капитанът е получил тежка фрактура на черепа, но въпреки състоянието си е успял да отвори вратата към кабината.

След това пътници и членове на екипажа са се намесили, за да овладеят ал-Хамами и да възстановят контрола над самолета. На борда е имало и други пилоти от Flydubai, които са помогнали за безопасното приземяване. Машината е отклонена към Табук в Саудитска Арабия, където Маччхар е откаран в болница, а ал-Хамами е задържан.

Снимка: Фейсбук

Прокуратурата свързва нападението с радикализация

Главният прокурор на Обединените арабски емирства Хамад Саиф ал-Шамси заяви, че задържаният е дал подробни признания след ареста. По думите му признаци на радикализация са се появили през 2017 г., когато ал-Хамами е живял и учил в Австралия.

„През този период той е бил повлиян от такфиристка идеология чрез четене на екстремистка литература и следене на онлайн съдържание, което възхвалява терористични организации и самоубийствени атаки“, заяви ал-Шамси.

Според прокуратурата тези идеи постепенно са се развили в убеждение, че насилието и тероризмът са допустими. Ал-Хамами е свързал намеренията си с атентатите от 11 септември 2001 г. и е планирал да използва самолета за атака срещу летище „Бен Гурион“.

Правителството на Бенямин Нетаняху заяви непосредствено след инцидента, че Израел е бил готов да свали самолета, ако той продължи към набелязаната цел. Решението за подобно действие е от правомощията на премиера.

Снимка: Фейсбук

Капитанът получи ордена „Зайед II“

Президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян връчи на Маччхар ордена „Зайед II“ първа степен. Същото отличие получиха и останалите членове на екипажа за действията им при овладяването на самолета и защитата на пътниците.

По време на церемонията по главата на капитана все още се виждаха шевовете и металните скоби от операцията, извършена в Саудитска Арабия. След инцидента Маччхар получи публична подкрепа и от израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и от престолонаследника на Дубай Хамдан бин Мохамед Ал Мактум, който го посети в болницата.

Източници: dailymail.com, economictimes.indiatimes.com, apnews.com